我和女兒到洛杉磯 近郊的大熊湖去追看流星雨。在民宿休息過後，我們決定趁天黑前到附近小動物園 走走。門票十五塊不算便宜，但是這家動物園有個特色，裡面的三十多隻動物都是因為受傷、迷路或剛成為孤兒而被收養的。在工作人員細心照料後，過些日子，九成的動物會再放回野外。

女兒想起忘了擦防曬油，留我繼續排隊，她回停車場去拿防曬油。我買好票，站在樹蔭下的走道等女兒，一邊戴上耳機，跟著老師傳給我的視頻學唱歌。

〈把悲傷留給自己〉是首老歌。我隨著耳機中蔡琴低沉的嗓音哼唱著。已經上過四次課了，但我高音低音還是分不清楚。人生真不公平，我這麼喜歡唱歌，卻是個音痴，據說全世界只有2%的人有這種先天遺憾。

老師也知道我很努力地學習，但她耳朵的耐力已經到了極限，常常苦口婆心地勸我放棄上課。希望我這次練好些，可以讓老師誇讚。我忍不住更努力地隨著蔡琴的歌聲哼練起來。

蔡琴成名之後，曾經到紐約音樂學院學唱聲樂。她的老師和同學不知道她是台灣的知名歌手，驚訝地以為全台灣的人唱歌都這麼好聽。

當我耳中歌聲走到「把我的悲傷留給自己，你的美麗讓你帶走……」時，音突然拔高。我閉著眼睛，想著老師坐在鋼琴前，教我用假音努力飆上去，我的右手也學老師往高處伸上去，「從此以後，我再沒有，快樂起來的理由……」曲調突然迅速低了下來，我的右手也跟著低下來。

我感覺自己抓對了節奏，繼續唱著第二段第三段，副歌一再地重複高揚，再回到主歌「是不是可以」這段，音又驟然下沉……我閉著眼努力辨別著歌中的音調高低，兩手也學著老師高低高低地拍打起來。

人的直覺真奇怪，我突然睜開眼睛，眼前居然站著幾位笑咪咪地好奇圍觀的人。

什麼什麼？大家以為我在街頭賣唱嗎？低頭一看，被我隨手丟在地上的草帽，裡面居然有一張一塊錢的紙鈔。

女兒走過來，好奇地問：「媽媽妳在做什麼？」

我羞紅著臉向觀眾們一鞠躬，揀起草帽，把錢攢在手心，拉著女兒反身就走。

走著走著，突然感到揚眉吐氣起來。我這一輩子總被別人笑是五音不全、八韻不現的歌聲，剛才居然替我賺了一塊錢耶！

我和女兒漫步在只有三條走道的小動物園中，時時和剛才的觀眾錯身而過。我原本有些尷尬羞愧，可是一隻脫毛的老鷹吸引了我的視線，儘管受傷，但牠無視自己的缺陷，昂然站在高枝上。我決定學牠抬頭挺胸，向路過的朋友點頭以對。就像籠中這些暫時棲息的小動物，終究要回到野外般自由自在。唱都唱了，就讓他們以為我唱的是台灣歌仔戲好了。想到這裡，我放聲大笑。

回家要把這一塊錢慎重地裱起來，這可是我獻身賣藝賺來的呢。（寄自加州 ）