陪母親看綜藝節目《開門大吉》。參與的挑戰者要上台猜歌，台上十二扇門代表十二首歌曲，參賽者選一扇門，按響門鈴後傾聽鈴聲旋律來猜答歌名，猜中了贈與獎金，千元至萬元不等。獎金是累積的，答對的曲子越多，所獲贈獎金也越多。在答對一曲後，挑戰者可以選擇繼續前進或見好就收。如果選擇繼續猜歌而不幸答錯，前所累積的獎金將一筆勾消，稱為「清零」。絕大部分的挑戰者在一連串的闖關成功後選擇了繼續挑戰，絕大部分的人也因此成為「清零」者，讓人扼腕嘆息。

人怎麼做出選擇？選擇正確與否，見仁見智。但不可否認，從早上睜眼起，到夜晚躺上床睡覺，我們無時無刻不在做選擇題。喝茶還是咖啡？吃沙拉還是麵條？看哪個電視台的節目？朋友聚會參加與否？是去戶外跑步還是上健身 房或去游泳？有的人可以很容易就做出決定，有的人需花點時間和精神來做選擇。

我就是屬於後者，那種面對選擇時常常猶疑不定的人。炸雞店裡，朋友們個個很快地就決定點哪種餐，而我卻在雞堡、雞翅、雞腿、雞沙拉間來回切換。對出門選什麼衣服穿也覺得厭煩。未退休前必須一周五天到公司報到，無比羨慕那些可穿制服上班的人，常恨自己入錯行。空姐、女警、郵政員工、醫護人員、藥劑師，她們不必像我晨起後須對著一櫃子衣服左挑右選，穿了又脫、脫了又穿地無法決定當天該穿哪一件。我的閨密深有同感。新冠疫情間，在家工作的她有天和我通電話時說：現在好了，我可以天天穿睡衣上班。

其實最讓我費心的是選書。在美國，中文書不多見，我的書源來自離家二十分鐘車程的圖書館 。每次去都在排排書架中穿梭，無目標地左看看、右瞧瞧。借什麼書好？偵探？寫實文學？散文？小說？詩選？每一回去圖書館，都要很痛苦地撇下一堆想看的書，心知肚明自己如果全借了，即使給我借書期三個月也讀不完。中文書如此，英文書也好不到哪裡去。不用上書店或圖書館，家裡有一牆櫃的英文書可任我選取，但每到此時，我都只能大嘆魚與熊掌不可得兼。

穿衣、點餐、擇書，這皆是日常小選擇，有些選擇卻像從寶瓶裡鑽出來的精靈，嘩地一下就改變了你的一生。當年我的父母選擇移民美國，我們一家五口的命運瞬間就改了道。父親生前曾問母親，這樣的選擇是否正確？母親又轉問我。我哪有答案，誰也不知道命運之牌是怎麼擺的。我在工作二十多年後，選擇離開職場重返校園，但我很少去想當初的決定是否正確，因為我了解選擇是條不容猜疑、不得後悔、沒有回頭的路。你能和精靈說：「我選的這個願望不好，不算，咱們重新來一次」嗎？

我看過最難、令我感觸最深的選擇，出自於一本由威廉．史泰隆（William Styron）的小說所改編的同名電影《蘇菲亞的抉擇》（Sophie’s Choice）。電影中有一場戲是波蘭籍的女主角蘇菲亞在納粹 集中營裡被迫在她兩個孩子中選一個送往毒氣室，如不然，兩個孩子都得送進去。這場戲看得我毛骨悚然。要一位深愛兒女的母親做此選擇，何其殘忍！戰爭的不人性在此顯現無疑。蘇菲亞做了個沒有選擇的選擇——讓納粹將其四歲的女兒抱走。而蘇菲亞即使在戰後有機會過上平穩安定的生活，最終還是選擇了自毀性的死亡。

今年初夏，我遇上了個救或不救的問題。一個傍晚，我在院子裡的大樹下發現了一隻四腳朝天剛出生的知更鳥，估計是從樹上的巢中掉下來的。起先我以為小東西已經死了，跨過其身時，牠突然張大嘴巴發出唧唧之聲。我猶疑了一下，選擇插手管這事。天馬上就要黑了，這一帶晚上出沒的土狼、狐狸、浣熊、鼬鼠，個個都是吃小鳥的。再者，北美初夏之夜還是很涼的，這隻沒毛的小傢伙怕是體不禦寒。我找了個盒，墊了幾張薄棉紙，把小鳥帶回家，放在電暖爐旁。第二天又趕緊將其送往當地的野生動物保護園。小鳥活下來沒有，我不知道。我想的是既然我看到了，就得盡力保全牠，否則不成了「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」？我問老伴會怎麼選擇，答曰：「我相信物競天擇。自然界的事最好別插手。也許母鳥孵了太多蛋，養不起，只好撿一個丟出鳥巢。又或者鳥巢太小，其他的小鳥把這隻弱的推出去，以利自己存活。」

看來信仰理念不同，選擇也會不同。

我看《開門大吉》中的挑戰者，很多在獎金清零後仍然笑咪咪的。也許他們是抱著有可能失敗的準備而來，也有可能他們只是在享受一場遊戲，輸贏反而不那麼重要。又或者，這些挑戰者更滿意的是那份為了夢想所付出過的努力，選擇的結果倒在其次。果真如此，實乃聰明人了。（寄自麻州）