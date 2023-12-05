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有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

等等

潘家欣

當一枚果實，返身

要求花

「等等，等等。」

當一根羽毛，返身

要求飛行

「等等，等等。」

當一個字，返身

要求嘴唇

「等等，等等。」

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一場意想不到的「脫秀」

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小丑‧漁夫‧拳匪

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