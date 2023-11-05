遠航
是否遠方有一條離岸很久的船
宿醉的海盜朦朧看見冰洋上的海獸
那長頸的無名生物舉頭看同樣灰的天空
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是否遙遠星球上有一樣的冬天
無名的冰雪下海洋深處游動著
形形色色不一樣的夢崽
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許多年前駕車行駛在高速路上
你聽著馬勒緩慢悠長的樂章
冬天景象淒涼，哀傷莫過於永久失去鄉愁
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同學少年多不賤，五陵衣馬自輕肥
不知覺間跨越了人生最美好的年歲
你循著山路開回那記憶的起點
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廣袤的異國大陸是摺疊的神話
你與那溫柔的長頸海怪面對面，勇敢向前跨出一步
消失在彩筆繪成的萬千氣象中
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無邊的淵黑中你墜向烏有
是否還記得內心深處有一座冬天的小城
記憶之火溫暖化作熱泉升騰
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那小城的水綠藻搖曳，讓水不忍凍上
澄清的湖水映照清涼的天空
一塊水晶包著小城的古舊時光
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記憶的雪原中波函數坍縮
一小片水晶中的藍色照亮銀河
雪野寂靜如棉被，遺忘將一切都吞沒了
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是否遠方有一條離岸很久的太空船
你眼中茫茫無邊的星際黑暗
降臨在殘破母星空曠無人的城市
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煙滅的光電中，看見夢獸的瞬間
是否分形出另一個世界
可以容納愛，美和希望
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夢獸悄無聲息、魚龍寂寞的身軀跨越宇宙始終
你在遠方準備過冬，與故鄉隔著三十三年
隨夢獸去時空次第打開如繁花盛開的未知維度
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