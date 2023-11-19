正在攜子搬家的松鼠。（王士躍．圖片提供）

一天我正聚精會神地坐在電腦前碼字，忽聽閣樓上傳出一陣異響，一開始還以為樹果砸到房頂，響聲卻慢慢地滾動成一種節奏：「蓬楞楞——」，片刻之後又是「蓬楞楞——」，像是一顆顆保齡球被擲下房脊，接連不斷。若真有保齡球從天而降，除非是天堂開了一家保齡球館。可我的耳朵忍受不了這滾雷似的輪番轟炸。

我衝到院裡朝房頂一瞅，嘿，是一隻松鼠！牠的身材十分矮小，大概只有半個巴掌大，翹著毛茸茸的長尾，名叫道格拉斯松鼠（Douglas Squirrel），牠正叼著一顆毬果從樹上一躍跳到屋頂，然後不慌不忙地溜進閣樓的簷角下，眨眼間不見了，只聽「蓬楞楞——」，又一顆「保齡球」被送進了閣樓的神祕洞穴裡。

山居難免遇到各種各樣的不速「毛」客，有的只是帶來小小麻煩，有的卻招致令人棘手的災害。記得剛搬進這座木屋時，曾有一隻蝙蝠造訪，牠從煙囪飛了進來，可是煙囪太窄，牠進得來卻出不出去，被困在裡面拚命掙扎。幸虧鄰居羅伯特對付這些入侵動物很有經驗，他想法讓蝙蝠飛進了一個兜囊裡，然後拿出去把牠放生了。

道格拉斯松鼠、灰松鼠和飛松鼠是奧林匹克半島（Olympic Peninsula）常見的松鼠科動物，道格拉斯松鼠的體形是最小的，絶對也是行動最機敏的，加上性情活潑調皮，在樹上奔跑竄蹦，就像一股茸毛包裹的電火，十分引人注目。十九世紀初奧林匹克山脈來了一位名叫大衛．道格拉斯的蘇格蘭植物學家採集樣本，他發現並命名了道格拉斯冷杉等一連串的奇花異木。一天他頭上突然嘣噔地被什麼東西砸了一下，抬頭一看，原來是一隻正在吃食的小松鼠，將吃過的果殻接二連三地丟下樹來，結果可想而知，小松鼠從此也名叫道格拉斯了。在牠生活的加州 國王河流域，印地安人管牠叫「飛哩哩哩」，形象地模擬了牠的叫聲，尤其在捍衛領地時會像悍鳥那樣聒噪，也如吉娃娃小狗那般好勇鬥狠。

別看牠們占據了很大的地盤，每隻道鼠（姑且簡稱）的家園估計有一英畝的面積，對於山獅、黑熊來說只算彈丸之地，可是在松鼠地理中那可是一片遼闊的疆域。然而因生性好動，見異思遷，道鼠往往巧取強占地侵入人類屬地，誰家房子出現了縫隙或洞穴，絶逃不過牠們的銳眼，於是鑽進去常住或短租，等到屋主發現時為時已晚。這隻道鼠鑽進去的簷洞既高且隱蔽，我鞭長莫及，只好乾瞪眼看著牠大搖大擺地進進出出。

牠運送毬果的時辰大約都是一早一晚，因此每天晨昏之際我們都要承受一次又一次空降的噪音洗禮。至於牠為何要選擇人類居所藏匿食物，我上網查詢得到的解釋說和松鼠儲備冬糧有關係，牠們喜歡分散風險，將食物四處掖藏。現在才夏天，看來牠是準備在我家裡打一場持久戰了。牠一定是隻年輕力壯的道鼠，精力無比充沛。除了打果和睡覺之外，牠在閣樓裡很少閒著，不是哧溜從一個角落衝到另一個角落，就是沙噠沙噠地來回踱步，或者窸窸窣窣地四處摸索，將毬果和一些小物件搗騰來折騰去，分明在搬弄牠的果皮、樹枝、蒿草，忙著布置房間，牠以實際行動宣告那片狹窄傾斜、漆黑一團的天花板裡是牠神聖的領土。

道鼠在文學家的筆下很萌、很乖巧，可是真的和牠同居一簷之下，卻大有三觀皆毀之感。繆爾曾將道鼠描寫得十分活潑可愛，稱讚牠是塞拉山脈「最有趣」的小動物，是精力無比的「金疙瘩」，愛若掌上寵物，可是那道鼠只是像猴子一樣樹上樹下流竄，並不曾親近過他，更不要說同居一室之內，距離產生美感是永恆的錯覺，尤其在詩人眼裡。

有時牠吵鬧得太凶，忍無可忍之下，我只好找來一根掃帚把，朝著天花板猛戳幾下想要震懾住牠，可是完全無濟於事。牠一定看透了我，拿牠沒轍兒，只是黔驢技窮做做樣子罷了，仍舊一如既往地上演著每天的各種節目，運果、竄騰和窸窣摩挲，你來我往地和我唱起了對台戲。

眼看無計可施，我只好求助於專業驅鼠公司幫忙，將這個釘子戶驅逐出境。在華盛頓州 有很多有害生物控制法規，十分繁瑣。能捉捕老鼠、臭鼬和浣熊的執照卻不能抓松鼠或蝙蝠，捉捕松鼠還有更詳細的規則。我聽說過一個笑話：想要釣魚 最好帶上一個律師。雖說這是釣魚人的玩笑，卻可一窺華盛頓州生物保護的嚴格。好不容易我找到了鎮裡唯一持有捕捉松鼠執照的公司，來了一位蓄著大鬍子的人，這裡很多男子都習慣留大鬍子，給人一種力拔山兮氣蓋世的慓悍氣勢。他啥也沒說直接在道鼠每天經過的路線安放了一個尺寸很大的耗夾子，說這東西很管用。原來他要殺死道鼠！我皺了皺眉頭，在我的腦海裡出現一隻活蹦亂跳的道鼠躺在血泊裡，小腦袋耷拉在耗夾子上，我不禁打了個激靈。見我一臉疑慮，他悄聲說了一句：「我能下套但不能殺死松鼠，可是你有權殺死牠，因為牠侵犯了你的住宅。」然後朝我擠了擠眼，轉身上了車一踩油門走了。幾天後他回來檢查，夾子彈了，上面只留下更像老鼠而非松鼠的一根鬍鬚，彎成月牙狀，像一抹譏諷的笑紋。我請求他把道鼠擒住，把牠送回山上放生。大鬍子用特製的反光鏡遠遠地朝洞口晃了一晃後，臉色沉了下來，說他要回去取長梯和更多工具。找了這個藉口後他卻從此石沉大海。也許他覺得殺浣熊、負鼠要比冒險登高捉小松鼠容易得多，也賺得多。無論我如何催促，他只推說活太忙，後來連電話也不回了。

奇怪的是，自此之後一連幾個星期，這隻道鼠也忽然安靜了下來，不僅沒有出洞運糧，連每天的噪音也一絲都聽不到了。我猜想，牠可能不堪人擾，在一個風高月黑的晚上悄悄搬家了；或者像有的松鼠記性很壞，將食物到處亂藏，後來竟然一片腦霧忘記了匿食之處。我不由地暗自竊喜。

又過了一些日子，半島吹來了盛夏的暖風，山上突然暑熱來襲。接近晌午時，陣陣熱浪湧入林子，鳥兒鑽進了樹蔭下乘涼，春天出生的一對黑尾小鹿跟著母鹿藏身我家陽台下避暑納涼。不同於梅花鹿，黑尾鹿胎帶梅花乳斑，長大則消失，掐指一算，牠們都有幾個月大了，身上的小梅花就像將要融化的淡淡雪花。

這時忽然閣樓又傳來了動靜！這一次不但有動靜，而且還伴隨著吱吱呀呀的吵嚷。詫異之下我奔出屋子，站在院裡朝屋頂四處張望，果然又是那隻道鼠從簷洞裡鑽了出來。哎喲，我一下愣住了，不但是牠自己，牠嘴裡還銜著另一隻小道鼠，唰唰地穿越了屋頂，又嗖地如插上翅膀般躍上一棵高樹，接著一晃竄入林中不見了。我這才恍然大悟，原來道鼠在閣樓裡生下來一窩小松鼠！

小道鼠們剛剛能睜眼，雙爪緊緊地勾住母鼠的肩臂，口中有的還吮著奶頭！牠們的身體忽忽悠悠如盪鞦韆似地隨著母道鼠穩穩當當地轉移到了山居的樹洞裡去了。我數了一下，來回一共是七個毛茸茸的肉蛋兒！

一胎生下七隻小崽是很罕見的，可見這是一隻多麼身強力壯和精力充沛的母道鼠。和其他松鼠一樣，道鼠也是獨居，不但自己採果築窩，還要獨自養育幼崽長大，可憐天下慈母心，這隻單親媽媽有著同樣偉大的母愛！看來牠先知先覺，在炎天流火降臨之前迅速搬家，帶著一群嫩娃娃躲進了森林涼爽的樹洞中。

奇怪的是，當牠轉移了所有幼鼠後忽然又踅了回來，但沒有鑽回簷洞，而是蹦蹦跳跳來到了我的跟前。牠在我的四周繞來竄去，格外輕鬆自在，像是在田野無拘無束撒歡奔跑的孩子。難道牠是在向我炫耀和示威嗎？還是藉著肢體的舞蹈慶祝牠小小的得意？瞧那長尾巴像得勝將軍的旌旗般得瑟著，晶亮的眼珠和小丑似的白眼圈顯得詼諧和狡黠，深藏一種古老的森林智慧。有人開玩笑說「松鼠不過就是一隻穿著時髦外套的老鼠」，此言謬也，生物學家判斷松鼠的智力勝過家犬，僅次於猴子，在大自然中智商更是遠在人類之上，更有生存能力。我的視線隨著牠四處遊移，思緒也跟著忽左忽右飄移不定，最後牠輕輕一躍登上了陽台，順著欄杆突突地蹦跳著，然後竄進一棵鑽天的紅柏樹，不見了。

人類入侵大自然久矣，自古以來我們藉著造福社會和推進文明的利己主義法則，不斷征服著眾生萬物的生存空間，那些喪失了家園祖地的野生動物只能屢屢「越界」，闖入所謂人類的屬地，在本屬於自己的老地方打轉轉，像黑尾鹿、道鼠一樣，在我們生活的陰影下存活。人類對自然界的侵略越深，我們與野生物種的摩擦就越劇烈。我忽然想起盧新華寫的一篇作品〈不平行的世界〉，講述他自己的宅院也遭遇到浣熊的入侵。也許真如他所說的，我們是生活在一個「相互交融著、穿插著，我中有你、你中有我」的世界，人類與一切生命物種比任何時候都更加彼此滲透，相互融合，「一直在變遷和輪轉著各種因緣的聚合離散」。我不信奉佛教，但是我確信這樣的粘合和依存的生命關係勢將成為歷史的趨勢和必然。俗話說「愛你的鄰居，但不要撤掉你的樹籬」，只要我們尊重彼此生存的權利，各自保持禮貌的距離，井水不犯河水就行了。想到這兒，我趕忙請維修師傅將屋頂的漏洞修補了起來。