江長芳∕圖

1984年春末，距離外子的進修計畫截止期還有五個月。外子在電話裡告知，他從公司提供的留學經費裡，省下一筆飛機票的錢，讓我等到學校一放暑假，馬上飛去和他團聚。

頂著「李太太」的頭銜才三年，突然接到這一份厚禮，我雀躍的心有如點燃的沖天炮，直衝雲霄；可才高興沒多久，瞬間就被猶豫的情緒給淹沒了。

未婚前，我是高齡父母捧在手中的小女兒，連出一趟遠門到台北，都得找來大姊作陪，他們才安心；當年只有留學、考察、探親諸類人會出國，找不到旅遊團可跟隊，而我實在沒膽獨行。加上，媒妁之言又晚婚的外子和我，匆匆追趕人生進度，兩個小孩接續報到都由婆婆照顧，暑假是我頂替婆婆克盡母職的時候，雖然想效法織女飛奔萬里鵲橋會牛郎，但面對終年辛勞的婆婆，我始終開不了口。

地球那一端，外子的一雙銳眼彷彿洞見我的心思，見我默不作聲沒反應，數周之後又來電，說他已安排妥當，叫我開始著手辦理手續。

於是後來我在高雄轉了幾趟公車，拿著地址輾轉找到早期的青年旅行社，跟老闆說明要比照洪老師的行程辦理。洪老師是和外子一起到英國進修的公司同事的眷屬，也是外子幫我找的同伴，我們將一路相伴奔向天涯海角探望夫婿。

旅行社老闆抬眼看我，問：「洪老師加簽了法國、西班牙、葡萄牙，妳……」沒等他說完，我忙不迭插嘴：「我先生交代過了，沒問題。」走出旅行社後我有點恍惚，尚不知道這人生的第一張機票裡頭暗藏無限驚喜。

我們在香港 啟德機場從亮晃晃的午後兩點，枯坐到高掛黑幕的午夜九點，眼看旅客潮來潮退，轉機室只剩孤寂的兩個人；沉思是打發時間的一帖良方，我的情緒如絲如縷，那心境和獨守空閨的滋味沒兩樣。

飛機上窄仄的空間裡只有英語和粵語迴蕩，倉皇中，每一句聽起來都像外星人的話，我只得依樣畫葫蘆地點著和洪老師同樣的餐飲。飛行途中有一次，我才進廁所沒多久，廣播忽然響起，焦急的空姐急促地敲開門，把我拽出來，兩個人在亂流中衝撞著回座位。我這個十足的「鄉巴佬」正藉由人生第一張機票像蝸牛一般慢慢伸出觸角探索大千世界。

走出倫敦的希斯洛機場，只見接機的外子頂著一頭為了省銀兩而蓬亂的頭髮，臉龐圓了一圈，竟讓我感覺無比陌生。我們下榻的青年旅館，人進人出非常嘈雜，長廊只有一間公共浴室；這旅館專供荷包不夠豐厚的人投宿，簡陋的設備難以和外面的花花世界聯結。

倫敦街頭一路晃過可隨時上下的敞篷巴士，載著一車觀光 客的一雙又一雙探索的眼神；我帶著時差的混沌，在風吹髮亂腦力枯竭的狀態中，極力把所觀所感和教科書裡的「日不落大英帝國」對照。

英倫的建築風格透著濃厚的教堂氛圍 ，給人一種莊嚴、神祕的感覺；倫敦以古蹟見長，一系列或紅或褐的磚瓦，多以精雕細刻的外牆呈現。觀光巴士一路穿越國會大廈、大笨鐘、聖保羅大教堂、白金漢宮、倫敦塔橋……來不及細品，一晃而過；課堂上的知識匆促濃縮成一日時光，我心有不甘，只好來日再走一遭。

外子帶著我在中央車站搭乘如蜘蛛網般的地下鐵，只聽得老舊的木板電梯咔啦作響，層層穿越有如直通地心。我們在地鐵站來回穿梭，鑽出地面去蠟像館、去動物園、去大英博物館；搭船遊泰晤士河，上岸徜遊溫莎堡，看服裝奇特的衛兵交接儀式。所有的經歷，都是我人生的第一次，連外子超人的方向感，也是第一次見識。

飛機票帶來的甜頭一周後結束，我們來到距離倫敦兩小時車程的雪菲爾（Sheffield）城。大學宿舍暑期關閉，外子和英文名叫約翰、威廉的兩位香港來的自費留學生在附近合租一間民房，空間狹窄，客廳座位和電視機只有一步之遙；共用的廚房，大家很有默契地錯開使用時間；廁所用紙空了沒人補，外子和我去買了一捲紙質粗糙面積較大的捲筒擺上。直到移民美國後，才知道那是廚房用的紙巾。

異邦的日子裡，食衣住行樣樣得適應。風景區裡盡是炸魚和薯條，那些永遠征服不了頑固的中國胃。亞裔移民少，尋找中國餐館猶如海底撈針，每天三餐白飯配台灣帶來的罐頭，偶爾到巷口家庭式餐館外帶一盒豆豉排骨飯，就是人間小確幸。約翰和威廉很少使用廚房，有一天，約翰特地從樓上下來，懇切要求外子能否額外報銷經費來幫忙威廉。留學生皆有各自的辛酸，實在愛莫能助。我們願意提供冰箱裡的食物，但威廉終究沒動，不知道他如何撐過那個夏天的。

「民以食為天」是亙古不變的道理，上至王公貴冑，下至販夫走卒，人人皆然。有一次我們在曼徹斯特城中，發現一間中國雜貨店，滿屋子的罐頭拯救了租屋處快要彈盡糧援絕的冰箱，我抱著碰撞凹凸的各式罐頭，滿心歡喜，沒能記住曼徹斯特的風情。還有一次從倫敦回雪菲爾，錯過小餐館的營業時間，匆忙煮了一鍋紫菜蛋花湯，熱湯入胃，頓覺心窩、眼窩一陣熱。味覺是一種特殊感官，飢餓至極時第一道入口食物的滋味，一生無法忘卻。

一年的時間把學位拿到手，令外子覺得緊迫，我的加簽費全付諸流水；當初一張機票帶來的驚喜令我訝然，如今卻叫我悵然。為了彌補我的失落，外子盡可能地抓住研究空檔規畫旅遊行程。

旅遊經費是省出來的，得善用一分一毫；時間是從縫隙裡擠出來的，分秒不能虛耗。兩只旅行袋隨時在牆角待命。沒有手機和電腦的時代，一張地圖、一列火車、兩條腿就是最好的裝備。我們以雪菲爾為中心，隨著外子的論文進度，由近而遠，每一個去處，在我的筆下化作英國地圖上的圈圈。

每個圈圈記錄著我們的回憶，每一個回憶，都是人生長河裡的一道漣漪。我們到利茲（Leeds）訪友未遇；到切斯特菲爾德（Chesterfield）看一座會隨著視線變更角度的尖塔；有幸在雅芳河畔斯特拉特福（Straford-Upon-Avon）和莎士比亞的故居合影；著名的詩篇〈再別康橋〉從劍橋大學悠悠流水中，留駐心田；記住了利物浦國際花展的奇花異草，也忘不了投宿的民宿 （B&B）不曾換洗的毯子；還有愛丁堡店鋪琳瑯滿目的蘇格蘭裙；讓我們一路走到腿軟的朴茨茅斯，有美麗的沙灘、熱鬧的嘉年華慶典、和藹可親的民宿老闆和旅人們溫馨的早餐聚會。一趟英倫行，讓我深切體驗「行萬里路」的意義。

人生的第一張機票，帶給我一段璀璨的記憶，即使老去，它依然在我心中。（寄自加州）