上班路上，偶遇一片向日葵花海，車開得很快，來不及細賞。於是每天總是專程等這一班途經花海的車，面朝窗外，捕捉美景，生怕錯過。

那是一畦很大的向日葵田。溫哥華的夏天溫度宜人，清風徐徐，早晨的陽光給迎風的花兒灑下一片金黃，一大片花朵隨風搖曳。 婀娜多姿，又好似張張笑臉，甚是可愛。遺憾的是，匆匆一暼，車很快過去，所幸一路向陽，回味花海，心懷安寧。

搬到現在的居所已近一年，不由感歎時光荏苒。想起那段日子的種種瑣碎、心煩意亂，安頓好後每天的疲於奔波、柴米油鹽，因此還生出了些許委屈，回頭想想，平凡的生活，你若認為苦，便是黃連，你若以為樂，就是樂章。

人類總是在遷徙中尋找適合生存的地方。

搬家也許只是挪個窩，但由贛至魯，自中而加的旅程卻是我人生路上真正意義上的遷徙。如果說十五年前的由贛至魯，是青春年少時對未來世界的憧憬因而義無反顧，那四年前由中而加時，又是怎麼樣的因緣際遇？

人生總是有無數種可能性，包括結識交往的人、你的職業、你的生活，去向的遠方。

這幾年，一直在陌生的環境裡摸索著向前，惶惶然亦惴惴然，很長一段時間，我在重複的自我否定和自我鼓勵中徘徊，所幸身邊總是有充滿陽光的人，他們猶如那片花海般燦爛，讓我重新認識眼前的世界，也讓我在挫折中逐漸重塑自我。

曾旅居加拿大溫哥華二十年、已故臺灣著名詩人洛夫曾著文稱「我洛夫在哪裡，中國文化便在哪裡。狂妄嗎？不然，因為我遊走五湖四海，永遠都抱著中國文化走，中國文化使我膽氣大增，使我的生命感到特別豐盈而尊貴。」

諸多優秀前輩的豪氣、果敢和毅力給了我很大的鼓勵、啓迪、信心和勇氣，於工作、生活皆如是。

如果說生活的融入可以具體而微到每天的衣食住行，我們尚可用時間和不斷的自我調整達到與新環境的鏈接與和諧，文化的溝通與相融則可以說是宏觀與微觀的相輔相成，需要每一代移民付出艱辛與努力，甚至經歷血與淚的考驗。

我近二十年來一直從事文化工作。一個民族的文化，經過歲月的淬鍊，如血濃於水，根植在每一塊肌理和神經末梢，從思維、審美到日常言行已經不自覺地成為一種習慣。中華文化於每一個炎黃子孫而言，如氧氣般不可或缺，無論身在何處都有賴於她的滋養。

在資訊交流異常快捷的今天，文化雖各有異，卻彼此不再陌生，雖有壁壘，也有橋樑。作為在異國他鄉推廣中華文化的一員，我們所肩負的正是傳遞最優秀的中華文化的責任，讓世界對之有正確而客觀的認識，使海外華人擁有精神歸屬，搭建文化融通的橋樑，促進多元文化的共生共榮。而這一點，我們的前輩們已經做了很多很多。這是一條沒有終點的路，點滴作為都如同礫石一般，夯實了每一位海外華人的心路。如同洛夫先生所言，「中國文化使我膽氣大增，使我的生命感到特別豐盈而尊貴。」

他國生活，或許模糊了他鄉與故鄉的距離，故國神思，有親人的地方、有精神皈依的地方便是值得我們奮鬥的家園。到這，他鄉或故鄉，都只是一種心理暗示，於我而言，已並不重要，熱愛生活，便無論身在何方。人生一道，風雨兼程，自不會是坦途，卻一路向陽。

（王鷺，出生於江西吉安，1995年進入南昌大學中文系學習，2003年入職青島三生緣，進入文化行業。2019年秋到溫哥華，轉入SUNZEN Art Gallery「溫哥華三生緣藝術中心」，繼續從事文化推廣與傳播的工作。）