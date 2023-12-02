因為疫情而睽違了三年，一年一度的「世界盃醫師足球 賽」終於在維也納展開，超過一千多位球員、四十八個隊伍聚集一堂。今年更加入了女性球員，來自世界各地的選手都摩拳擦掌、迫不及待地在球場上一展身手。

開幕典禮在戶外的帳篷裡舉辦，大家喝著巨杯啤酒，吃著大會供應的香腸、豬排和一些傳統奧地利菜餚。每個隊伍上場時，都會播放各國最具代表性的音樂，哥倫比亞是夏奇拉，英國是披頭四，美國則是布魯斯．斯普林斯汀。南韓 的出場音樂最受歡迎，一群頭髮燙捲的時髦中年醫師上台大跳〈江南Style〉，讓全場嗨到最高點。當烏克蘭 隊出場時，選手們踏著沉重的步伐上台，大家起立用力鼓掌，表達對他們的支持。主辦人奧地利醫師說，辛苦的烏克蘭人，希望這周能讓你們感受到一些正常的生活。

正常生活，說得簡單，對某些人來說，卻是多麼奢侈啊。

先禮後兵，和諧的開幕典禮結束後，大夥不再客氣。第二天，多瑙河旁的草坪成了戰場，原本斯文的醫師們成了凶神惡煞，彼此廝殺痛宰，黃卡紅卡滿天飛。許多選手攜家帶口，親友團熱絡地在球場邊加油，喊著不同語言的喝采聲、揮著五顏四色的旗幟，還有隊伍隨身攜帶煙火施放。夏天的多瑙河邊，小販吆喝、煙火奔放，比廟會還熱鬧。

美國隊的幾位元老，當年是年輕的運動健將，幾年不見，都成了關節老化的傢伙。醫學制度不同，能夠參加比賽的美國醫師年齡都較高，和年輕力壯的南美和歐洲隊伍成了對比，宛如拳擊的羽量級對抗重量級，結果往往慘不忍睹。今年也不例外，美國隊被巴西、愛爾蘭和匈牙利在初賽時痛宰得落花流水，美國隊員們每晚在飯店樓下喝啤酒抱頭大哭，第二天返回球場上又是好漢一條。

雖然球技不如人，但美國隊對吃喝玩樂還是很拿手。這個隊伍最大的特色就是它的大熔爐文化，隊員除了美國土生土長的白人之外，也聚集了來自世界各地的醫師球員，包括秘魯、中國、摩洛哥、伊朗、印度等等，賽後飯店樓下的聚會就像聯合國一般熱鬧，不同膚色的孩子玩在一起，種族之間的矛盾暫時消失了。

除了打球之外，觀光也很重要。美國隊的一位麻醉科醫師也是旅遊達人，每天推出新穎的項目：逛博物館、聽交響樂、學習巧克力製作等等，讓大人小孩都玩得不亦樂乎。只是有一回得趕著回球場，球員們身上還沾滿了巧克力就開始比賽，難免有點不倫不類。大家的心情也隨同比賽輸贏起起落落，難得贏了一場對抗加拿大的比賽，興高采烈之餘，整個隊伍竟然脫掉球衣，全體跳進了多瑙河。運動真的會讓人返老還童，不管到了幾歲，男人還是很幼稚。

一周的比賽很快就到了尾聲，閉幕典禮裡，許多球員都拐著腳、綁著繃帶、拖著疲乏的身子進場，南韓隊也無法再跳江南大叔舞了，上場時彼此攙扶，場面淒慘嗚呼。烏克蘭隊贏了長青組冠軍，領獎時全場起立喝采。希望戰爭早日結束，到時候能在球場上再一決勝負。

明年的比賽在哪個國家呢？答案在閉幕典禮結尾時揭曉，突然間，澳洲布里斯本的海岸線出現在大螢幕上，整個會場又沸騰了。

再見了，維也納。這真是個令人難忘的另類足球盃。（寄自加州）