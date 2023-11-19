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世界副刊
異物
向明
2023-11-19 01:01 ET
大地在晃動
跳蚤驚慌的說
可能有異物入侵
●
巨崖懶得答話
它認為
睏久了打個哈欠
難道也不行
上一則
陪妳去圓夢
下一則
誰才是不速之客
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