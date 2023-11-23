我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

迷宮巴黎（下）

林銘亮
羅丹美術館內的沉思者。（林銘亮．圖片提供）
羅丹美術館內的沉思者。（林銘亮．圖片提供）

羅丹！羅丹！彷彿每一座雕像都叫起來，彼此願意做彼此的回音。

庭園後方拱起了米白色的大倉庫，想必是當年堆放鑄模、刀具的工作處，經過整理，讓眾人窺知銅塑之辛苦，以備教育意義。就像荷蘭有木鞋作坊，新竹有玻璃工藝館一樣，應該也不乏親子同樂的體驗活動。踅至前頭，猛然望見巨大的DIOR招牌，君臨天下，嚇死人，我探頭探腦，躡手躡腳，一看笑壞，哪裡是什麼工作室，乃DIOR與現代藝術家Mickalene Thomas合作的展覽，展覽名叫「藝術的對話」（Dialogue des arts），本季春夏時裝秀就辦在這間「倉庫」，模特兒炫耀著高級訂製服，與牆上一幅幅刺繡亮片印花紡綢疊加拼貼顯現的Joséphine Baker、Nina Simone等世紀名人鬥美、競豔。

「偶然」笑說，去什麼時尚博物館啦，來這裡，又博物館又時尚。

於是意亂情迷地浪蕩到晚上，按照表定計畫上老牌餐廳普羅柯佩咖啡館（Café Procope）晚餐，七點，客滿，坐在旁邊的小房間候位，領班說好的二十分鐘過去，有人不等了，套上羊毛大衣赭紅圍巾走進夜色；又等了半小時，有人問領班我只想上去拍一張拿破崙的遺物照片可以吧？領班說不行。後有來客知道不用餐不能上樓卻依舊抬腳硬闖，氣炸的領班雙拳齊出加上個獅子吼，叫他滾蛋！酒館居然上演這麼精采的武俠片，我怎捨得離場？足足再等上一小時，才品嘗到前菜青醬烤蝸牛。

九點以後，侍者開始有了笑容，開酒時還跟我閒聊兩句呢！我才恍然：九點前的電影情節是觀光客扮演受氣的角色，布景是拿破崙戴過的雙角帽（bicorne）；九點後才是巴黎人用餐的時光，白圍裙侍者隨口哼唱，昏黃的燈光中擦拭玻璃高腳杯，空氣中洋溢著隨興與慵懶，這種風情，再博學的旅遊書也沒有寫。

夜深如鐘，燈照似爐，店招可親，櫥窗嫻靜，一家一家欣賞過去，美不勝收，書店、畫廊、茶沙龍、有機咖啡店、秘魯料理，實在是兩眼都擠歪了才想起該回返旅館。擱淺在一株盆栽前，打開手機地圖，咦，不就是這裡？果然大門在盆栽後面，遮住了。我就這麼迷迷糊糊地回旅宿，迷迷糊糊地走上樓，迷迷糊糊地洗完澡睡覺。難怪巴黎的商家八點關門，要不然遊人這樣興致高昂地漫步賞玩下去還得了，我想像一名異國男子，睡倒路邊，清晨凍醒，身旁全是垃圾，四下張望，發現肩膀依偎在陌生裸女浮雕的腳邊，微微臉紅，以為自己昨晚遇上精靈仙子，掉進志怪小說的春夢裡。正想發文感嘆巴黎是眾神蓋來捉弄人的迷宮，一摸口袋，手機果然沒了。惱怒的他會抓頭髮跳腳吧？巴黎反諷式的幽默，常人難以承受。

明日之後大約如此：

詳細規畫了從拉丁區到布洛涅森林LV基金會的地鐵路線，結果塞納河畔就有LV經典回顧展。

等待自助洗衣的時候四周亂走，結果六小時後才回來，因為誤闖阿拉伯文化中心，正好有四個展覽，其中一個叫「花園中的女人」，是鍾愛畫大鳳眼的女畫家Baya Mahieddine特展。

花了兩天兩夜糾纏於下周要在巴黎愛樂廳見白遼士或貝多芬，還是前進輝煌軼麗的巴黎歌劇院分析銜冤沉海的Peter Grimes，結果卻是在五分鐘之內買了三小時後在巴士底歌劇院開演的《吟遊詩人》。

走到畢卡索美術館，櫃台告知畢卡索美術館現在沒有畢卡索（這一定又是個費疑猜的人生寓言），只有一些美洲畫作；去了以牛排出名的餐廳，「本日牛肉缺貨」，卻吃到此生難忘的柔韌羊排。

你難道不會懷疑這座城市出了什麼問題？如果會，表示你尚未通過它的試煉，要重修。真愛是放下自己從小大到大養成的信念與執念，拋棄所謂的道德觀與價值觀，忘了是誰說的，真愛就是交出自己。換個角度想，人行道滿是狗屎，遲早有人踩走；遊民天天坐在旅館門口，不也類似你樓上無緣的鄰居？抗議退休新制，道旁堆滿了垃圾又如何，巴黎人會說：「那不是我的問題！」C'est pas mon problème！

分叉的時間給我的額外驚喜，是那天我打算去買Pastry Cyril Lignac的閃電泡芙，出了地鐵發現離聖羅蘭博物館不遠，本想看一眼就好，結果居然入內參觀，沒預約，不用排隊。可是人人都說不能這樣子的。

巴黎的沒規矩就是對規矩的模仿與諷刺，身歷其境的觀眾往往大笑出聲。

我只想談分叉，分叉的不是空間，是時間帶來的分叉讓空間的布置改變。

我們以為世界是生生不息的迷宮，卻從未反省此一空間想像可能是時間的隨意分叉而成。巴黎無理，卻無理而妙，妙趣橫生的花園恐怕難以擔當烏托邦的機器生產功能。奇怪的是，世人被死板的烏托邦幻想綁架了上千年，到現在還在付贖金，眼看著還要再耽誤下去，怎麼就沒想起身穿鞋散散步，重拾生活的自然。

我想，明天一早，巴黎會再整我一次，像所有最親密的朋友，總是出言不遜，愛惹意料之外的麻煩──可是我卻樂意奉陪，等著闖蕩最新的迷宮，不怕丟臉。人類盛放的思想與行為有時候就是這樣沒有理由，好玩極了。（下）

羅丹美術館花園裡的DIOR。（林銘亮．圖片提供）
羅丹美術館花園裡的DIOR。（林銘亮．圖片提供）

博物館 畢卡索 地鐵

上一則

女兒的祕密禮物

下一則

人類與AI合作 紀念日本漫畫「怪醫黑傑克」50周年新作上架

延伸閱讀

「戴手表的女人」1.3億拍出 畢卡索作品第2高

「戴手表的女人」1.3億拍出 畢卡索作品第2高
張藝謀兒子、甄子丹女兒 獲邀參加巴黎名媛舞會

張藝謀兒子、甄子丹女兒 獲邀參加巴黎名媛舞會
桌球／台將林昀儒連勝3大高手 中媒：巴黎奧運要小心了

桌球／台將林昀儒連勝3大高手 中媒：巴黎奧運要小心了
新聞眼／空汙、堵車… 巴黎掀自行車革命

新聞眼／空汙、堵車… 巴黎掀自行車革命

熱門新聞

李洋這幅「指向心覓」使用蛋殼和大漆鑲嵌製成，歷時一年完成。（記者徐白櫻／翻攝）

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

2023-11-20 06:22
奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05
餐廳四周牆壁上掛滿客人繪贈的圖畫和卡片。（圖：作者藍天提供）

天下無不散的筵席

2023-11-17 01:00
幾米∕圖

情意永流傳

2023-11-17 01:02
幾米∕圖

送禮的學問

2023-11-15 01:02

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬