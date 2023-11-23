羅丹美術館內的沉思者。（林銘亮．圖片提供）

羅丹！羅丹！彷彿每一座雕像都叫起來，彼此願意做彼此的回音。

庭園後方拱起了米白色的大倉庫，想必是當年堆放鑄模、刀具的工作處，經過整理，讓眾人窺知銅塑之辛苦，以備教育意義。就像荷蘭有木鞋作坊，新竹有玻璃工藝館一樣，應該也不乏親子同樂的體驗活動。踅至前頭，猛然望見巨大的DIOR招牌，君臨天下，嚇死人，我探頭探腦，躡手躡腳，一看笑壞，哪裡是什麼工作室，乃DIOR與現代藝術家Mickalene Thomas合作的展覽，展覽名叫「藝術的對話」（Dialogue des arts），本季春夏時裝秀就辦在這間「倉庫」，模特兒炫耀著高級訂製服，與牆上一幅幅刺繡亮片印花紡綢疊加拼貼顯現的Joséphine Baker、Nina Simone等世紀名人鬥美、競豔。

「偶然」笑說，去什麼時尚博物館 啦，來這裡，又博物館又時尚。

於是意亂情迷地浪蕩到晚上，按照表定計畫上老牌餐廳普羅柯佩咖啡館（Café Procope）晚餐，七點，客滿，坐在旁邊的小房間候位，領班說好的二十分鐘過去，有人不等了，套上羊毛大衣赭紅圍巾走進夜色；又等了半小時，有人問領班我只想上去拍一張拿破崙的遺物照片可以吧？領班說不行。後有來客知道不用餐不能上樓卻依舊抬腳硬闖，氣炸的領班雙拳齊出加上個獅子吼，叫他滾蛋！酒館居然上演這麼精采的武俠片，我怎捨得離場？足足再等上一小時，才品嘗到前菜青醬烤蝸牛。

九點以後，侍者開始有了笑容，開酒時還跟我閒聊兩句呢！我才恍然：九點前的電影情節是觀光客扮演受氣的角色，布景是拿破崙戴過的雙角帽（bicorne）；九點後才是巴黎人用餐的時光，白圍裙侍者隨口哼唱，昏黃的燈光中擦拭玻璃高腳杯，空氣中洋溢著隨興與慵懶，這種風情，再博學的旅遊書也沒有寫。

夜深如鐘，燈照似爐，店招可親，櫥窗嫻靜，一家一家欣賞過去，美不勝收，書店、畫廊、茶沙龍、有機咖啡店、秘魯料理，實在是兩眼都擠歪了才想起該回返旅館。擱淺在一株盆栽前，打開手機地圖，咦，不就是這裡？果然大門在盆栽後面，遮住了。我就這麼迷迷糊糊地回旅宿，迷迷糊糊地走上樓，迷迷糊糊地洗完澡睡覺。難怪巴黎的商家八點關門，要不然遊人這樣興致高昂地漫步賞玩下去還得了，我想像一名異國男子，睡倒路邊，清晨凍醒，身旁全是垃圾，四下張望，發現肩膀依偎在陌生裸女浮雕的腳邊，微微臉紅，以為自己昨晚遇上精靈仙子，掉進志怪小說的春夢裡。正想發文感嘆巴黎是眾神蓋來捉弄人的迷宮，一摸口袋，手機果然沒了。惱怒的他會抓頭髮跳腳吧？巴黎反諷式的幽默，常人難以承受。

明日之後大約如此：

詳細規畫了從拉丁區到布洛涅森林LV基金會的地鐵 路線，結果塞納河畔就有LV經典回顧展。

等待自助洗衣的時候四周亂走，結果六小時後才回來，因為誤闖阿拉伯文化中心，正好有四個展覽，其中一個叫「花園中的女人」，是鍾愛畫大鳳眼的女畫家Baya Mahieddine特展。

花了兩天兩夜糾纏於下周要在巴黎愛樂廳見白遼士或貝多芬，還是前進輝煌軼麗的巴黎歌劇院分析銜冤沉海的Peter Grimes，結果卻是在五分鐘之內買了三小時後在巴士底歌劇院開演的《吟遊詩人》。

走到畢卡索 美術館，櫃台告知畢卡索美術館現在沒有畢卡索（這一定又是個費疑猜的人生寓言），只有一些美洲畫作；去了以牛排出名的餐廳，「本日牛肉缺貨」，卻吃到此生難忘的柔韌羊排。

你難道不會懷疑這座城市出了什麼問題？如果會，表示你尚未通過它的試煉，要重修。真愛是放下自己從小大到大養成的信念與執念，拋棄所謂的道德觀與價值觀，忘了是誰說的，真愛就是交出自己。換個角度想，人行道滿是狗屎，遲早有人踩走；遊民天天坐在旅館門口，不也類似你樓上無緣的鄰居？抗議退休新制，道旁堆滿了垃圾又如何，巴黎人會說：「那不是我的問題！」C'est pas mon problème！

分叉的時間給我的額外驚喜，是那天我打算去買Pastry Cyril Lignac的閃電泡芙，出了地鐵發現離聖羅蘭博物館不遠，本想看一眼就好，結果居然入內參觀，沒預約，不用排隊。可是人人都說不能這樣子的。

巴黎的沒規矩就是對規矩的模仿與諷刺，身歷其境的觀眾往往大笑出聲。

我只想談分叉，分叉的不是空間，是時間帶來的分叉讓空間的布置改變。

我們以為世界是生生不息的迷宮，卻從未反省此一空間想像可能是時間的隨意分叉而成。巴黎無理，卻無理而妙，妙趣橫生的花園恐怕難以擔當烏托邦的機器生產功能。奇怪的是，世人被死板的烏托邦幻想綁架了上千年，到現在還在付贖金，眼看著還要再耽誤下去，怎麼就沒想起身穿鞋散散步，重拾生活的自然。