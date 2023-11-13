羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

睡到半夜四點多，突然被擴音器傳來的喧聲驚醒，迷茫的我，一時之間搞不清自己身在何處。激昂呼喊的聲波持續傳來，縈繞全城，不絶於耳，過一會兒我才醒悟到這正是穆斯林的晨禱喚拜。而我所在之處，是橫跨歐亞兩洲的經濟、文化、歷史重鎮，曾經名為「拜占庭」、「君士坦丁堡」、「新羅馬」，現被稱為「伊斯坦堡」的千年古城。

這個城市有悠久的名勝 古蹟，也有現代的摩登建築，既可感受到歷史的滄桑，亦能體會到現代文明的躍進。湛藍的海水波光粼粼，海鳥伊嗡地鳴叫，茉莉花的陣陣幽香隨著海風吹送，瀰漫著東方的古典神祕，卻又不失西方的浪漫風情。

來到伊斯坦堡之前，我心裡想著，除了探訪觀光名勝之外，還要品嘗在地美食，用味覺來體驗這個地方。

清晨漱洗過後，我和先生坐在屋頂露台享用傳統的土耳其 早餐。豐富的食物琳瑯滿目地擺滿桌枱，除了基本的主食麵包之外，大多是清淡的冷盤，包含番茄、黃瓜、生菜、各式的乳酪、橄欖、水果乾、冷肉等。熱菜較少，只有炒蛋、煮蛋、薯條、炸洋蔥圈和小熱狗。此外還有水果、蛋糕、果凍、果仁蜂蜜酥餅，和土耳其軟糖等甜品。

一邊用餐一邊欣賞周遭的風景。這間旅館位於古城內，從屋頂便可眺望著名的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）和藍色清真寺（Blue Mosque）。這兩座宏偉的宗教建築，各具特色，隔著一個小公園，互相輝映。

聖索菲亞大教堂有著巨大的圓頂和粉色的外牆，乃拜占庭式的教堂建築傑作，內部的裝飾和吊燈非常華美。它建立於公元537年，至今已有將近一千五百年的歷史，原是拜占庭時期的東正教教堂，但1453年時，鄂圖曼土耳其人征服了君士坦丁堡，蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂轉變為清真寺。在歷史變革中，1935年時轉型為博物館對世人開放，然而於2020年又恢復成清真寺 。

看著這幢在歷史的洪濤中存留下來的千年建築，令人感慨萬千。昔日的戰爭掠奪，造成多少無辜的人民家破人亡。政權幾番更迭，教堂變成了清真寺，一些珍貴的宗教文物也受到毀損。愚見以為，雖然東西方信奉不同宗教，教義有所差異，敬拜儀式不同，但信奉的源頭，其實都是同一位宇宙真神，根本沒有必要大動干戈、兵戎相見。世人多以為自己尊崇的才是真理，然而孰是孰非，唯有天上的父神才能明辨吧！

藍色清真寺原名為蘇丹艾哈邁德清真寺（Sultanahmet Camii），1609年時，當時的蘇丹艾哈邁德想建立一座能和聖索菲亞大教堂比美的清真寺，以示虔誠，於是命令邁賀邁特阿加（Mehmet Aga）設計建造，於1617年完工。這座清真寺的外觀並非藍色，而是白色外牆、灰色圓頂，呈拜占庭風格，外面有六座宣禮塔。之所以被世人稱為「藍色清真寺」，乃因其內部牆面使用兩萬多片白底藍花彩釉瓷磚作為裝飾，營造出如天堂般的藍色唯美氛圍，才有此別名。如今藍色清真寺和聖索菲亞大教堂，已成為當地最重要的名勝古蹟。

附近的托普卡比皇宮（Topkapi Palace）是往昔歷任蘇丹和後宮的居所。據說從前土耳其的蘇丹，常從鄰國掠奪美貌的女子收為妃子，誕下混血的後裔。每當蘇丹過世後，皇位並非由嫡長子繼承，而是採適者生存制，由其中的強者繼位，因此在這皇宮中曾發生許多后妃爭寵、兄弟相殘的宮廷慘劇。看著迎海而立、精雕玉琢的亭台樓閣，風光旖旎，可以想見昔年鄂圖曼帝國的強盛和輝煌；然而盛極而衰，往日的是非成敗都已成空，御花園依舊在，人間幾度夕陽紅。

如今皇宮已成為博物館，收藏許多珍貴的歷史文物瑰寶。除了展出鄂圖曼帝國時期的餐具、衣物、軍械、皇室珠寶、瓷器、字畫藝術、古老的可蘭經、伊斯蘭教的聖物之外，最令我驚喜的是，居然還看到了摩西的手杖、大衛的劍、施洗者約翰的金頭骨和金手臂……等基督教文物。我從小在教會主日學聽聖經故事，對這些人物耳熟能詳，卻沒想到能在土耳其的皇宮內目睹到他們的遺物，彷如歷史活生生地躍於眼前。雖然我無法判斷這些文物的真偽，仍深感震撼和激動。

土耳其料理和中國菜、法國菜並列為世界三大菜系，融合了地中海和中東地區的料理手法，別具風味。本來我們想參加當地的美食體驗行程，但旅居當地的女兒自願擔任嚮導，力薦我們到價廉物美的亞洲區嘗鮮。於是我們搭乘電車，通過瑪瑪瑞海底鐵路隧道（Marmaray Tunnel），數分鐘後便穿越博斯普魯斯海峽，從歐洲區來到亞洲區，品嘗道地的土耳其美食。

論起土耳其的國民美食，應屬「土耳其烤肉」。乃將旋轉烤肉（Döner Kebab）削下來後加上生菜、番茄和醬料，包在薄餅或麵包中食用，在中東和希臘相當普遍，或被稱為沙威瑪（Shawarma）、基若（Gyro），其實都是大同小異的餐點。還有一種將牛、羊、雞肉切塊後製成的串燒（Shish kebab），也是土耳其的經典燒烤，雖然聞起來很香，但肉塊略微乾柴，有些餐廳的烤羊肉還腥羶得讓我這個嗜食羊肉的人覺得難以下嚥。相形之下，我比較喜歡吃海鮮。

伊斯坦堡濱海，魚獲豐富且新鮮，我們在小吃店中點了兩盤不同種類的烤魚，一盤是中型的兩片烤魚，另一盤則為十二條帶頭的小魚，外表皆烤得香酥，搭配生菜洋蔥絲，吃時擠上幾滴檸檬，因沒事先醃過，得灑些鹽提味。將這些食材夾在麵包中，則成為烤魚三明治了。

吃完烤魚，我們接著去品嘗淡菜鑲飯（Midye Dolma），乃將調味過的米飯放在淡菜中蒸熟，打開後滴些檸檬汁，用殼舀出內餡食用。這道菜賣相討喜，頗吸引人，很多店家都將之擺在門口以招徠客人。女兒提醒我們，若天氣炎熱時，最好別在街邊小店品嘗這道菜，因不知淡菜已在外面放了多久，怕不新鮮。品嘗後我覺得這道菜的趣味性勝於美味，沒想像中好吃。因淡菜被米飯吸了鮮美，變得沒啥滋味，米飯吃來類似鹹粽子的味道，但米粒較糯米軟爛。

烤得滋滋作響的羊腸麵包（Kokoreç）也很誘人，將一長串羊腸包覆羊油纏繞在鐵棍上燒烤。看著那一圈圈的羊腸，滴下來的油香四溢，可以想見其脆韌和美味。師傅將烤好的羊腸、油渣剁碎後加上香料、鹽巴、辣粉調味，再夾入酥脆的麵包中。這道小吃味道較重，若是不喜歡羊肉和內臟的人，可能無福消受。

接著到圖書館的附屬咖啡 廳喝下午茶。位於濱海小巷的圖書館，圓形天花板以透光的彩繪玻璃裝飾，環境優美，極富藝術氣息。紅茶是土耳其人日常的飲料，紅褐色的茶湯盛在小小的鬱金香型玻璃杯中，可加方糖或蜂蜜飲用。因土耳其人嗜吃甜點，必須喝茶方可解膩。據說當地人一天平均要喝上六杯紅茶，從早喝到晚，形成獨特的飲茶文化。渾濁的土耳其咖啡，乃用咖啡粉加水煮熟後未經過濾便直接飲用，喝時帶渣，味道相當濃烈，通常搭配土耳其軟糖享用。喝完咖啡，有些人還會觀察杯底咖啡渣形成的圖案，用以占卜。這間咖啡廳因有政府補助，價錢出乎意料地便宜，我們點了三杯飲料加上甜點布丁和烤鮭魚薏仁沙拉，菜餚精緻適口，才二百二十里拉，約十美元左右。在此用餐，經濟實惠，相當愜意。

之後我們到海灣散步，眺望一水之隔的歐洲風光。海上漁帆點點，很多人在岸邊垂釣。晴空萬里，碧波盪漾，微風吹來令人心胸舒暢。我們買了現榨的石榴汁，邊喝邊逛地來到一家1864年成立的甜點店，購買土耳其經典甜點果仁蜂蜜酥餅（Baklava），這是中東地區常見的一款點心。薄薄的酥皮中，夾著開心果碎粒，層層疊起，烘烤後再淋上蜂蜜或糖漿。店內還有其他各種樣式的甜點，我試吃後覺得大同小異，其中的分別就是：「好甜！太甜！超級甜！」雖然我不嗜甜品，仍買了一盒和家人共享。

吃飽喝足後，我們搭乘最後一班船，回到歐洲區。因我喝了許多茶水，身體有些不適，終於找到一間公廁，卻悲催地發現身上只有紙鈔，並沒有可進入公廁的硬幣。窘迫之際，有位妙齡女郎，宛如天使般現身，慨然幫我投幣讓我得以如廁，解了我的燃眉之急。我要付她紙鈔，她也不肯收，我只能向這位善良熱心的女子，再三致謝。

步行約半小時才回到旅館，途中看到一些餐廳、店家營業至深夜，夥計仍在外面殷勤地招呼客人。我深深感悟到，雖然前日我們被導遊帶去一間專坑觀光客的茶葉店時，曾被狡詐的店員痛宰；但這裡其實還是有很多勤懇工作努力謀生的勞動人民。夜間的藍色清真寺，打上燈光後，原本灰色的圓頂閃亮出藍色的光輝，綺麗耀眼，變成名副其實的藍色清真寺，比起白日的宏偉壯觀，又是另一種景象。