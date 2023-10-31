芝加哥圖書館總館館內一景。（萬羚．攝影）

芝加哥 公共圖書館 是芝加哥城市的一大特色。成立於1873年，總館自1897年起，就設立在密西根大道（Michigan Avenue）上，是一棟古典建築，這棟建築現在是芝加哥文化中心（Chicago Cultural Center），在千禧年公園（Millennium Park）對面。芝加哥公共圖書館擁有「世界最大的公共圖書館」美譽，包括一個總館，兩個區館和七十九個分館，分館平均散布在市區各地。我最常去總館和戴利分館。

位於橋港區的戴利分館在我家附近，我經常沿著綠樹成蔭的巷弄散步，不需十分鐘就到了。戴利父子倆都是芝加哥的風雲人物，老戴利（Richard Joseph Daley）從1955年起當市長，直到1976年過世，小戴利（Richard Michael Daley）從1989年起當市長到2011年卸任，連任五次，當了二十二年的芝加哥市長。圖書館以老戴利的名字命名，他們的老家就在圖書館附近。橋港區靠近中國城，華人多，這裡典藏的中文書籍，僅次於中國城分館，館內有會講中文的圖書館員。我到總館借書，也可以在這裡歸還。

初到美國時，戴利分館開了很多免費的英文課程，我就在這裡上ESL（English as a second language）的課，認識不少來自各國的朋友。同學們來自摩洛哥、伊朗、土耳其、緬甸、韓國等國家，大都是留學生，課堂上彼此交流，無所不談。有個皮膚白皙的女孩，來自北非，是伊斯蘭教徒，總是包著頭巾。她溫文有禮，非常友善，已經拿到博士學位，也有律師執照。我問她，以她的學經歷怎麼還肯來跟我們鬼混？她說她的母語是法文，需要來練習講流利的英語。沒想到老師從她背後冒出一句：「我是加拿大人，母語也是法文，我的英文有加拿大口音，我也在練習講流利的美語。」逗得我們哈哈大笑。我經常與她閒聊，對於伊斯蘭教文化也才有粗淺的認識與了解。例如：她告訴我她謹守齋戒月規定，是要體認社會上貧苦人飢餓的感覺；真正的伊斯蘭教徒是不主戰的。戴利分館的書架上有很多美國公民入籍的參考書和考古題，對摸不著頭緒的新移民來說，這些書籍的確很有幫助。

芝加哥圖書館總館（Harold Washington Library）位於S. State大道400號，於1991年落成啟用，紀念已故的黑人市長Harold Washington，以他的名字命名。圖書館旁邊就是捷運 站，我經常搭捷運到總館與茱蒂閒聊。去圖書館聊天？沒錯，就是去聊天，我和茱蒂總是相約在九樓，然後閒逛到十樓。十樓的擺設像戶外咖啡廳，盆栽旁散放幾張桌椅。這層樓是讓疲倦或想說話的人，可以上來透透氣或輕鬆聊幾句。茱蒂單身，主修文學和戲劇，教過鋼琴，住在城北的老人公寓裡。茱蒂想找人聊天，便義務教英文打發時間。而我想練習英語會話，於是好友南施介紹我們認識。總館介於茱蒂家和我家之間，我們各搭一班車就可到達，相約圖書館，彼此都方便。

兩個無聊女子在圖書館相見，談天沒有主題只是嘰嘰喳喳地閒聊，從流行服飾到哪一條街重新栽種了花草，內容天南地北。偶爾茱蒂會問我最近彈了哪些曲子，我總是敷衍幾句。如果她硬要聽聽看，我們就回到九樓，用借書證換鋼琴室的鑰匙，走進琴房我隨意彈，她仔細聽。茱蒂會提出她的見解，哪些音需要加強，什麼地方可以再柔和些，她也會彈一遍讓我慢慢體會。有時，她會帶幾張樂譜遞給我，要我練習，她說我們可以合奏。九樓的琴房旁邊有錄音室，茱蒂很期待哪天我們也進去錄音間玩一玩，自己製作錄音帶。只是她高估了我的程度，她給的曲子對我來說都太難了。

我們也會留意圖書館舉辦的活動。有一回哈金應邀到芝加哥圖書館舉辦新書發表會及演講，我跟茱蒂說，我雖稱不上是哈金迷，但仍然喜歡他的作品。茱蒂說：「那你還猶豫什麼？走啊！」於是我們直衝地下室的演講廳，坐在舒適的椅子上，聆聽哈金的演說並得到他的簽名。

總館是芝加哥市最大的一棟揉和羅馬尼亞古風與後現代主義所建的圖書館，外表氣派非凡。裡面除了豐富的藏書，也典藏許多藝術品，包括壁畫、雕塑、平面藝術等作品，這些藝術收藏，是小戴利市長任內的文化政策之一，希望藉著圖書館，傳遞出代表芝加哥文化、歷史發展的視覺圖像。在一樓最具代表性的典藏，應該是藝術家勞倫斯（Jacob Lawrence, 1917-2000）的馬賽克壁畫，這件作品一方面紀念Harold Washington的行政貢獻，同時也肯定非裔族群在芝加哥的歷史地位。從二樓到六樓，廣闊開放的空間展示許多當代藝術家的作品，總館儼然是芝加哥畫派的收藏大本營，這些作品使圖書館也成為芝加哥視覺文化資料館。我喜歡搭手扶梯慢慢上樓，沿途欣賞畫作及雕塑。

每當茱蒂問我喜歡看什麼書時，我總是說愛看童書。我們經常逛到二樓的兒童圖書室，跟一群小朋友坐在低矮的小桌椅旁，翻閱繪本童書，樂在其中。走出兒童圖書室，也是我們該說再見的時刻。我會陪茱蒂過馬路，一起在公車站牌旁的小店，享用一杯覆滿細碎堅果的優格後，再目送她搭上公車，我才慢條斯理沿著路邊的樓梯走上吊在半空中的捷運車站。