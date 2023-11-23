「冰箱門為什麼不隨手關？」女兒不高興地說。我也不客氣地回她：「還在拿東西，還要再拿下一件；冰箱門多開幾秒也不會怎樣，有必要那麼龜毛嗎？」我和女兒的脾氣都硬，像這樣的對話經常在家中發生，有時互不相讓，難免要來一場唇槍舌戰。太太看不下去，總會過來打圓場，叫兩人都閉嘴。

女兒周末不用上班，決定自己沖泡精緻咖啡 。她在大理石櫃檯上組裝起酒精燈蒸餾式咖啡器，接著拿出咖啡豆準備磨豆。

「爸爸，我要泡咖啡，你要不要也來一杯？」她好像忘了我們剛剛才為了開冰箱而拌嘴。這是女兒的優點之一，大吵一架之後不到五分鐘，就跟沒事兒一樣。

我問：「妳已經有兩部電動咖啡機了，為什麼還要買這套？」

女兒：「我記得小時候住台北時，家裡有一套這樣的蒸餾式咖啡組，我每次看你沖泡咖啡，都想試一試。可是那時候，你不讓我碰火，我都沒機會沖咖啡給你喝。上次回台灣，我特地到咖啡器材店買了這一組，周末或是朋友來訪，我就拿出來用，手沖咖啡有不同的風味。你品嘗一下，就會知道我手沖咖啡的技術不錯喔！」

我們來到美國後也入境隨俗，咖啡變成我和太太早餐必備的美食。女兒上大學住校後才開始喝咖啡，但她像大多數的年輕人，有自己的品味，不再滿意電動咖啡機沖出來的咖啡。她假日回家時會攜帶自己的咖啡粉和沖泡工具，沖泡精緻美味的咖啡與我們共享。

某年我回台灣，見識到耳掛式咖啡，立刻就愛上了。我覺得耳掛式咖啡既方便又有手沖的品味。2019年感恩節前，我和太太去探望女兒，我們把當時家中剩餘的耳掛式咖啡包也裝進行李帶去。女兒沖泡後也很喜歡，立刻分享給好友們。

家中有兩部不同的膠囊咖啡機，三人同時喝咖啡，膠囊消耗得很快。眼見就要斷供，女兒卻說了許多暫時不補充膠囊的理由，於是，我們開始改沖耳掛式咖啡，但也很快就要斷貨了。太太決定訂購咖啡膠囊。選好風味後，太太認為需要確認女兒喜不喜歡這些口味。不問還好，沒想到這一問卻惹火了女兒。她說，她打算在聖誕節 買一部智慧型膠囊咖啡機送給爸爸，本來是要保密的禮物，現在被逼著不得不洩漏祕密，讓她很不開心。我心想以女兒這種個性，我恐怕得不到這份禮物了。沒想到聖誕節前夕，咖啡機還是寄來了，同時附了一盒多種口味的膠囊，從義式的40cc到美式的230 cc甚至有特大的535 cc。科技式的膠囊外圈印了條碼，用來指示咖啡機所需要用的水量和水溫。如此新穎的咖啡機及膠囊，讓我大開眼界。雖然女兒不開心，我卻偷笑了。

女兒調到拉斯維加斯工作一年後，決定買房。當時我已經中風 ，她在看房時，為了我以後可能有機會來訪，便刻意要挑無障礙空間的住家。然而，一般住家很少採用無障礙設計，有兩間有這樣的設施都已被捷足先登了。她只得挑了一戶周邊環境不錯的花園小洋房重新裝潢。這房子原是傳統的美式建築，一樓客廳和餐廳之間有門檻隔開，客廳的地面又比周圍低了兩吋。女兒自己買材料來整平，打掉門檻，把客廳、餐廳及廚房的地面都弄得一樣高，並確保家中所有通道都夠寬敞能通行輪椅。

她還考慮到我洗澡時可能無法進出浴盆，特別請工人將家裡其中一間衛浴室整間打掉，她親自畫藍圖及設計，衛浴室內安裝扶手，並確保可以放進洗澡椅，以免我洗澡時不慎滑倒。2017年感恩節前夕，我們第一次到拉斯維加斯探望女兒，住進她的新家，她便送給我這間衛浴室當禮物。

「爸爸，你的咖啡。」女兒已經沖泡好一杯精緻咖啡擺到我面前，又去準備甜點了。我想起年輕時帶她去我的辦公室，她跟我的同事自我介紹：「我是trouble趙，爸爸說我經常給他惹麻煩。」看女兒小心翼翼地切著蛋糕，我內心突然有一種感動。我這個女兒雖然在生活上很有主見，有時幾乎到不近情理的程度，但她骨子裡仍然是孝順的。

（寄自內華達州）