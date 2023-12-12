我生長在一個清貧的時代、窮困的家庭，成長過程中能不受飢寒之苦、有遮風避雨的棲身之地已屬萬幸，壓根沒想到、也沒能力送東西給別人，當然也從來沒收過任何人送的東西。直到大一那年，我結交了一個男孩，在我生日當天收到他送的禮物——一個內裝鉛筆、橡皮、尺子、刀片、以及圓規的鉛筆盒。

生平收到的第一份禮物出自男友之手，當然開心。但看到沒有任何包裝的「禮物」時，著實也傻了眼，暗忖﹕看來此君絕非浪漫之人。果不其然，接下來他送的生日禮物依序是：文鎮、筆記本、以及《人生的光明面》一書。更慘的是，男孩變成老公後，加上異鄉打拚的生活更緊張拮据，從此，他的禮物與我絕緣。

時光匆匆流逝，轉眼多年過去。有一年我獨自回台探望重病的父親，兩星期後懷著傷痛的心返美。先生從機場接我回家後，遞給我一個包裝精美的小盒子，打開一看，竟然是一枚閃閃發光的大鑽戒，霎時我的眼淚潸然而下，不為鑽戒，而是為先生想用二十五周年的喜沖淡我心中的悲的那份情意。

說到結婚二十五周年，不得不提及另一份珍貴的禮物。那已是多年前的事，某天，先生的老友謝從德州 來我們住地出差，特別請先生陪他去挑個平板電腦，作為送他女兒的生日禮物。不疑有他的先生熱心建議他買了個時下最夯的平板，結果先生回家後才知，當天是謝和他太太的結婚二十五周年紀念日，他們決定以「送驚喜給好友」的方式慶祝，而我們有幸雀屏中選。先生平白獲得那個價值不菲的禮物，尷尬之餘，驚喜和感動更是不在話下。

禮物不一定要用錢買，也不一定要是實物，而是貴在送禮人的心意。兒子至今送我最有意義的生日禮物，是他小學二年級一本自製的禮品券，其中包括：倒垃圾、幫忙割草、不惹媽媽生氣、親媽媽一百下、說一百遍「媽媽我愛妳」……。最妙的是「給媽媽二十五分錢」。那個禮品券我一直小心珍藏著，每每看著都覺得窩心。

時代不斷進步，社會也愈來愈富裕，禮尚往來幾乎成了我們生活的一部分，精心挑選禮物送給至親好友、想感謝的人，看到對方驚喜的表情，自己也會感到快樂。然而禮物並不侷限於有形的物品，只要用心，人間處處有溫馨、處處是禮物。（寄自加州 ）