任是無情也動人——冷香薛寶釵（下）

寶釵最被人詬病的是所謂的爭當寶二奶奶，在曹雪芹的文本中，沒有一處顯示寶釵為嫁寶玉爭風吃醋，或處心積慮地謀畫，她倒是打趣黛玉為寶玉夢魘而念佛，會引得如來佛操心經管黛玉的姻緣；見元春的賞賜只有自己和寶玉的一樣，沒有竊喜，反覺「沒意思」；被薛蟠一句「見寶玉有那玉勞什子，行動護著他」氣哭了，這哪裡是覬覦寶二奶奶頭銜的心態和表現？雖然寶玉有不同凡俗的魅力，寶釵曾情不自禁坐在他床頭為他繡過兜肚，看他挨打也心疼地送過藥膏，但是，愛吃丫環嘴上胭脂的寶玉，為紫鵑一句話就發瘋、動不動揚言要當和尚的寶玉，未必是寶釵心目中的佳偶人選。只不過，如果把她放在寶二奶奶位置上，她一樣會忠心耿耿盡妻子的本分，承擔起妻子的責任和義務。

寶釵的「冷」是她理性與成熟的體現，理性是為責任和道德服務的，而道德的終極目標是社會全體成員最大福祉，寶釵在此大格局、大視角下，對世事有超越年齡的寬容與體諒。第七一七回，鳳姐病了需要人參配藥，幾處遍尋不著，王夫人嘆，自來家裡有好的，不知給了人多少。寶釵主動以自家的人參相幫，笑道：「這東西雖然值錢，究竟不過是藥，原該濟眾散人才是。」不能不說寶釵的冷之下，隱懷著一種大善。她的冷，是冷靜，沒有血湧上頭偏執狂熱的衝動；是清冷，沒有小人之交甜如蜜的粘膩；是冷淡，對人情冷暖世事無常的淡然，是只要做好自己的淡定與從容。

看輕寶釵就是看輕曹雪芹，曹雪芹可是把寶釵稱作「山中高士晶瑩雪」，《論語》裡孔子對於君子言行舉止的描述，幾乎都能在寶釵身上印證。寶釵有自己恪守的信條，作為女子，即使不能治國平天下，但做到修身、齊家，也不枉為人一世。她不是沒有理想和追求，她只是不絮絮叨叨地掛在嘴上，她淡泊明志，寧靜致遠，不讓理想變成左右自己日常生活的唯一準繩，沒機會時，「釵於奩內待時飛」；有機會時，「好風憑藉力，送我上青雲」。

曹雪芹在第一回篇首說：「今風塵碌碌，一事無成，忽念及當日所有之女子，一一細考較去，覺其行止見識，皆出於我之上。何我堂堂鬚眉，誠不若彼裙釵哉？實愧則有餘……」我總覺得，這其中提到的裙釵，寶釵占的分量比黛玉多。林黛玉難得，薛寶釵同樣難得，黛玉的空靈和高潔是與生而來的資質，寶釵的寬厚和包容卻須後天一步步修煉養成，她的「任是無情也動人」是常人難以企及的境界。（下）（寄自紐約）