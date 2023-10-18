一個人如果對其從事的工作沒什麼興趣，上班只是為了掙錢維持生活，那麼退休 就意味著從無可留戀的工作中解脫，可以輕鬆地享受初老人生了。然而對於我來說，角色的轉換卻不那麼容易。來到美國留學，我終於實現了專心研究科學的夢想；退休前的二十多年裡，我一直在哥倫比亞大學 的同一個中心，研究同一門學科。科學研究是我的興趣所在，也是生活的重心。因此，退休雖然帶來前所未有的輕鬆，卻也因為無所事事而產生困惑：自己忙碌這麼多年取得的成果，還有沒有繼續存在的價值？是能夠得到後人的承認，還是像官員退休那樣「人走茶涼」？剛退休時，我的內心確有難以名狀的失落感。

退休一年後，我受邀去葡萄牙參加本科專業的國際學術會議。到了那裡我才知道，之所以特別邀請我，是因為大會將安排老科學家談談學術生涯的感想。在會議閉幕前的最後環節，我和兩位老科學家相繼走上講台。我回顧了一個世紀以來，為了耕耘這塊小小的科學園地，前輩和我們這輩學者付出的不懈努力，也指出了尚待解決的難題。當我結束短短十五分鐘的演講，台下響起了經久的掌聲。

走下講台時我意識到，這很可能是此生最後一次學術演講。心頭驀然湧起Sarah Brightman的歌曲〈告別時刻 〉（Time to Say Goodbye）。歌中唱道：「如果沒有你，我的世界不會有陽光。現在是說再見的時候了，我的太陽。我知道你會伴我左右，我們曾一起歷險，你將與我同在。」是的，該是我告別學術舞台的時刻了。二十多年來我在這個舞台上奮鬥過、挫折過、成功過、也幸福過；我盡力了，這便足可告慰自己了。初老的我已不再是台上的表演者，但可以轉換角色，成為忠實的觀眾。

為此，從葡萄牙回來後，我就在電腦上安裝Google 的學者快訊程式（Scholar Alerts）。每隔幾天，我就在電子郵箱收到通知，得知自己的某篇論文被剛發表的某篇論文引用。還可以得知迄今為止我的每篇論文的被引用次數，以及全部論文被引用次數總數。每當看到自己的名字又出現在最新發表的論文裡，看到自己論文的被引用次數總數不斷攀升，至今已超過二萬四千次，我感到由衷地欣慰。

每位科學家的音容笑貌，早晚會被淡忘。然而，當他知道畢生努力留下的科學著作，還在常常被引用；當他知道自己為科學殿堂添加的幾塊磚瓦，還在為人類造福；無論他是初老或是已屆垂暮之年，都會感到這是對自己的最好慰藉。（寄自紐約）