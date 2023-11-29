浮世繪〈鞠子．名物茶店〉。（馬以工．圖片提供）

茶泡飯日本 人稱「茶漬け」，與奈良寺廟僧侶簡素茶粥完全不同，茶漬現在已是庶民美食。早在十七世紀末日本街上已有茶漬屋，後畫入《江戶名所圖冊》（江戶名所图会），成為當時的街景。

茶漬大多會在米飯上加添食材，以增加滋味，最常見的有梅乾、明太子、鮭魚，也有加上天婦羅炸物。茶漬用茶最早是一般低價番茶，後來也用焙茶、煎茶或玄米茶。也有完全不加茶，而用昆布鰹魚高湯，近年日本已將茶漬當成國民速食。

浮世繪名家歌川廣重1833年繪的《東海道五十三次》第二十一次〈鞠子．名物茶店〉，圖中店鋪是靜岡創業於1596年，至今仍營業的「丁子屋」。當時以賣自然薯（山藥）飯為主，圖中顯示舊時招牌上除山藥飯，還清晰可見茶漬兩字。

1952年5月17日，永谷園食品推出「即溶茶漬」，只要將袋內物品倒在米飯上，再沖下茶湯立刻成茶漬，有許多不同口味。雖一碗僅約三、四十円，卻為永谷園創造總資產達二百九十億日幣，可見銷售量之大。現在日本各處都賣即溶茶漬，有地方特產，也有的仍堅持傳統口味。

日本紀念協會在六十年後，將初發賣的即溶茶漬五月十七日，以「お茶漬けの日」登錄，可見其普遍至極。河豚（とらふく）料理很適合用「沒有最貴、只有更貴」來形容，最豪華的「即溶茶漬」正是下關春帆樓的「とらふく茶漬」。河豚肉極鮮美，人類吃河豚的歷史很早，但其部分內臟有劇毒，屢傳出毒死紀錄，而有「拚死吃河豚」之說。豐臣秀吉及德川幕府時期都禁止販食河豚，明治初年亦然。

1887年春帆樓以河豚招待伊藤博文，方有「料理公許」制度。次年，山口縣河豚禁令單獨解除，春帆樓拿到第一張執照，迄今仍是日本最有名的河豚料理名店。