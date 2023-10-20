一生都在做選擇
陪母親看綜藝節目《開門大吉》。參與的挑戰者要上台猜歌，台上十二扇門代表十二首歌曲，參賽者選一扇門，按響門鈴後傾聽鈴聲旋律來猜答歌名，猜中了贈與獎金，千元至萬元不等。獎金是累積的，答對的曲子越多，所獲贈獎金也越多。在答對一曲後，挑戰者可以選擇繼續前進或見好就收。如果選擇繼續猜歌而不幸答錯，前所累積的獎金將一筆勾消，稱為「清零」。絕大部分的挑戰者在一連串的闖關成功後選擇了繼續挑戰，絕大部分的人也因此成為「清零」者，讓人扼腕嘆息。
人怎麼做出選擇？選擇正確與否，見仁見智。但不可否認，從早上睜眼起，到夜晚躺上床睡覺，我們無時無刻不在做選擇題。喝茶還是咖啡？吃沙拉還是麵條？看哪個電視台的節目？朋友聚會參加與否？是去戶外跑步還是上健身房或去游泳？有的人可以很容易就做出決定，有的人需花點時間和精神來做選擇。
我就是屬於後者，那種面對選擇時常常猶疑不定的人。炸雞店裡，朋友們個個很快地就決定點哪種餐，而我卻在雞堡、雞翅、雞腿、雞沙拉間來回切換。對出門選什麼衣服穿也覺得厭煩。未退休前必須一周五天到公司報到，無比羨慕那些可穿制服上班的人，常恨自己入錯行。空姐、女警、郵政員工、醫護人員、藥劑師，她們不必像我晨起後須對著一櫃子衣服左挑右選，穿了又脫、脫了又穿地無法決定當天該穿哪一件。我的閨密深有同感。新冠疫情間，在家工作的她有天和我通電話時說：現在好了，我可以天天穿睡衣上班。
其實最讓我費心的是選書。在美國，中文書不多見，我的書源來自離家二十分鐘車程的圖書館。每次去都在排排書架中穿梭，無目標地左看看、右瞧瞧。借什麼書好？偵探？寫實文學？散文？小說？詩選？每一回去圖書館，都要很痛苦地撇下一堆想看的書，心知肚明自己如果全借了，即使給我借書期三個月也讀不完。中文書如此，英文書也好不到哪裡去。不用上書店或圖書館，家裡有一牆櫃的英文書可任我選取，但每到此時，我都只能大嘆魚與熊掌不可得兼。
穿衣、點餐、擇書，這皆是日常小選擇，有些選擇卻像從寶瓶裡鑽出來的精靈，嘩地一下就改變了你的一生。當年我的父母選擇移民美國，我們一家五口的命運瞬間就改了道。父親生前曾問母親，這樣的選擇是否正確？母親又轉問我。我哪有答案，誰也不知道命運之牌是怎麼擺的。我在工作二十多年後，選擇離開職場重返校園，但我很少去想當初的決定是否正確，因為我了解選擇是條不容猜疑、不得後悔、沒有回頭的路。你能和精靈說：「我選的這個願望不好，不算，咱們重新來一次」嗎？
我看過最難、令我感觸最深的選擇，出自於一本由威廉．史泰隆（William Styron）的小說所改編的同名電影《蘇菲亞的抉擇》（Sophie’s Choice）。電影中有一場戲是波蘭籍的女主角蘇菲亞在納粹集中營裡被迫在她兩個孩子中選一個送往毒氣室，如不然，兩個孩子都得送進去。這場戲看得我毛骨悚然。要一位深愛兒女的母親做此選擇，何其殘忍！戰爭的不人性在此顯現無疑。蘇菲亞做了個沒有選擇的選擇——讓納粹將其四歲的女兒抱走。而蘇菲亞即使在戰後有機會過上平穩安定的生活，最終還是選擇了自毀性的死亡。
今年初夏，我遇上了個救或不救的問題。一個傍晚，我在院子裡的大樹下發現了一隻四腳朝天剛出生的知更鳥，估計是從樹上的巢中掉下來的。起先我以為小東西已經死了，跨過其身時，牠突然張大嘴巴發出唧唧之聲。我猶疑了一下，選擇插手管這事。天馬上就要黑了，這一帶晚上出沒的土狼、狐狸、浣熊、鼬鼠，個個都是吃小鳥的。再者，北美初夏之夜還是很涼的，這隻沒毛的小傢伙怕是體不禦寒。我找了個盒，墊了幾張薄棉紙，把小鳥帶回家，放在電暖爐旁。第二天又趕緊將其送往當地的野生動物保護園。小鳥活下來沒有，我不知道。我想的是既然我看到了，就得盡力保全牠，否則不成了「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」？我問老伴會怎麼選擇，答曰：「我相信物競天擇。自然界的事最好別插手。也許母鳥孵了太多蛋，養不起，只好撿一個丟出鳥巢。又或者鳥巢太小，其他的小鳥把這隻弱的推出去，以利自己存活。」
看來信仰理念不同，選擇也會不同。
我看《開門大吉》中的挑戰者，很多在獎金清零後仍然笑咪咪的。也許他們是抱著有可能失敗的準備而來，也有可能他們只是在享受一場遊戲，輸贏反而不那麼重要。又或者，這些挑戰者更滿意的是那份為了夢想所付出過的努力，選擇的結果倒在其次。果真如此，實乃聰明人了。（寄自麻州）
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