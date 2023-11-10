到了下榻處，待安頓好已七點多了。天氣十分炎熱，感覺有些疲倦，安安說這時來碗蘇幫菜的湯麵再合適不過。夜晚市集喧囂，處處可聞吳儂軟語，古色古香的餐館林立。

久燉特色白湯鮮而不油、紅湯純厚香濃，用料十分考究。配上精緻的一碟碟澆頭，淋於麵上或分開食用，風味各有不同。蟹黃蝦仁、小油鱔糊、焦香爆魚、紅燒牛腩。隨處可見蘇州人對生活的講究。

至於碗中香氣襲人的細直麵條，軟嫩不爛、口感正合胃口。傳承的工法，恰如小時常吃的陽春麵，簡單的原味自然散發著麵香。

馬可波羅從東方帶回的麵條，和後來演變的筆管、螺絲、蝴蝶結麵，皆是研磨的杜蘭小麥壓製而成。雖成分天然，但久煮不軟、嚼勁過硬。對麵情有獨鍾的我，旅居南歐時，始終覺得不對。例外的驚喜是不易保存的手工新鮮麵，fresh pasta，少了工業味，多了天然麵香，口感自然不同。

近年颳起的拉麵風，更加顛覆了我的認知。不懂為何所有麵館，甚至麵攤都一窩蜂地賣起了嚼勁Q彈、保證彈牙卻毫無麵香的粗硬麵條。這陣旋風一發不可收拾，居然連過鹹的湯頭都成了市場主流，令人費解。

我還是覺得老媽親手擀的麵條最好，每次只要想起那些日子，腦海立即浮出老媽揉著硬邦邦麵糰的身影。看麵皮慢慢被擀成薄薄一大張，稍撒上薄麵粉、上下來回一層層摺起。大刀又快又準落下，剁剁聲延至尾端，粗細隨喜。之後用十指勾起輕輕甩開，就是有勁道又香甜的手工麵。小小廚房裡大灶熱煙滾滾，一把把切好的麵就等著孩子起床下鍋。幾只大碗盛著佐料、青蔥，在旁排著隊。時光荏苒，直至如今，我依然牽掛著那一縷瀰漫在蒸氣裡的麵香、和那一碗碗滿滿的親情。可惜那純樸的日子、那平常的味道，卻怎麼也找不回來了。