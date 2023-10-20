我第一次警覺老矣，已是年逾花甲，當時我從客廳起身到廚房拿東西，走到廚房後竟想不起為何而來，必須走回客廳才能想起來。接著發現記不住數字，過目即忘。想當年剛來美國時，為了方便，我腦袋裡可是記了二十幾個電話號碼呢！

聽說母親的好友失智的最初症狀是，把信箱取出的信隨手放進冰箱，害得家人遍尋不著。我於是開始收集各種防老資訊，比如：以舌洗牙操；用手指梳頭；在手機上玩號稱可以防止失智的遊戲節目；除了每周兩次參加教會聚會之外，還定時致電或以微信 、Line問候需要關懷的親友；外出辦事主動跟面善的人閒聊，以增加說話機會；或者訴諸文字，把往事記錄下來，投諸報端；上網學習彈琴，跟摯友二部合唱；做報上的「數獨」等等，這些都是為了加強用腦的機會。

只是，歲歲年年，白髮益增，年過古稀後，老體嬌貴得凍不得、餓不得。年輕時我無辣不食，從不需考慮後座力，現在但求清淡；看到堅果、炸花生米，也敬謝不敏，因為大牙曾為此咬出個細縫，露出神經，痛不可遏地緊急拔牙。

七月中，我在人行道上重摔了一跤，右手腕骨折，X光顯示，我骨質疏鬆得厲害，絕不能再摔了。養病期間，前思後想，也許該停止據說對骨密度極端不利的咖啡 ，雖然它一直是我的最愛，連上網設定帳號時，都選用咖啡杯做頭像，如今也只有忍痛割愛。想想兒時，不也是不能喝咖啡、不能吃辣或堅果嗎？所謂返老還童，恐怕也是生活習慣逐漸回歸到孩童階段。

常聽牧師講道提起，到醫院看望久病在床的年長教友，幾乎千篇一律都是請牧師代禱，早點把他們接回天家，因為實在撐不下去了。母親的至友去年罹癌住院四個月，光是護士用內診幫她處理便秘就痛徹心扉。她跟住在奧勒岡州的好友表示，很想到他們那一州申請安樂死，好友為了成全她的心願，竟表示可以提供她的主臥室，供其就醫期間使用。她有位老友，在台灣臥床多年。這位意識不大清楚的老友，請女兒撥電話給在美國的她，劈頭就說：「我們兩人一起叫個計程車去跳海算了！」老人不想活受罪，由此可見一斑。

傳說有個巫婆因為家門口有棵蘋果樹，老有小孩爬上去偷採蘋果，她便施咒讓爬上樹的小孩下不來，直到小孩求饒。一天死神造訪年邁的巫婆，巫婆求死神爬上樹，給她摘個蘋果，讓她死前可以吃最後一個蘋果。死神答應了，但死神一爬上去後就被巫婆施咒，再也下不來。從此死亡不再到臨人間，想跳樓自殺的人就算摔得粉身碎骨，也死不了，只有忍痛活著。最後巫婆老到又聾又瞎，滿口無牙，還得撐在那兒，死不了。她最後只好把死神放下樹來，她才終於嚥下最後一口氣，得到解脫。

看來「老不死」也不是辦法。至於怎麼死法，是壽終正寢？還是長年臥病床榻，累人累己？正像有部老電影，演母親的喜劇影后桃樂絲戴，面對女兒問她：「我長大會有錢還是貧窮？幸福還是不幸？」她回答：「不論你將來會如何，是福是禍都躲不過，何必杞人憂天呢？」人只有好好活在當下，自求多福，盡力顧好自己的身心靈，做個健談、少說教、慈祥樂觀的老人。（寄自紐約）