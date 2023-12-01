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英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

醒來，奶油般地（Waking up buttery）

鄭琬融

這裡，沒有足夠的光線使我是酥脆的

手肘卡在晨昏中，語言在上升

一個工作日的結束，開始尋回自己

從苦的牆柱，舔食回那些鹽粒，屬於精神

我的奔跑何其軟弱？當我面對的方向

正是我意欲逃離的方向。

沙風在哭，若沒有任何打結的樹枝願意在其中滾動

它又如何相信：自我得以遷移

五吋的空花瓶，還是遭人踐踏的河濱？

還是得以生根的裂縫，或廣漠中的一汪池？

「能夠猶疑棲身之所，是件太奢侈的事。」

餐桌的兩端不是座椅，是租來的床與沙發

無法動彈的歡愉。我總是向牆裡那個陌生的人說：

「不是你走，就是我。」我們暴力地共享一切

包括她恨的搖滾，我認為缺乏意義的長途電話

第三人永遠在場的性。

這裡，有無數嚴厲的雨聲，朝我奔馳

不分晝夜。我請房東在鐵皮屋簷鋪上荒謬的假草皮，好一點。

但仍有破口大罵的爭執與油煙，另一個家庭的戲碼

隨時闖入又隨時消失。鬧鬼的

我住在鬧鬼的屋子裡穿戴自己

種植比我生命力頑強的植物

在粗糙的牆柱上舔食，嘗到自己的血，那麼真實

痛苦是我的，醒來的慾望是我的

日日無法擺脫的麻木，也是我的

又一次，錯過了晨昏，在金色薄紗的溫暖中虛晃

這裡沒有陽光的足跡點醒我：

時間頭也不回地離去

我總是在錯誤的時間中醒來

奶油般地，在現實的火候中

很快成為燒焦的疙瘩

vid

房東

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