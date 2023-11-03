那一年，清晨突來的大雷雨

上課鐘響，你我慌張如

爆跳的雨點，一起

跌進的燠熱長夏

走廊沒有盡頭的恣意狂奔

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你斥喝我該慢慢地呼吸

該像朵十八歲的荷

我譏笑你

看你被爪子又抓成一道

又一道的難題，一頁頁尚未完成的

數學習題，六百字的作文

擠死了六顆青春痘

只能在私處

偷偷寫詩

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你該成篇的，一首五言古詩也好

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母親豢養的老貓，隨朗朗書聲

穿牆而入，才清晨

便已老去了毛色

青春的暴雨 初歇，操場正中央

草色

青芬

隨正午的甜溺光影，盡情梳弄著

夢境的顏色。夢裡

童年的小貓們，互相捉弄著，四處好撒野

指縫洗不去，操場泥地的草香

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長長長夏的青春，長長長夏的初戀

不停不安不想說的捲毛尾巴

沿著長廊，沿著祕密

匍伏前行

那年夏日的暴雨，我們結伴遁入

長廊盡頭

狂飆的雨瀑裡

一九八三年的那個秋日

松果漸次的降落大地

小貓們，紛紛揚起尖挺的鬍鬚

雙眼 拉弓

劃出一條條，不安的夢境

毛色如此瑰麗，時暗時明

隨著秋日的光影，變換

離別的容顏

●

時間搭著一座長長長長的彩虹而來

繼續尾隨老貓，穿牆而入

來不及與牠近身

二○二三年的秋果，擁抱泥土的草香

我們擁有一座雨瀑與陽光的操場

還有，你我待續未完的一首

五言古詩