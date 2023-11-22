女兒做的獨角獸刺繡。（顧華．圖片提供）

我已年近古稀，回想起三十年前所經歷的手術與挫折，是靠家人的鼓勵關愛和女兒的禮物，讓我能夠重振旗鼓，這也是激勵我在異國他鄉奮鬥有成、伴我一生的禮物。

八○年代末，我和四歲的女兒從北京 來到美國和我太太團聚，並定居洛杉磯 。三個月後我考取了中醫針灸執照。我和太太都有穩定的工作，兩三年間我們買了兩部新車和自己的房子，逐步開始把我們的美國夢變成現實。

我和太太當時都三十幾歲，就在我們的生活逐漸好轉的時候，意外地，我需要做一個脊柱的大手術。術後的後遺症是雙下肢麻木、右腳垂足、右側肌肉萎縮、行走需要助行器。醫生告訴我，需要六到十二個月的復健治療，才有可能恢復部分下肢功能。

由於手術和長時間的復健，我丟失了工作，但有房貸和車貸需要每月支付，因此十分苦惱。每天太太上班，女兒上學，我自己在家望著天花板，擔心著將來，內心非常憂慮。女兒當年八歲，每天看著我不言不語、愁眉苦臉的樣子，她似乎也感受到我的痛苦。幾周後她在學校的手工課，做了一件刺繡作為給我的禮物。

我看著這個禮物，心裡為之一振，也陷入了沉思。在我和女兒來美國之前，我曾經告訴她：「我們來這裡是要實現我們的美國夢。」在我的眼裡，女兒只是一個天真無邪小女孩，雖然只有八歲，可她對周圍環境的變化甚為敏感，她對家人的理解、關心、體諒與感情，是我難以想像的。她記住了我當年的許願，繡了這幅獨角獸並配上「Dream your dreams」字樣送給我。

看著稚氣的女兒，拚命加班加點工作的太太，我心想，我才三十幾歲，還有很長的路要走，我們的美國夢才剛剛開始，我不能讓它提前結束。我的雙腿行動大不如前，但我的大腦和雙手還是正常的，還可以繼續做醫生。太太的關愛和女兒的禮物喚醒了我，激發我繼續追求美國夢，讓我重新鼓起生活的勇氣。

我開始了自己的康復歷程。洛杉磯每到一處都需要開車，我術後由於右足垂足無力，無法開車，就找到專門為殘疾人改裝汽車的公司，安裝了左腳的油門加速器，讓我自己可以出去復健治療。並且我也給自己針灸治療。幾個月後，我走路從助行器進步到雙枴、再到單枴，最後不需要輔助可行走。每一個進步，女兒和太太都很鼓勵我，也點燃了我重回工作崗位的念頭。

因為做手術，老闆把我解僱了，我就自己重新開始，開自己的診所，自己做老闆。我先在朋友的診所租一周兩天，幾個月後病人就多到兩個全天都看不完了，就開了自己的診所至今。現在我每天上班走進辦公室，第一眼看到就是女兒的這幅刺繡，它激勵著我，伴陪著我，鼓勵著我實現我們的夢想。如今女兒女婿也都取得醫學博士學位和執照，和我一起在自己的診所裡建立著我們的美國夢。（寄自加州 ）