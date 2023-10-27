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向這個奮發有為的時代致敬——停而不止的《華章》

編者的話（華章）

《華章》將於今年12月22日向讀者告別。

上世紀末臺灣著名詩人、編輯家瘂弦，帶著「建立世界最大的文壇——華文文壇」的倡議來溫哥華定居；瘂弦身體力行，2012年12月在時任《世界日報》溫哥華總編輯韓尚平的鼎力支持下，由瘂弦親自命名並擔任主編的華人文學專頁《華章》在《世界日報》面世，《世界日報》退出加拿大後，2019年轉在《世界日報》洛杉磯版出刊至今。

臺灣著名詩人余光中評論瘂弦時曾說過「瘂弦寫詩是揚己之才，編輯是成人之美」。瘂弦晚年在溫哥華，退而不休地帶領了一支小小的編輯隊伍，為「成人之美」、為「建立世界最大的文壇——華文文壇」而努力。先後加入的編委有：教授、學者朱立立、趙慶慶、徐學清、吳華、江嵐、徐曉雯，作家文野長弓、林婷婷、林楠、馮玉、王芫、王海倫、陳蘇雲、劉慧琴。她∕他們十一年如一日，於教學、研究、創作之餘，在瘂弦領導之下，一絲不苟地完成編輯工作，三百多篇精彩紛呈的「華章」，就是他們的業績。感恩二百多位作家的宏文和五湖四海的讀者文友的不棄，人生路上攜手同進。《華章》最後兩期，將有精彩的文章奉上，作為這個小小的刊物的告別禮！我們相信《華章》是停而不止，老一代淡出，意味著中青一代業已成為中流砥柱，他們將帶著《華章》為「建立世界最大的文壇——華文文壇」的信念，馳騁在海外華文文學遼闊的大地上。

壯哉！一群人，一個信念，一個奮發有為的時代！

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