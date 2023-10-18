從山上俯瞰南投魚池鄉。（黃棟洲．攝影）

我過去頗愛喝咖啡 ，日日必數杯在手。退休 後，一變而改為愛喝茶，從此日日不可無一壺茶在旁。思前想後才悟得：忙時喝咖啡、閒時品茶的道理，因咖啡可以去緊張、振精神，而茶卻可以消閒愁、化無聊。晚近雖好茶，但於茶的知識卻付之闕如，乃趁回台灣之便，參訪茶鄉。

茶園處群山之中，乘車至半山腰後，步行曲折而上。途中遇一平曠之地，旁有茶亭，乃停下小憇。我憑欄俯瞰，山坡盡處是一片平野，其中草木疏疏密密散布於山腳之下，屋舍半遮半掩地隱在綠樹之中。同遊的鄧先生伸手遙指山下說，那是南投魚池鄉，為台灣紅茶主要產地。我正觀望間，忽有鷹突起，向遠方疾飛，順著飛鷹的方向望去，但見群山起伏，遠近相接，山嶺斷處，又起一峰，數峰綿延，氣象幽遠。細看山景，近處山色淺藍，山形清晰可辨，愈遠則山色愈淡，山影愈朦朧，最終冉冉與長天雲氣相接，迷茫一色。凝神遠眺，但覺屋舍不獨是屋舍，遠山雲氣不獨是遠山雲氣，三者已隱然融成一幅水墨畫。

鄧先生見我沉迷山景又遙指遠山說，那是禪宗名刹「中台禪寺」。我多年前曾隨團參訪禪寺，猶憶進入山門後有亭可供遠眺。時值晚秋，晨霧蓬蓬自谷中起，幾乎漲滿山谷，遠山峻峭，一色淡藍，起伏於雲氣之上。環顧四周，廟寺及庭園依山勢而修建，又有博物館佇立山頭，遙遙俯瞰谷中村鎮。不久霧氣漸漸散去，谷中微露出屋舍街道，白雲一抹橫過山腰，群山若浮在雲際。有遊客撞響寺鐘，聲音沉厚幽遠，瀰漫遠近。曉鐘一聲，俗慮塵懷隨薄霧悠悠化去，但覺市井街道不獨是市井街道，雲氣鐘聲也不獨是雲氣鐘聲，三者已隱然融成一片祥和寧靜。

聽說有莊姓品茶師遠近馳名，得過不少大獎，乃相偕前去探訪。至茶屋前，有白髮長者出迎，並引導大家到品茶室。是時品茶師已端坐室中，爐水正熱，茶具井然。我初以為老者是茶師，到此才知茶師不過三十出頭，正是少年得意。

茶師緩緩置茶葉於壺中，再徐徐倒入熱水。幾分鐘後，用小匙挑出茶葉，看其色澤，聞其香氣。不久又用小匙舀出茶湯，再觀其顏色，聞其氣味，然後淺嘗數口。如此反覆數次，茶師均表情肅然，不置可否。終於茶師微笑歛手，徐徐放下茶具，似乎已得到一泡好茶。

半日之遊匆匆而過，回程中與鄧先生閒聊，得知他原住美國，退休之後歸隱故里。我想此地民俗淳厚，有閒常坐山上茶亭看遠山雲霧出沒，然後泡上一壺好茶，遙聽寺鐘悠悠散去，一生清福盡在此中矣。（寄自加州 ）