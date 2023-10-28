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遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

桂濤聲：中國不會亡，你看那民族英雄謝團長（下）

張作錦（今文觀止）

〈黃河大合唱／保衛黃河〉

作詞：光未然

作曲：冼星海

風在吼，馬在叫，

黃河在咆哮，黃河在咆哮，

河西山崗萬丈高，河東河北高粱熟了；

萬山叢中，抗日英雄真不少，

青紗帳裡，游擊健兒逞英豪。

端起了土槍洋槍，揮動著大刀長矛，

保衛家鄉，保衛黃河，

保衛華北，保衛全中國。

黃河是中國的「母親河」，每一個中國人心裡都流淌著這條河，以她為主題的合唱曲，對中國人的鞭策與鼓舞，何待多言。

〈黃河大合唱〉1939年首演，1941年被改寫成交響樂合唱，為中國現代大型聲樂創作的重要作品。1960年後被改編為〈黃河協奏曲〉。

還有一首很有名的〈義勇軍進行曲〉：「起來，不願做奴隸的人們！把我們的血肉，築成我們新的長城，中華民族到了最危險的時候，每個人被迫著發出最後的吼聲。起來！起來！起來！我們萬眾一心，冒著敵人的砲火前進！冒著敵人的砲火前進！前進！前進！前進！」是1935年電影《風雲兒女》的插曲，由田漢作詞，聶耳作曲，當時幾乎人人都能琅琅上口，後在1949年9月27日，由大陸政協通過為「中華人民共和國國歌」。

文學藝術常幫助人記憶和解釋歷史。戰爭是歷史最重要的一部分。描繪美國科學家奧本海默的傳記電影《奧本海默》，今年七月下旬在台灣上映，非常賣座，上映十一天票房就破了一億元。

奧本海默主持美國「曼哈頓計畫」製造出原子彈，在廣島和長崎各投下一枚，兩地日人死亡二十四萬，迫使日本無條件投降，提前結束了第二次世界大戰。但奧本海默終身為此事糾結，常常想到印度教經典裡的一句話：「我現在成了死神，世界的毀滅者。」他更是常感到「我們科學家的雙手沾滿了血」。

除了奧本海默的懊喪不安，日本人更是念念不忘廣島和長崎的「原爆」，除了年年紀念祈禱，還不斷向世人訴說，這兩顆原子彈使二十四萬人死亡的傷痛。生命都是可貴的，廣島、長崎百姓的不幸固使人同情，但日本人忘了嗎？根據國際社會經常使用的統計，他們在南京大屠殺三十萬人，在馬尼拉大屠殺十萬人，在琉球大屠殺二十七萬人，在新加坡和馬來西亞大屠殺十一萬人。在中國戰場上，中國軍民死亡二千五百萬人以上，其中軍隊死亡二百八十萬人，平民被屠殺二千二百二十萬人。總計起來，日軍在亞洲屠殺的平民超過二千三百萬人，廣島和長崎死亡二十四萬人，兩相比較，不成比例。我們不是抱怨日本人死得太少，但是他們不應忘記自己是戰爭發動者，不應忘記他們殺了多少外國人，而且他們對於受害國家，尤其對於中國，從來只是含混地表示「遺憾」等等，沒有明白「道歉」，更不要說「謝罪」了。原本應深自懺悔的日本人，現在卻想重新武裝，跟在美國後面神氣活現。他們忘了一句諺語：「歷史本身並不重演，是愚人重演了歷史。」（下）

奧本海默 日本 新加坡

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