那年她在工作上遇見了瓶頸，想請教老醫師一些問題。那位前輩很熱心，相約在離海邊不遠的購物中心見面。

假日一早的人潮尚未湧進，耀眼的陽光由玻璃天花板篩入，將走道照映成金黃一片，像是豐收時期的稻田。

老醫師是台灣早一代來美的牙醫，在社區很活躍，喜歡唱歌，也很關心家鄉同胞。幾年前兩人在社區辦活動時相識，他對年輕一輩很照顧。疫情 時，因為健康問題，他痛心地結束了經營三十多年的診所。他一直很受病人歡迎，因為手小精巧，可以靈活處理各種口腔問題，各種族裔的人都愛來找他。他驕傲說著，笑了起來。

「您每天都來這兒散步嗎？」

「是啊，退休 後，怕曬太陽。家住附近，每天來購物中心走路運動，順便看熱鬧。」他身子瘦小，說話時有老一輩鄉下讀書人的斯文，帶點靦腆。

他談起多年前成立的醫師恊會，從當年的盛世到後來的凋零，這年頭由台灣來美從醫的年輕人不多了，老一輩的醫師們也身體不好，漸漸失去聯繫。生老病死原本就是大自然的循環，卻也教人感傷。尤其是疫情時期，協會夥伴從前總是趁著年度晚宴同聚一堂，這幾年活動停辦，只間接聽到一些人回台、生病或往生。老朋友之間的互動像牆上骨董鐘擺一樣停頓了，不知何時才能再次擺動。

他說著說著，聲音漸小，好像在回憶很久以前的事情。她有點不忍心，把話題岔開，「每次看您辦活動，都很愛唱歌。您有特別學過嗎？」

說到唱歌，老醫師眼睛亮了起來，走路也有精神了。

「年輕時我還沒當牙醫時，歌聲很好。唱片公司還想幫我出唱片呢！」他停下來，問她。「保羅安卡，很有名的歌星，妳知道他是誰嗎？」

她搖了搖頭。

老醫師拿出手機，上網搜尋著。年邁的他對操作3C產品竟然很靈活，不一會兒就找到網路上的照片。

「這就是保羅安卡。我年輕時很崇拜他，當年投靠兄長來美念書，窮得要命。我哥哥嫂嫂很疼我，還買了票讓我去看他的演唱會，到如今都記憶猶新。」他開始吟著歌曲，眼神裡露出只有年輕人才有的光采。

他的手機響了起來。看得出來電的對方是個重要的人，老醫師回話的聲音溫柔迫切，說了幾句便掛掉了。

「我女兒。有點事。」他不願意多說，但看得出來很掛心。

她忍不住想起自己過世多年的父親。老一輩的台灣男人比較矜持，從不把愛放在嘴邊。她一直覺得自己父親很嚴厲，很多年後才想起他這輩子的所作所為，都是為了家人孩子。疼愛有不同方式，就像眼前的老醫師，嘴裡不說，心裡的牽掛已經一覽無遺。

兩人又談了一些工作上的事情。和前輩交談後，她之前的一些困惑也煙消雲散。不過就是過日子，不需要一直鑽牛角尖，她覺得豁然開朗。

臨走前，老醫師說很喜歡讀她在報紙上寫的文章，若有機會，也能幫他寫個故事。老醫師是社區名人，報章雜誌上已經有許多專業記者訪問他的文章了，她覺得自己不夠資格，但很感動老人家願意分享那麼多故事。

購物中心開始營業了，人潮漸漸湧進，不一會兒吵雜的聲音掩蓋了早晨的安靜，新的一天又展開了。（寄自加州 ）