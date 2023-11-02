任是無情也動人——冷香薛寶釵（上）

薛寶釵。（出自《紅樓夢圖詠》，由清朝改琦所繪）

在厭惡了薛寶釵很多年以後，慢慢地，我才領悟到這位寶姐姐的慧、美與善，甚至被她的胸襟和氣度深深感動。

寶釵是大觀園裡公認的才女，通今博古雜學多識，關鍵時候提醒「綠蠟」的典故，救了寶玉的急；王夫人忘記「天王補心丹」藥名，是她憑記憶準確說出；惜春作畫，是她列出清單來採買畫具，鶯兒打線絛子的配色她也在行……第三十五回，鶯兒稱：「你還不知道我們姑娘有幾樣世人都沒有的好處呢，模樣兒還在次。」第七十九回，香菱自豪地說：「我們姑娘的學問連我們姨老爺時常還誇呢。」都是由衷的稱讚和佩服。

寶釵不討喜某些讀者，是因為她在很多觀念和行為上表現得穩重、老成，不像一個青春期的少女，被人視為八面玲瓏、機心巧詐。第二十二回元宵節 ，賈母給寶釵過十五歲生日，寶釵點了一齣《魯智深醉鬧五台山》。這齣戲熱鬧喜興，符合賈母的趣味，此舉因而被指責為刻意討好。但寶釵點戲並未違背自己本心，她對這齣戲的喜愛在另一層面，裡面〈寄生草〉的唱詞：「沒緣法轉眼分離乍，赤條條來去無牽掛」，契合了她那種不偏執、不強求、能捨得放下的心境。她真心稱讚「詞藻極妙」。寶釵不僅能在別人忽略的細微之處找到自己的樂趣，而且處事上善於發現雙贏、互惠的交集，能最大程度地讓更多的人滿意。

寶釵幼年失父，母親慈弱，哥哥又呆又霸，她早早學會了理性思維，懂得審時度勢，知道「藏愚」、「守拙」，這其實是她內心把持的理念，只要自己謹言慎行，少有過錯，那麼就不必在意別人態度和看法，她很少像黛玉那樣揣摩他人的心思。她身體比黛玉健康，性格比黛玉開朗，自然心理上比黛玉豁達大方，意志堅定。《紅樓夢》裡僅一次提到寶釵的病——胎裡帶來的一股熱毒，而要配置她吃的藥「冷香丸」，須先搜集不同種類的白色花蕊各十二兩，各節氣的雨露霜雪各十二錢，過程繁瑣，耗時良久。如果把她的病看作生而有之的人性弱點，寶釵就是以配置冷香丸所需的耐性和毅力培養著自我約束、自我克制的品行和氣質。

她小小年紀就明白榮華富貴不過一場黃粱夢，人生終究會是「到頭一夢，萬境歸空」，因而無妄無念，也不大喜大悲。寶釵的價值觀在生活上表現為降低物欲，在精神上則要擺脫執念，「隨時從分」。第七回，薛姨媽得了宮裡新款的宮花，讓周瑞家的帶去給姑娘們戴，王夫人謙讓說該留給寶姑娘，薛姨媽說：「寶丫頭古怪著呢，她從來不愛這些花兒粉兒的。」寶釵不僅不愛花紅柳綠的裝扮，自己房間也布置得素淨簡潔。第四十回，賈母和劉姥姥等人在大觀園逛到寶釵的蘅蕪苑，寶釵的房屋「雪洞一般，一色玩器全無……床上只吊著青紗帳幔，衾褥也十分樸素」，與秦可卿臥房的富貴、香豔，成了鮮明對比。同一回，寶玉受了黛玉、湘雲的氣，鬱悶地寫了一首「你證我證，心證意證」偈語，是寶釵給他講解一番「本來無一物，何處染塵埃」的道理，笑他塵緣尚未完全了結，還談什麼「丟開手」。比起寶玉，寶釵早已悟了。

她看淡物質，看盡浮華，看穿生死，放空對萬事萬物的執念，才有了外人看來鐵石心腸的冷。金釧投井自殺，襲人聞訊落淚，她不慌不忙地去勸慰王夫人；尤三姐自刎、柳湘蓮出家，呆霸王薛蟠都哭了一場，寶釵卻「並不在意」，認為天有不測風雲，人有旦夕禍福，都是前生命定。在寶釵的觀念裡，「情烈」、「恥情」而輕生，是對生命、對家人不負責任的「糊塗人」，而即便是死，也不過是人人都要經歷的一種「歸彼大荒」，與其哭眼抹淚，不如解決眼前的現實問題。她拿出自己的衣服去妝奩死者，幫助料理後事，張羅酬謝與哥哥出行幾個月的家中夥計，這樣做比起捶胸頓足地哭號更有實際意義。像寶玉那樣，金釧活著時輕佻撩撥，人死了找一口井對著祭拜；晴雯活著時寵溺縱容大撕紙扇，人死了寫長篇大論《芙蓉女兒誄》，這種滿足自己心意的形而上活動，對於死者本人來說究竟有什麼益處？

尼采在《悲劇的誕生》裡引用了希臘神話中酒神與日神的形象來表徵兩類人內心的精神力量，日神阿波羅像太陽一樣穩定、威嚴、溫暖，代表的是官方正統。日神通過美化和神化人生，鼓勵人們貼近生活、忠於信仰、遵循原則，恪守作為人的本分，著力把握日常現實。寶釵就是典型的日神人格，有明確的人生目標和現實主義的生活態度。

尼采認為，日神並非不知道世界的黑暗、苦難和虛空，然而，日神可以用神性的光輝，為世界蒙上一層溫馨美好的面紗。對應在寶釵身上，她的智慧在於懂得人生終極的虛空，卻不誇大沉溺於這種「空」，而是把空當成一種與「實」並行的常態，才有了直面空虛的坦然。比起酒神在人生虛空悲劇下的狂醉，日神把看似脆弱飄搖的生命引入具體實在的俗世，寶釵正是這樣理解並遵從著符合現世利益的價值體系，從而為人生設定了一個實現自己生命價值的目標。

縱使長遠看來「是非成敗轉頭空」、「終須一個土饅頭」，但眼下的分分秒秒是真實的，身邊人個個是有呼吸有欲求的，與其被虛空感擊垮打敗，不如好好活在當下。「空」大不了就是毀滅、失去、死亡，既然我現在仍然擁有「實」，我就做實的事，哪怕到頭一夢，也可以讓這個夢溫暖一些、安穩一些、長久一些；我生在這個家，就要顧慮這個家的秩序和利益；我生為女人，就要散發出一個女人該有的光、熱和能量。生活必須要去面對，不能都像甄士隱那樣一跺腳一扭頭跟著道人走了，不能都像黛玉那樣杯水波瀾傷春悲秋，不能都像寶玉那樣當富貴閒人，有一天享受一天，「我能夠和姊妹們過一日是一日，死了就完了，什麼後事不後事」（第七十一回）。在寶釵看來，黛玉葬花、寶玉出家，都有點孩子式幼稚任性的矯情與做作，她以一個小女子悲憫而博大的胸懷，力圖以禮義仁智信、溫良恭儉讓為準則，潤物無聲地滋養著周遭的世界。

寶釵溫柔敦厚的性格，不怨不怒的為人處事風格，不僅在舊時代是道德楷模，在今天也是值得尊敬的淑女雅士。即便如此，她依然有小女兒的一面，在母親面前她就會輕鬆隨意地撒嬌開玩笑。見了漂亮的蝴蝶，她也會童心大發以扇捕捉，卻不巧聽到小紅一番大膽出格的言論。寶釵是君子，不是傻子，比起惜春、迎春，她對人、對事更有準確的判斷，聽到小紅那一席話，為避免招惹小人猜疑，不得已使了一招金蟬脫殼，卻被很多人認為是嫁禍黛玉。在書裡，黛玉與寶釵的來來往往遠比與三春多，兩人共同出現的場景也比比皆是，撲蝶之前，寶釵正是要去瀟湘館尋黛玉，因為寶玉先進去，特意迴避，這時她想要脫身，脫口喊出黛玉之名，何來嫁禍之意？

寶釵心懷大度，但並不是沒底線的好好先生，寶玉不小心以她比楊妃，說她「體豐怯熱」，黛玉也在一旁幸災樂禍，惹惱了寶釵，她接二連三聲反唇相譏，一是警告寶玉說話造次，逾越界限；二是譏諷黛玉無中生有，疑神疑鬼；三是要在寶黛關係中撇清自己，不願捲入他倆動輒哭哭笑笑、打打鬧鬧的風波。素來穩重平和的寶釵會意想不到地亮出底色，顯出她與迎春、尤二姐的不同，她不僅有真性情真脾氣，也有不輸黛玉的機智和鋒芒。

大多數時候，寶釵都會積極化解尷尬局面，不願意激化矛盾，既想別人少「生事」，也不把自己弄得「沒趣」。她不逞意氣之快，深諳「小惠全大體」，著力建立和諧融洽的人際關係，營造於己、於人、於眾都有利的氛圍。有人說寶釵虛偽，殊不知對跟自己三觀相近的姐妹，寶釵一向真誠友愛，幫湘雲辦理螃蟹宴，給黛玉送燕窩，替邢岫煙贖出典當的衣服，都做得低調自然，不讓對方難堪，又給予了實際幫助。在協理管家時，她提出要給未能承包的其他婆子也分些紅利，促進眾人互幫互助，共同進益。她非常注意分寸，明白過猶不及，總是點到即止。她對人好，多是雪中送炭，並不錦上添花，且不圖別人銜草結環、湧泉相報。寶釵是平和的、可靠的，像太陽一樣，哪怕內裡有黑子，但總帶來溫暖光明。