十二年後，我看到他的篆刻，覺得有趣，從臉書 上通訊，問他是否可以為我刻兩方印。

「刻什麼字？」

「還至本處？」

「哈哈，我正在想，會不會要我刻『還至本處』。」

我們的本處在哪裡？摩羯的本處，或者雙魚的本處？

「也可以刻『卿佳不』。」

想起王羲之〈寒切帖〉裡的三個字。天氣好冷，刺骨切肉的寒冷。寫信問朋友「你好嗎？」

王羲之是什麼星座？戰亂裡寫親人的死亡，用了像江蕙唱歌時哽咽的「痛貫心肝」四個字。

「雙魚座喜歡聲音——」他說起目前刻印是好玩，職業是催眠師。

十二年前，他用聲音催眠自己，一步一步，治療好了嚴重的恐慌症。

「是嗎？」聲音可以催眠。

我想起一位企業家，長期失眠 ，吃什麼藥都無效。後來朋友送他一套我講的《紅樓夢》，他聽了第一回，才要開始，就睡著了。「還打鼾！」他的妻子在旁邊註解。

「太有效了——」他感激涕零地說：「你不知道失眠多麼痛苦，吃什麼藥都無效，一頭羊，兩頭羊，哎呀，辛苦啊……」

「所以你現在還在聽第一回？」

「是ㄟ——」他有點驚訝：「你怎麼知道？」

「第一回一開始，他就打鼾。」妻子又註解。

雙魚座總是聆聽自己的聲音，雙魚座的阿佑十九歲騎摩托車，出了車禍，卡在大卡車輪子裡，救護車來的時候他在唱歌。

「你在唱哪一首歌？」我問阿佑。

「如果還有明天——」

送到醫院，大腿骨骨折，醫院在點滴裡加了嗎啡止痛，他說：「好嗨哦……很想讓醫護劑量加多一點。」

他像兩條魚相互擁抱著嘲笑對方。他跟我說：「上升在水瓶，月亮是天秤。」

阿弗羅黛特帶著頑皮不願受拘束的Eros逃亡，驚慌失措的時候還能調侃自己，要如何想像那兩條魚的姿態。

十二年沒有見的雙魚座，吃完日本料理，我們約定在不遠的住處做催眠。

他寫了幾個程式，給我選擇，淺層的深層的，可以和前世對話的。

我看了一下他的筆記，回答說：「淺層吧……」

「我不想在別人面前和前世的自己對話。」

前世的自己，是什麼樣子？可能是一隻貓嗎？或是脾氣暴躁的女人？前世會不會是那個很私密的自己，比入廁時的自己還要私密，比性愛裡的自己還要私密，我會和那隻貓吐露什麼心事？如果知道旁邊站著一個窺探者，我會無所顧忌說自己的心事嗎？

月亮的射手衝動了一下，我的摩羯本性和上升的處女都出來安撫了。

「淺層吧……」我下身的魚害怕一直向懸崖高處攀爬的山羊的上身。

回到安穩保守的土向本位。

一條小小的魚的尾巴，會害怕兩條魚掀起的狂風巨浪嗎？

「不會ㄟ——」他安撫我說：「我上升在金牛，月亮在處女……有兩個土向，我的月亮剛好可以和你的上升處女對話。」

於是，雙魚座職業催眠師引導，我有了一個很美好的被催眠的午後，像在朦朧模糊中聆聽自己講《紅樓夢》的第一回。遠遠有一僧一道，有靈河水聲潺潺，有洪荒裡的一塊被遺棄的石頭，有石頭迷戀的一株奄奄一息的草。

他說話的聲音像一泓小小的流水，流淌過我的身體，入睡和甦醒之間，懵懂和清明之間，明亮和晦暗之間，生和滅之間，驚恐好奇和無欲無求之間……

●

我們常常以為「誕生」是醒來，睜開眼睛看世界，開始放聲大哭。會不會，「死亡」才是真正的「醒來」，閉起眼睛，沉默不再言語。

我認識的女性雙魚不多，May是雙魚座，她曾經有點沮喪地跟我說：「我不喜歡自己上升的雙子……」

她不知道我正在寫一個雙子座的故事，而那個有點重聽的雙子座剛剛得到藝術創作的年度大獎。我問她是否畫過雙子座？她答非所問地回答：「我剛剛得了年度大獎。可是我不相信……」

為什麼太陽的雙魚會不喜歡上升的雙子？為什麼雙子要得獎，卻不相信自己得獎？

我沒有見過面的一位臉友，在臉書上放了一張麥積山洞窟裡的雙子座，可能是元代前後的壁畫，很優美的毛筆線條，勾勒出兩個連身的童子，手掌貼著另外一個身體的手掌。那是西亞星圖故事傳入河西走廊創作出的雙子座，像彼此戀愛無法分離的兩個少年。

我合十的雙手，有時也會覺得是兩個分身的自己想感覺另外一半的體溫。

我喜歡「合十」，許多民族都有「合十」的動作。「合十」是自己的一隻手，認真去感覺自己另外一隻手。不一定為了宗教，不一定是敬拜什麼，亙古的寂寞星空，有兩個分離的自己需要體貼彼此。

知道自己有另外一半，美或醜，善或者惡，聖潔或沉淪，誕生或死亡……感覺另外一半，知道殘缺，也就在合十裡圓滿了。

我多麼希望自己也是雙子，可以學習和另外矛盾的另外一半和解。

所以，有一天May也會接納並且喜歡自己沉醉在水裡的雙魚迎面而來的上升的雙子嗎？

A寄給我他圖繪的雙魚座，細線勾勒，頭尾相啣，像一個橫亙在夜晚星空裡的太極。

他說：「還要上彩色。」

可是，這正是我期待了很久的雙魚座啊。在空靈的水中幻想著驚恐的過去，天上出現彩虹的繽紛。

漢詩裡說「呼兒烹鯉魚」，那「鯉魚」指的是木雕的信函。把信放在中間，用兩片木雕的雙魚夾住。那雙魚便傳遞著許多思念、傾訴、告白。在戰爭的年代，雙魚的信函，千里迢迢，穿過一層一層箭矢烽火，把平安送到親愛的人手中，雙魚中的書信通常字數不多，「上言：加餐飯。下言：長相憶。」先說「加餐飯」，因為戰亂，不確定是否還活著，所以，好好吃飯，是比「想念」更重要的。

阿弗羅黛特被狂風暴雨 侵襲，驚慌逃避，還是想起兒子Eros，雙魚，依靠著，在晦暗的星河間，依然是愛和美的徵兆。

我因此和A要了他未完成的初稿，一張素樸無染的雙魚，首尾相連，像阿拉伯數字的6和9，有一條細線牽連，在空白裡幻想著琉璃、琥珀、青金石、紫晶、翡翠、珊瑚、紅玉髓……。（下）