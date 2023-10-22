阿咪剛來時，言明在我家最多做四年，就要回去生第二個孩子，我們今年初簽新約時，她改口說可以再做五年，「因為我還要買一塊地、一輛車，我要一次在台灣賺完，不要回印尼 後又再想回台灣」，她看太多了，「我朋友回印尼之後，不習慣工作薪水那麼少，又跑回來，來來去去，浪費好多錢，都是笨蛋」，她決定讓自己沒有回頭路：「我做滿十四年，就永遠不能再回台灣工作，就不會想台灣了」，我告訴她，這用簡單的中文說就是「置之死地而後生」。

阿咪幾乎不請假，竭盡所能擴大她在台灣的工作效益。我去年去美國看女兒，兩個月回來後，才知道阿咪在我家開啟了新事業，她每天早上在十點前做幾個便當，放在印尼店賣，一個九十元，利潤至少一半，一個月可以賺好幾千元。她說她做便當有經過我娘同意，木已成舟，我只好說必須以照顧好我娘為前提。我的好友知道之後，期期以為不可，因為她家印尼小姐阿娣也有類似的事。阿咪是做便當，阿娣是炸蝦餅，事業越做越大，鄰居看到阿娣用我好友九十多歲老父的三輪摩托車載著九十多歲失智老母一起去送貨，主動通報她，我朋友這才知道鄉下娘家頂樓的加蓋鐵皮屋已經變成阿娣的蝦餅工廠。我好友要求她結束營業，印尼小姐情緒壞了很久，後來加薪解決。好友提醒我：「千萬不要寵壞她們。」我娘目前生活大部分尚可自理，我們不忍心剝奪她賺小外快的快樂，而未來，只能盼望阿咪有良心。

阿咪明年春天要返鄉探親，她在準備購物清單，除了餅乾、巧克力這些可以想像的東西之外，她已經在市場買了很多十元一支的不鏽鋼湯匙。她說，他們那裡賣的湯匙很薄很薄，台灣湯匙便宜又好。

阿咪也在積存金飾，準備帶回家孝敬媽媽、婆婆。她平常就喜歡買金飾，「你們黃金很好、很黃，我們黃金沒多久就會變色」，她說，「台灣黃金是9999一堆9的，我們印尼黃金沒有那麼多9」，應該是成色問題。她有錢就買金飾，有一天，我發現她戴了好一陣子的金耳環換成塑膠耳環了，她說蓋房子時就賣掉了，我替她惋惜，她說她很高興，因為金價 漲，她還小賺一點。只要賺一點點錢她都非常高興，因為台幣幾百幾千對印尼來說，都是很多很多。買金飾是她最開心的時候，充滿奢華感，對她既是自我犒賞，也是投資 理財，那時，她是貴婦。

她把我媽媽照顧得很好，我覺得我也應該跟她學一點她媽媽的話。我現在常用印尼話跟她說：「得利嘛卡係（謝謝）」，她露出大大的笑容：「撒馬撒馬（不謝）」。她每天看起來都很高興，我覺得她的人生充滿希望，她的每一天都在往她的夢想前進一步。

〈明天會更好〉，我年輕時台灣流行這首歌，當時的確如此。（下）