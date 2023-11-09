另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（中）

1988年美國要求台灣開放火雞肉進口，上千雞農抗議，蕭萬長出面說明，被雞農砸了一身雞蛋，他始終保持微笑。（本報資料照片）

談下美國永久最惠國待遇是最大成就

今年卸任的台大校長、中研院院士管中閔對汪蕭這段知遇頗有所感。管中閔初識蕭萬長時，蕭已卸任閣揆，管是中研院經濟研究所所長，他想邀蕭萬長演講，那是他第一次面見蕭萬長，談話完畢告辭，蕭先生一直送他到進電梯，電梯門關上的那一刻，蕭萬長對管中閔一鞠躬，誠懇自然，管中閔很震撼，從此，管中閔送客也一定送到電梯門口。管中閔回憶此事，充滿孺慕之情地說：「當年汪彝定先生對蕭先生幾乎可說是『手把手地教』，我真希望有機會早點認識蕭先生，跟在蕭先生身邊，讓他手把手教我三、五年。」

不論蕭萬長在朝在野或退休，管中閔每次去拜望，蕭萬長總是立刻談起國家大事，不斷問：「我們還可為國家做什麼？」

管中閔認為，「蕭萬長談下美國永久最惠國待遇，是他最大成就，」當時台灣出口巿場將近一半在美國，中美斷交在政治上對人心衝擊巨大，在經濟也是地動山搖，管中閔分析當時情境：「斷交已無可挽回，唯一可以讓台灣遮風避雨的那塊布就是『經貿』，蕭先生當時義無反顧。」

1978年12月16日凌晨二時，美國大使安克志去蔣經國 官邸告知美國將與中共建交，台美正式斷交時間預定在兩周之後的元旦。汪彝定（經濟部次長）、蕭萬長（國貿局副局長）本來就預定12月16日搭機赴美商務談判，值此巨變，汪彝定必須留在台灣參加行政院各種會議，他囑蕭萬長依預定時間出發，隨機應變。蕭萬長心亂如麻，飛機飛到美國上空時，他的嘴唇照例又因壓力太大而破了，但腦袋鎮定、清明了起來，他要為台灣把美國永久最惠國待遇簽下來，讓台灣出口美國的貨品關稅永遠享有與友邦一樣的最優惠稅率，不受斷交影響。

他下機時，看見來接機的僑胞痛哭流涕，他也不禁落淚，但他知道自己應給國人信心，作為代表中華民國 官方最後一位談判代表，他身繫眾望，必須救亡圖存。他面對美方代表，愷切陳辭，以美國立國精神痛責他們二十分鐘，對方靜靜聽完說：「你氣消了沒有？」他很令對手印象深刻，其中有人成為他長年朋友。

聖誕節前夕，冰天雪地，他談判結束回到住宿飯店時，發現行李竟被棄置在大廳，理由是飯店員工都要回去過節，飯店不提供服務了。他們在風雪之中搬到附近有麥當勞的小旅店解決食宿，身為第一線國家代表，「寒天飲冰水，點滴在心頭」，他忍不住又落淚，更堅信：國家一定要富、要強，這才是最實在的。

1978年台灣對美出口50.1億美元，1979年元旦中美斷交，那一年對美出口成長12%，第二年成長34%，第三年成長62%，1989年對美出口已達240.36億美元，十年之間，台灣對美出口是斷交那年出口額的4.8倍，這種輝煌的成就證明了台灣驚人的韌性，也證明蕭萬長在最後關頭和美國談下永久最惠國待遇是多麼重要的「分手禮物」。

台灣人民打落牙齒和血吞，蕭萬長的牙齒也是在那段時間壞掉、拔掉最多。

「官做得越大，事做得越少。」這是蕭萬長的感慨。一個嘉義菜商之子，歷任要職，最後成為民選副總統，仕途看似一路順遂，他卻若有憾焉。時代變了，放手讓他做事的人也不在了。

他最懷念在國貿局時代。1980年代，是台灣經濟起飛成長快速的時候，蕭萬長意味深長地說：「那是做事的年代，只要你肯做事，沒有人會阻擋你。」

1981年底，國貿局副局長蕭萬長突獲總統蔣經國召見，告知他將被扶正。這是甫升任經濟部長的趙耀東建議，人選有兩位，蔣經國拍板選了他。蕭萬長很意外，因為趙耀東並不熟識他，僅憑他的工作表現就把他放入名單。蕭萬長也很惶恐，他知道當時的國貿局是「天下第一局」，自己沒有前任局長汪彝定、邵學錕的資歷及人脈，獨當一面恐不易，他婉謝，謙稱自己仍須歷練，蔣經國和藹地告訴他：「四十歲不年輕囉」，並勉勵他：「你是本地人，要多為這塊土地打拚。」為了讓他放膽去做，蔣經國告訴他：「未來若有困難，直接來找我。你若不找我，我每年會找你一次。」

蛋雨從四面八方襲來

蔣經國每年都要他在國民黨中常會報告，蕭萬長在那個機會中，報告的都是他「應該做」卻「做不了」、「推不動」的事，蔣經國在中常會都會明快裁示。蕭萬長回憶，「總統話不多，只有幾句，但很清楚，很堅定，言簡意賅。」蔣經國的話第二天往往就是《中央日報》頭條，因為方向、目標清晰，蕭萬長的難題常迎刃而解。

智財權問題就是如此。台灣對美每年出超甚巨，美國常對我們祭出「301條款」，迫使我們開放巿場或以各種條件交換，而其中「特別301條款」則是針對智財權。台灣貧窮時，產品經常仿冒他國、書籍盜版他人，當我們越來越富，卻還是沒有智財權觀念，常被譏罵是「海盜」。美國給我們很大壓力，但國內反彈甚巨，《晶片戰爭》作者克里斯米勒回顧此事，在書上生動地描述李國鼎（時任經濟部長）剛開始也站在反對陣營。李國鼎與德州儀器高層馬克謝弗德第一次見面即不歡而散，李國鼎對謝弗德說：「智慧財產權是帝國主義用來欺負落後國家的東西。」但是，李國鼎很快知道這是必走的路，茲事體大，他要蕭萬長「向上反應」，這是蕭萬長唯一一次求見蔣經國，「總統不說話，只聽，不置可否」，然後要他下周去中常會報告。他報告完後，第一個發言的便是李國鼎，他呼應蕭萬長，我們發展科技業，需要人才、外資，若不尊重智財權，人才、外資都不會來。行政院長俞國華在會中立即承諾成立專案小組推動，後來花了三、四年時間立法、修法，並教育民眾，最後終於讓台灣從「特別301觀察名單」除去。

蕭萬長最知名的一戰很慘。談判一定是give & take，有拿有給，我們對美有巨大出超，美國自然要從我方得到回報。1988年，美國強硬要求我們開放火雞肉進口，台灣雞農強烈反彈，幾千人集會抗議，蕭萬長不畏壓力，坦然出席說明，正要離場，才剛轉身，突然有人開始對他丟雞蛋 ，蛋雨從四面八方襲來，砸了他一身，他冷靜地帶著微笑一步一步走出場，「微笑老蕭」這個稱號就是那時媒體給他封上的。第二天報紙以「蕭萬長中『蛋』」做標題和主照片，美媒也刊登了這張照片，美國助理貿易代表Coral Cooper說：「我看到後非常悲傷。」美方認知到蕭萬長已竭盡所能了，底線開始鬆動，他終於替台灣爭取到一年時間讓業者及農委會因應。

蕭萬長回想此事，對結果十分欣慰，他完全不怪對他丟雞蛋的人，他說：「我當然會痛，但我不覺得受到羞辱。我生在農村，我今天若是他們，我也會出來丟雞蛋。」