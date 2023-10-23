六十五歳時我正式從職場退休 。不再早九晚五地開車進出，頓感輕鬆，可以愜意地過日子了。六十五歲時，正式被劃分為老人，但我覺得今天明天和昨天前天一樣，自己的心態和身體並沒有在一日之間起了變化。

可是别人開始對我另眼相看了。

先是一天到住家附近的超市買菜。結帳時，售貨員告之，她已給了我百分之十的減價。我問為什麼？「今天是星期二，我們給老人優惠的日子。」哦，以前星期二原本是要上班的，現在能省點錢，不錯嘛，往後就這天買菜。奇怪，她怎麼知道我已是老人，夠資格享受優惠了？我沒告訴她我幾歲啊，難道我的年齡寫在臉上了？回家我對著鏡子瞧半天，臉上好像多了二條皺紋。

再一次是和四位朋友一起到一家新開幕的中國餐廳吃飯。當我們坐好，服務生倒完茶，朋友問詢服務生廣告上的開張減價活動。服務生立時回答：「放心，我已經在帳單上註明了老人減價。」我們頓時面面相覷，自尊心有些受傷。我怪罪其中一位才剛過六十五歳生日的同伴，都是她的幾絲白髪引起的 。

我周遭的朋友全忙著染髮以遮掩頭上不斷冒出的白髪，而我從父母身上繼承了好基因，一頭黑髪是我的驕傲。但退休不久後有一次在社區運動課認識的新朋友對我悄聲說：「希望你不要介意，你把頭髪染得過黑了一點。下次染淺些，看著會比較年輕活潑！」天啊，真令我啼笑皆非，我一頭人人羨慕的黑髮，竟然也成了老去的特徵？

有一回搭巴士，正是上下班時間，車內人滿。我一腳才跨入車廂，就有一年輕女孩站起來，讓位。我說沒事沒事，我站著很好。可她已移擠到一邊去，我只得坐下，心裡過意不去，年輕人上班累了一天，還要讓位給我這閒人，我體力能站得住呀。

退休後，我有大把時間在屋子前後園拈花惹草了，於是每天起勁地在園內裁種，其樂無窮。只是，一年下來，我腰痛。這是以前沒有的現象啊，我向家庭醫生抱怨。他說，你難道不知道上了年紀，一直蹲著在庭院做工，如果姿勢不對，容易傷背？

我喜歡走路，每天走路健身 ，一口氣非走到七千步不停。我還在運動中心做有氧體操，自覺如此這般，可保持身心健康不老。可漸漸地，我開始一下腿痛、一下肩痛的，醫生送我到物理治療師做復健。治療師告訴我，人老了，身體的肌肉和軟骨在退化，容易受損，要學會尊重自己的體能，不給四肢太多壓力。走路是好運動，以後不要一口氣走七千步，要分開來走，一次走十五分鐘、二十分鐘，積少成多，效果一樣。舉重時，如要你手臂伸直成九十度，你舉到七十五度就可以。你患了關節炎，記住運動要適可而止 。

就這樣，周邊的人一再提醒我，我是老人了，正在逐漸老去。

如今離六十五歲又過了好些年，我感受到身體各部位器官已不再年輕；除了腰痠背痛 ，記憶力也在減退，視力已不能長久盯著書報細小文字閱讀，漸感自己力不從心。昨日已逝，今日明日還有變化，我已調整好心態，學會了認老，與各種老化的現象並存，學會了將一切步調放慢些，學會了捨去不必要的事物。我不因為老去而消極，要安然從容地度餘年。（寄自加州 ）