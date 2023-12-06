每當彩票即將開大獎時，都會在辦公室刮起一陣旋風。熱心的同事會挨個詢問大家：「想參加買彩票嗎？」然後用募集到的資金購買彩票，並將彩票複印發給大家。

大衛對得獎表現得很有信心，說：「如果下星期一我沒有來上班，你們就知道我中獎了！」果然下星期一他沒有來上班，不過不是因為中獎了，而是因為他正好這一天休假。

凱文常常幫助大家募集彩票資金，他對彩票的態度非常理智，說：「如果生病沒有醫療保險 ，中獎的錢會很快花完。所以我中獎了還是會來上班，因為我需要這份工作的醫療保險。」

通常我不參與買彩票，不僅僅是為了避免從希望到失望一波又一波的衝擊，更主要的是因為我一直沒有想清楚為什麼要買彩票。我當然知道中了大獎可以換豪宅、買豪車或遊艇；可以不必工作，到世界各地旅遊；甚至可以考慮體驗太空 ，或是去月球、火星 看看。不過太空太縹緲，月球和火星又太荒涼，到世界各地旅遊比較可行，但是要避開戰火紛飛的地區和天寒地凍的兩極。而且長期在外旅行，漂泊無依四處流浪，像個無家可歸的人。現在的我生活在一個常常高居最幸福排行榜的地方，即使不去旅行，也沒覺得有什麼缺失。生命本身就是一個奇蹟，豐滿而富足。

不過也有例外的時候。上一次彩票開獎前，凱文突然來對我說：「老闆替你買了彩票！」我頗為意外，趕緊到老闆的辦公室表示感謝，老闆笑著說：「如果大家一起中了大獎，我可不想把你漏掉。」老闆的體貼入微不禁讓我大為感動！中不中獎，我只關心自己的興趣愛好，老闆卻為辦公室裡的每一個人考慮。

有這麼好的老闆，縱然不能遨遊四海或者家財萬貫，卻可以每天開開心心地上班，每月領一份薪水養家，安居樂業，衣食無憂，周末和家人朋友到海邊或者湖邊散散步、聊聊天，閒暇時唱唱歌、寫寫字，豈不更加逍遙自在？

不過，生活需要美麗的夢想，集資買彩票更像是眾人一起造夢。不需要知識技能，不需要深思熟慮，不需要堅持努力，只需要少少的錢和大大的運氣，便可能實現一個絢爛奪目的夢。

只是每個人的夢想不同，不知道彩票是否可以實現每個人的夢想？隨著年齡增長，我越來越嚮往青春永駐，可惜再多的金錢也無法讓時光倒流，回到面如桃花、髮黑如墨的歲月。至於更多的夢想，比如世界和平、災厲不起、風調雨順、國泰民安、家家幸福美滿、人人健康喜樂，這就更讓彩票不勝重負了。

財富是人們賴以生活的資源，人們常用源源不絕的流水來比喻錢財滋養生活。買彩票可能會帶來意外的財富，不過若是像中大獎這樣一個巨浪打來，估計也只有弄潮兒才能享受其中的驚心動魄了。（寄自加州）