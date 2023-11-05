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身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

遠航

宋明煒

是否遠方有一條離岸很久的船

宿醉的海盜朦朧看見冰洋上的海獸

那長頸的無名生物舉頭看同樣灰的天空

是否遙遠星球上有一樣的冬天

無名的冰雪下海洋深處游動著

形形色色不一樣的夢崽

許多年前駕車行駛在高速路上

你聽著馬勒緩慢悠長的樂章

冬天景象淒涼，哀傷莫過於永久失去鄉愁

同學少年多不賤，五陵衣馬自輕肥

不知覺間跨越了人生最美好的年歲

你循著山路開回那記憶的起點

廣袤的異國大陸是摺疊的神話

你與那溫柔的長頸海怪面對面，勇敢向前跨出一步

消失在彩筆繪成的萬千氣象中

無邊的淵黑中你墜向烏有

是否還記得內心深處有一座冬天的小城

記憶之火溫暖化作熱泉升騰

那小城的水綠藻搖曳，讓水不忍凍上

澄清的湖水映照清涼的天空

一塊水晶包著小城的古舊時光

記憶的雪原中波函數坍縮

一小片水晶中的藍色照亮銀河

雪野寂靜如棉被，遺忘將一切都吞沒了

是否遠方有一條離岸很久的太空

你眼中茫茫無邊的星際黑暗

降臨在殘破母星空曠無人的城市

煙滅的光電中，看見夢獸的瞬間

是否分形出另一個世界

可以容納愛，美和希望

夢獸悄無聲息、魚龍寂寞的身軀跨越宇宙始終

你在遠方準備過冬，與故鄉隔著三十三年

隨夢獸去時空次第打開如繁花盛開的未知維度

太空 暖化

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