記得上小學高年級時，我對無線電充滿了好奇。按照書上的指導，我自己組裝了一台礦石收音機：在圓紙筒上繞線圈，用積存下來的零用錢買電子元件，在樓頂架設天線，將地線纏繞在自來水管上。當耳機裡傳來廣播電台的聲音時，我激動的心情真是無法形容。可以收聽兩三個電台呢！雖然遠處的電台聲音小，聽不清楚，但已經讓我興奮得睡不著了。

可是這台礦石收音機有一個問題，時響時不響的。因為在元件連接處我是將導線纏繞捆綁在一起，有時接觸不好收音機就停擺了。

上中學後，半導體收音機問世了。一個肥皂盒大小的塑料盒，拿在手裡，就有廣播聲音發出來，走到哪裡都能收聽，多麼不可思議呀！當時的半導體收音機還非常貴，一般民眾買不起。我決定自己組裝一台，更是為了學習無線電和半導體的知識。我依舊自己存錢買元件，從簡單的電路設計開始。但這一次遇到的問題就比較大了：元件之間的接觸連接必須可靠，這就需要將導線銲接起來，而不是用捆綁的。銲接需要電烙鐵，好一些的電烙鐵要花費一個人兩個月的工資。我不想開口找家裡要，想慢慢存零用錢吧，於是我的「工程」進度幾乎停止了。

在我十四歲生日那天，我以為像往年那樣全家人出去吃個晚飯來慶祝，於是就在家裡等著。這天父親下班回家，手裡拿著一個長盒子，進門後快步走到我面前，輕聲說：「這是送你的生日禮物，你肯定喜歡。」我打開來一看，哇，是一把嶄新的電烙鐵！而且是質量上乘的那種。我一時呆住了，緊接著高興得跳了起來。我仔細觀賞這把電烙鐵，拿在手裡沉甸甸的，我忽然感覺到它寄託著父親的期望，他鼓勵我攀登科學的高峰。

平時父親很少說話，但對我的礦石收音機的成功和計畫中的半導體收音機，都看在眼裡，喜在心頭。

有了這把電烙鐵，我如虎添翼，很快就組裝好了一台簡易的半導體收音機。這回聲音洪亮多了，收聽到的電台比礦石收音機多太多了。不僅本地電台，稍遠地區的電台也能聽清楚。自此之後我對無線電更加著迷，電子知識也不斷增長。到了寒暑假，天天都離不開那把電烙鐵。後來我又組裝出了更複雜的半導體收音機，自己設計線路，還幫助同學製作。那個時代，家家的收音機還是電子管的。以前我不敢碰，裡面有高壓電，線路又複雜，由於不斷自學電子學，我也逐步掌握了電子管收音機的原理和檢修技能。正是這把電烙鐵，大力推助我進入了美妙的電子學世界，即使在求學無門的日子裡，我也能夠邊實踐邊自學。

我被下放到農村時，那裡的老鄉們的電子管收音機一旦壞了就得拿到城裡去修理，路途遙遠，非常不便。後來村裡人知道我能幫這個忙，不僅本村的人前來求助；外村的人也抱著收音機跑了多少里路過來「看診」。那時我還真出了點小名氣。那把電烙鐵不僅派上了大用場，也讓我積累了豐富的經驗。

在農村，我組裝了短波半導體收音機，可以聽到「美國之音」等數個域外廣播電台，那來自遠方的「英語九百句」一時成為我學習英語的重要依靠。

由於各種原因，後來上大學及來美國留學，我都沒有讀電子工程專業。但在生活和工作的現實面前，我決定進入半導體這一行。我依靠青少年時打下的電子學基礎，應聘了晶片 製造公司，並任資深工程師，工作至今。那把電烙鐵，讓我連通了天地遠方，開闢了生活航道。父親的這件生日禮物令我一生受益和難忘。（寄自加州 ）