幾米∕圖

生活中每人都會收禮和送禮。送禮，乍看是件小事，其中卻藏有很大學問。

追溯起人類文明的歷史，說不定就起源於互贈禮物。《詩經．國風．衛風》中說：「投我以木桃，報之以瓊瑤。匪報也，永以為好也。」當世人開始懂得彼此交流、分享、互惠時，心中就已開啓了「世界和平」的契機。在兩性關係上，則種下了愛情的幼苗。

英文裡的Gift，不單指禮物，也可說是「天賦」。人所送的禮物價值畢竟有限，上天贈送的禮物，終身受用無窮。上天賜給人們的禮物，包括了美麗的容貌、傲人的身材、聰明的頭腦、善良幽默快樂的個性。

「愛情」則是天上掉下來的禮物，可視為「天賜良緣」。她是上天給你的禮物，你是上天給她的禮物，你和她，都是上天給這個世界的禮物。

上天賜給人這麼多禮物，並非只為了寵愛人，而是希望人能善用這些禮物，為世界做點有意義的事，以報答上天的美意。

英文裡的Present也不僅指禮物，也可說是指「現在」。世界上最好的禮物，不是一段值得懷念的「過去」，也不是一個值得盼望的「未來」，而是一個值得珍惜的「現在」。過去的已過去，未來的還未來，只有現在最真實寶貴。良辰美景當前，此時不享用，更待何時？

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一切禮物都需要美麗的包裝，包裝雖美，每人心中卻要牢牢記住自己天賦的使命，隨時準備好敞開心胸，將外表的美麗包裝扯下，讓世人看到自己內心更美好的「宗廟之美、百官之富」。

美國小說家歐亨利的短篇小說〈聖誕禮物〉（The Gift of the Magi），女主角黛拉除了有美麗的容貌，也有美麗的心靈。聖誕前夕，她賣掉了自己的柔美秀髮，為丈夫吉姆的金錶買了白金錶鍊作為聖誕禮物。沒想到丈夫卻當掉了自己的金錶，好為她的秀髮買了珍珠髮夾，當作贈給她的聖誕禮物。

這對夫妻雖做了傻事，他們卻是世界上最富有又幸福的人，因為最好的禮物，是他們之間的愛。

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禮物重「禮」而不重「物」。《禮記．曲禮》說：「禮尚往來，往而不來，非禮也。來而不往，亦非禮也。」古人比現代人注重禮節。孔子曾「問禮於老子」，可見老子雖然凡事清靜無為，對人際禮節卻毫不馬虎。

禮物重「情」而不重「物」。世界上最有價值的禮物，經常是抽象無形的。俗語說：「千里送鵝毛，禮輕情意重。」眼中看到一件禮物，心中感受到的，有時是愛情、親情、友情，有時是微笑、快樂、溫馨。

禮物重「人」而不重「物」。禮物的價值有多高？首先要看是「誰」送的，其次要看是送給「誰」的。如果是羅密歐送給茱麗葉，價值自然不同凡響。最愛的情人所贈的禮物，價值超越了名畫、鑽石。

情人的禮物，有時並不是「物」，而是「人」，即是情人本人。埃及豔后就曾把自己裹在毛毯裡當作禮物，獻給凱撒大帝。

禮物重「心」而不重「物」。送給情人最貴重的禮物，是一顆赤誠不變的心。也因此禮物的卡片、造型、包裝盒常常使用心形的圖案。

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萬物皆是禮物。從禮物就可看出贈送者的生活品味、身分地位，也可看出雙方的關係背景、交情深淺。因此，送禮之人經常費盡心機。

有些高瞻遠矚的贈禮者，送出的禮物，甚至會影響到受贈者的一生。知名美國鄉村音樂歌手約翰丹佛，他十二歲時，祖母送給他一把吉他，也因此造就了他傳奇的一生。那把吉他現在展示在亞利桑那州鳳凰城的樂器博物館。約翰丹佛曾為這把吉他的由來，寫了一首鄉村歌曲〈這把老吉他〉。

從這件事得到啓示，長輩贈送禮物給晚輩時，不妨多買些益智工具，如顯微鏡、聽診器、AI電腦等送給他們，藉以培養他們的興趣。

什麼樣的禮物最貼心？最好是受禮者「一直想要」的東西。如何才能知道他一直想要什麼？必定是平時就很關心他、注意他，才會知道他心中的想法。

另一種貼心的禮物，是受禮者「需要」的物品，或許連受禮者自己都不知道他需要，等收到禮物之後才恍然大悟，而感到驚喜萬分。

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我很喜歡聖誕節 ，並非想要拿到禮物。我只是嚮往冬天的雪景和聖誕節滿城喜氣洋洋的景觀，也感染到人群中溫馨、快樂、充滿了愛的氣氛。點綴在其中的是悠揚的聖誕音樂和歌曲，譬如艾文柏林的〈白色聖誕〉，便唱出了雪地裡的甜美回憶。當時我並沒有跟雪有關的記憶，心中卻能感受到雪景的美麗。這種歡樂氛圍將我從離鄉背井、浪跡天涯的絕境中拯救出來。我也因此愛上了聖誕歌曲。

我所收到最難忘而驚奇的聖誕禮物，是一套兩張大型雷射「卡拉OK」唱盤《暢銷聖誕歌曲全集》，而且是在夏天收到的。

夏天為何會收到聖誕禮物呢？因為那是個不尋常、值得紀念的夏天，當年，我所創立的晶片公司，正在進行併購階段。我的一雙小兒女，對我說他們也要送我一份禮物，原本要等到聖誕節才送我，現在決定提前送。

於是，那年的聖誕節提早在夏天到達。我和兒女們在後廳隨著聖誕樂曲，高聲吟唱。那年夏天似乎特別涼爽，有北極飛來的白雪，吹落在後院草地上。

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聖誕節、情人節、新年、生日、周年日、紀念日，以及畢業、就業 、創業，每個人一生常會收到很多禮物，哪種禮物是最好的禮物呢？

仔細想想，這些人生中的里程碑本身，才是上天賜給人最好的禮物，千金不換、永難忘懷。

那些贈送禮物的情人、親人、朋友、同學、同事，那些志同道合、因緣際會或萍水相逢的人，如今已天各一方，至今才體認到：他們也才是上天賜給人的最佳禮物。往事如煙，如白駒過隙，稍縱即逝。

那些禮物所帶來的所有歡笑、溫馨、幸福，以及無窮的回憶，如今才知道，這些抽象無形的東西，才是上天所賜的最寶貴禮物。（寄自加州 ）