夏日，雨瀑
那一年，清晨突來的大雷雨
上課鐘響，你我慌張如
爆跳的雨點，一起
跌進的燠熱長夏
走廊沒有盡頭的恣意狂奔
●
你斥喝我該慢慢地呼吸
該像朵十八歲的荷
我譏笑你
看你被爪子又抓成一道
又一道的難題，一頁頁尚未完成的
數學習題，六百字的作文
擠死了六顆青春痘
只能在私處
偷偷寫詩
●
你該成篇的，一首五言古詩也好
●
母親豢養的老貓，隨朗朗書聲
穿牆而入，才清晨
便已老去了毛色
青春的暴雨初歇，操場正中央
草色
青芬
隨正午的甜溺光影，盡情梳弄著
夢境的顏色。夢裡
童年的小貓們，互相捉弄著，四處好撒野
指縫洗不去，操場泥地的草香
●
長長長夏的青春，長長長夏的初戀
不停不安不想說的捲毛尾巴
沿著長廊，沿著祕密
匍伏前行
那年夏日的暴雨，我們結伴遁入
長廊盡頭
狂飆的雨瀑裡
一九八三年的那個秋日
松果漸次的降落大地
小貓們，紛紛揚起尖挺的鬍鬚
雙眼 拉弓
劃出一條條，不安的夢境
毛色如此瑰麗，時暗時明
隨著秋日的光影，變換
離別的容顏
●
時間搭著一座長長長長的彩虹而來
繼續尾隨老貓，穿牆而入
來不及與牠近身
二○二三年的秋果，擁抱泥土的草香
我們擁有一座雨瀑與陽光的操場
還有，你我待續未完的一首
五言古詩
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