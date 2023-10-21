Mrs. H/圖

「我的嘴巴不夠甜嗎？」照顧我娘的印尼 小姐阿咪，對我娘陰晴不定的情緒有時困惑，這就是她問我的話。

她的中文能力很好，常令我耳目一新。最近她傳一則影片給我，歡天喜地說：「我高興死了。」她的中文好到可以如此淋漓盡致表達感情。讓她這麼開心的事是她在蘇門答臘故鄉務農的先生告訴她，他們家半年前買的母牛生了小牛。看著那隻小犢子自母體落地、掙扎起身的影片，我覺得好像我家的誰生了孩子。我也跟阿咪一樣，「高興死了」。

這是阿咪的第二隻母牛。買一隻母牛四萬多元，是她兩個多月薪水，一年前她跟我借一萬元，她說她想得很清楚，「牛只要吃草，我們家到處都是草。母牛以後生小牛，小牛可以賣錢……」幾個月後，她又要買第二隻母牛，而且這隻已經有孕，牛主人因急需用錢，等不及牠生產，特價給她，只要三萬九千元。「三姊，真的很便宜。」我又借她一萬元。看影片，那母牛又黑又亮，體型不大，但很精實，生了小牛，我替她鬆了口氣。

她很有信用，借錢時言明分幾個月自薪水扣除，從未藉故拖延。所以，她蓋房子、買田地、先生的哥哥病危（後來死了）、同父異母的姊姊的女兒流產，跟我借錢應急，我都二話不說。偶爾她會希望我提早幾天發薪水，我也二話不說。有幾次發薪日到了，我卻忘了今夕何夕，第二天一早起來就會收到她前一天晚上的語音留話：「我的三姊，不好意思，應該給我錢了。」我羞愧得要死，給她薪水時連聲道歉，她笑得要命。

她的牛舍從一間變兩間，現在要建第三間，很像台灣早期的豬圈，但沒有屋頂。我從她閃亮的眼睛似乎看到一座農場正在興起。

阿咪很漂亮，結婚前已在台灣工作三年，頗有一些積蓄，這位富小姐跺跺地，她家附近都會震動。那時，她的追求者將近二十人，她很理性，用刪除法，最先刪去急吼吼跟她要錢的人，再刪去喝酒的，最後留下「願意照顧我爸媽的」，只剩兩人，決戰點是「誰願意『嫁』到我家？」，她先生出線了。

阿咪應該是印尼的女性主義者，婚後，她做飯，指派她先生負責掃地，我隨口問：「天天要掃地喔？」她說：「當然啊，一天要掃兩次。」我忍不住笑：「你有潔癖啊？」她瞪大烏溜溜的眼睛看著我解釋：「我們家不像你們家是水泥做的，我們是木頭蓋的，木頭有蟲，每天都有很多一粒一粒的東西掉下來。」應該是蛀蟲，那家裡是不是會漏水？「當然啊，我從小就怕下雨，很麻煩」。

但是，現在不會了。她已幫娘家換了比較好的房子。阿咪現在每天都是一邊做午餐，一邊和家人視訊聊天，那天我正好進廚房，順便透過鏡頭跟她媽媽、姊姊打了一下招呼，看到她們坐在地上切菜，地看起來是泥巴糊的，我知道那已經是阿咪送給爸媽的好房子。阿咪自己的新房子去年也蓋好了，她給我看照片，獨門獨院，那房子在台北應該要上億元了，我家相較之下，只是寒舍。她值得，一磚一瓦都是她的汗水。

她二十三歲就來台灣工作，三年後回印尼結婚，本來沒打算再回台灣，但她家那個叫南邦的小島實在沒有什麼工作機會，她曾做店員，還要搭船過去，不能天天回家。她在女兒六個月大時，決定趁年輕重回台灣賺一筆創業基金，她未來要在她家開一家像全聯的店，「我要賣很好的東西」。她先生留守家裡，種玉米、稻米、四季豆，她說她只要求他養活自己、把女兒和他們兩家父母照顧好就好。

他們倆是國中同學，她很相信先生，「真的，他很好，不是壞蛋」，她也知道要自保，所有她買的房地產 ，都登記在她名下，「三姊，真的，我沒有那麼好騙」。她看到太多來台灣工作的姊妹被老公、小老公騙了，辛苦那麼多年，最後完全沒錢，「都是笨蛋」。她也曾勸在我們家同棟大樓工作的印尼小姐不要回去結婚，「你才二十歲，如果結完婚還要回台灣賺錢，很容易離婚」，但是，人家不會聽她的，才一兩年，阿咪告訴我：「三樓那個我同鄉離婚了，笨蛋，我早就跟她說過了。」

最近，她又說另外一個人笨蛋。

她一個遠房表妹二月剛到台灣工作，大冬天，沒有保暖衣服，阿咪拿了一袋厚衣服要送給她，問我怎麼搭公車，我查了Google Maps，要轉好幾趟車，小巷不容易找，我乾脆開車載她過去。那個胖妹妹很高興地下樓來，他鄉遇姊妹，兩個女孩互相擁抱，看著兩張青春洋溢的臉龐，我想起自己也在國外工作的女兒，淚濕。

沒多久，阿咪告訴我，懶得理那個妹妹了，「她是笨蛋」。原來她表妹照顧的老太太是個失智症患者，常常懷疑她偷東西，老太太子女安慰她，不要放在心上，他們相信她，但是她表妹受不了一再發生，不斷跟阿咪吐苦水、發牢騷，阿咪告訴她：「你老闆相信你就好了，那是最重要的。你把你的事情做好，不要聽阿嬤亂講，你難道不知道我們工作就是這樣嗎？這就是我們來台灣的工作，要不然人家為什麼請你？笨蛋！」

阿咪剛來我們家時，一度困惑，自認為很會做飯的她不知道怎麼做飯了，「我以前煮湯要用三條蘿蔔，你們家半條都吃不完」。她之前受雇的人家，據說是一個有錢阿公，阿公有八個孩子，全部住在附近，都是阿公買的房子，其中兩個子女就住在同一棟樓不同樓層，阿咪除了照顧阿公，還要打掃連同他子女的三戶人家，每天做三頓飯，十幾個人來吃，有時候晚上十一點多，任何一個人都可以把她叫起來做消夜。阿公往生前在醫院住了三個月，都是阿咪照顧，「他八個小孩沒有一個人來看他，誇張吧？」阿咪喜歡住在醫院，因為不用燒那麼多人的飯了。辦喪期間，他子女說台灣習俗喪家不可以掃地，要阿咪跪在地上擦地。

阿咪是阿雅介紹給我們的。阿雅是我們家請的第一個印尼小姐，約滿後她決定回家鄉開餐廳。阿雅第一個工作在台東，阿嬤的兒子強暴她，一次、兩次，變成例行公事，事後給她幾支菸或幾百元，我聽她說這段往事時，又驚訝又心痛，忍不住落淚，阿雅很堅毅地說：「我不可憐，可憐的是他太太。」她第二個工作在高雄，照顧一個已癱瘓的失智阿公，不能外出，整天待在一個小房間，房間連椅子都沒有，她只能靠牆坐在地上，晚上席地而睡。那家人很簡雅，東西很少，廚房備而不用，阿公的獨生女會替阿雅從外面買食物回來，早餐是一個紅豆麵包切一半，另外半個當第二天早餐。那個獨生女並不是苛虐她，而是推己及人，她自己就吃這麼少，阿雅在跟我回憶往事時，啼笑皆非：「那小姐怕胖，要減肥，但我是要工作的人。」她說，她在印尼是種田的，一大早就要吃一大碗乾飯，「不吃飽，怎麼有力氣？」阿雅不到半年瘦了八公斤，她跟仲介公司一再反應，公司溝通無效，不敢力爭，因為那家是名人，公司最後買了兩大袋泡麵、餅乾過來安撫她。

阿雅到我家，把那八公斤又胖回來，而且外加五公斤。她回印尼四年了，阿咪告訴我阿雅最近又要回台灣工作，我很好奇，她的菜做得很好，餐廳難道沒有開起來？阿咪說，「很難吧，不是她的菜好不好，是有沒有人有錢吃餐廳。」阿咪替阿雅擔心，她超過四十五歲了，還能做這麼累的工作嗎？阿咪嘆氣：「笨蛋，錢沒有賺夠，根本不應該回印尼。」這是阿雅第三次來台灣，每來一次就要付一次仲介費，那是好幾個月薪水。而且這次她才再婚三個月，阿咪說：「她那個新老公『非常支持』她來台灣工作，三姊，你不覺得有問題嗎？」（上）