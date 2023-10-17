煉金師
1. 分泌
老煉金師蹲在溪邊
一晚的大雨不眠
把整座山，和他
夢的夾角
淋出遍體鋒芒
鳥叫聲也任性起來
●
手搖槽搖動他一生
溪水和歲月的泥沙穿過他掌心
沖進淘金盤
山光雲影也交叉搖滾著
他少年到老年的臉龐
●
慾望分泌出的沙金
在他眼中慢慢沉默了
2. 金籠子
像面對一顆剛開挖的月球
十六歲就迷上顫動著
心跳的大粗坑
幾千人扛起青春之鋤
推動台車空空空推動每日早晨
往這番坑那番坑
長長長的深喉嚨裡前進
每個人都想把眼光
挖得再深一些
●
坑內坑外汗水四處閃光
山丘無言
炊煙編織的金籠子開遍山野屋瓦
尚未出道的小煉金師
像被套住脖頸的鸕鶿
爬出閃著光的坑道
把春天一塊一塊
嘔出
3. 陰陽海
水銀咬住黃金的日子裡
青年的煉金師逆著眾人
拚命往上向坑道口爬
回頭竟望見下方
●
一條條坑道最後都通往
每個礦工深不見底的喉嚨
所有的渴望落石般掉下去
也填不滿小小一個胃袋
●
在一噸石頭僅四克金的浮選中
轉眼就不見了的
是被溪流帶走
被磨細即沖進陰陽海的
骨頭
4. 小金丸
彷彿要叫塵土開出一朵花
髮白了的煉金師在坩堝中
攪拌著一座迷宮
水銀咬緊了沙
加了口水正激烈蛻變……
●
無人讀懂的化學旅行
電視主持人看懵了
睜紅了眼放任煉金師用噴火
叫一粒小金丸
在鏡頭前魔幻地出生……
拈笑了螢幕前
幾萬人的嘴角
●
山丘無言，螢火湧入
喧呶了萬人夜總會
5. 水湳洞
（那晚，滿天星子騷動，不知挨誰的罰，輪流下凡，化為流星，一顆顆，準準地掉進水湳洞的深喉中，老煉金師就蹲在最深的洞底，用手捧著坩堝去接，但發現他捧的是一隻張大著的嘴，掉下來的也非星，是金子，但沒有一粒他接得住，直到被什麼燙穿了雙掌……）
●
老老的煉金師盹醒在火焰前
他的手幾乎插進火中
坩堝崩碎一地
他捧起殘酷的夜開始抽泣
每一滴淚
都比金子重
●
老友們擠入他的土角厝
無數魅影扭曲了四壁
歡叫著他
那掉入大粗坑早不知去向的
小名
●
遠方的浪濤跨進窗
陰陽海淹過來
沖走了他的哭聲
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