白靈用AI生成的圖〈煉金師〉。（白靈．提供）

1. 分泌

老煉金師蹲在溪邊

一晚的大雨不眠

把整座山，和他

夢的夾角

淋出遍體鋒芒

鳥叫聲也任性起來

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手搖槽搖動他一生

溪水和歲月的泥沙穿過他掌心

沖進淘金盤

山光雲影也交叉搖滾著

他少年到老年的臉龐

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慾望分泌出的沙金

在他眼中慢慢沉默了

2. 金籠子

像面對一顆剛開挖的月球

十六歲就迷上顫動著

心跳的大粗坑

幾千人扛起青春之鋤

推動台車空空空推動每日早晨

往這番坑那番坑

長長長的深喉嚨裡前進

每個人都想把眼光

挖得再深一些

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坑內坑外汗水四處閃光

山丘無言

炊煙編織的金籠子開遍山野屋瓦

尚未出道的小煉金師

像被套住脖頸的鸕鶿

爬出閃著光的坑道

把春天一塊一塊

嘔出

3. 陰陽海

水銀咬住黃金的日子裡

青年的煉金師逆著眾人

拚命往上向坑道口爬

回頭竟望見下方

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一條條坑道最後都通往

每個礦工深不見底的喉嚨

所有的渴望落石般掉下去

也填不滿小小一個胃袋

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在一噸石頭僅四克金的浮選中

轉眼就不見了的

是被溪流帶走

被磨細即沖進陰陽海的

骨頭

4. 小金丸

彷彿要叫塵土開出一朵花

髮白了的煉金師在坩堝中

攪拌著一座迷宮

水銀咬緊了沙

加了口水正激烈蛻變……

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無人讀懂的化學旅行

電視主持人看懵了

睜紅了眼放任煉金師用噴火

叫一粒小金丸

在鏡頭前魔幻地出生……

拈笑了螢幕前

幾萬人的嘴角

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山丘無言，螢火湧入

喧呶了萬人夜總會

5. 水湳洞

（那晚，滿天星子騷動，不知挨誰的罰，輪流下凡，化為流星，一顆顆，準準地掉進水湳洞的深喉中，老煉金師就蹲在最深的洞底，用手捧著坩堝去接，但發現他捧的是一隻張大著的嘴，掉下來的也非星，是金子，但沒有一粒他接得住，直到被什麼燙穿了雙掌……）

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老老的煉金師盹醒在火焰前

他的手幾乎插進火中

坩堝崩碎一地

他捧起殘酷的夜開始抽泣

每一滴淚

都比金子重

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老友們擠入他的土角厝

無數魅影扭曲了四壁

歡叫著他

那掉入大粗坑早不知去向的

小名

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遠方的浪濤跨進窗

陰陽海淹過來

沖走了他的哭聲