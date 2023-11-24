《華章》編輯部首次工作會議。（2013年4月，加拿大華人文學學會∕提供）

「美哉，淵乎，大風起兮；陽春召我以煙景，大塊假我以華章！」——瘂弦

2012年12月瘂弦先生在《華章》月刊創刊號的發刊詞〈掀起華章的蓋頭〉正式宣告以加拿大為根據地的海外華文文學另一個有瘂弦編輯風格副刊的誕生。

在他的領導召喚下，一群作家、學者和資深編輯聚集一起，懷抱著華文文學一家親的信念，共同呼籲多岸多地、四海一家華文的寫作人，共建華文文學為世界最大文壇的新時代。

雖然《華章》曾經因溫哥華報社停辦而停刊一段時期，至2019年在美國洛杉磯《世界日報》復刊，到今年12月包括特刊總共出了一百期。達到這個里程牌，我們覺得應該稍微停下腳步，做一次回顧和檢討，也利用這個機會準備《眾筆匯華章》第二本文集的整理和出版工作。因此這次的告別是必須的，還請讀者們諒解。

十一年來，《華章》十二位輪值編委謹守瘂弦「博大和均衡」的副刊編輯理念，努力經營，盡量保持了《華章》的幾點特色和風格。

百期《華章》的每一期都有報紙版和網頁電子版同步發行，文章也在《世界日報》網頁「世副藝文」轉刊，《華章》紙版都是全版彩色專業美編設計的版面、內容多元紮實的編輯作業。

每期執行主編組稿嚴謹，每一篇文章都要求是作者的原創首發稿，避免文章和配圖涉及版權問題。編委會的六人審稿小組往往會為文稿中某一個字而細心求證。除了各類文體的美文推介外，《華章》還設有不定期的專欄，如「名家談華文文學之我見」、「華文文學論壇」、「文壇憶往」等。都是相當受重視的話題。「文學與電影」、「文學與戲劇」、「女性的文藝情懷」、「崑曲藝術」等等，都是精彩的文學專題論述文章。《華章》 也注重觀察推介報導世界文壇的動向、以其它語種創作的華裔和非華裔作家。

我們不會忘記溫哥華《世界日報》韓尚平社長為《華章》開闢了「華人文學」的專頁，也感謝洛杉磯世界日報于趾琴社長促成《華章》在美國出刊。感謝《世界日報》副刊主編吳婉茹女士在合作中給我們許多編輯的專業建議和指導，感謝「世副」美編諸友的設計藝術。感謝《華章》來自二十多個地區兩百多位作家、藝術家、書法家的支持，他們錦綉的文章、匠心獨具的畫作、靈動飄逸的書法，點亮了世界華文文學大廈的願景。感謝所有《華章》讀者們的鼓勵。

《華章》雖然停刊，但加拿大華人文學學會依然存在，《華章》在海外華文文學的大道上已留下了不可磨滅的腳印，也將永遠留在讀者的心中。《華章》工作團隊夥伴志工們的精神和友情是永銘心懷的，瘂弦先生所創立的《華章》必將永遠記載在世界華文文學的史冊上。