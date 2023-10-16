背負忘恩負義的罪名（下）

黛安∕圖

我拿起了電話掛通了瑪麗的姨媽索菲亞的手機，我先向她介紹了我們律所，然後告訴她，她犯了私自占有他人財產的罪。我們已經看了法官簽字的合同，瑪麗十八歲後賠償金立刻歸她自己支配，她這樣霸著不放是嚴重的侵權，我可以立刻報警抓她去坐牢。誰知索菲亞完全不買我的帳，她大聲地笑了，然後說：「好啊，瑪麗要我去坐牢，那我就告訴移民局 ，瑪麗不是我的女兒，她騙美國政府冒充我的孩子，讓他們立刻把瑪麗驅逐出境。」說完就啪地一聲掛掉了我的電話。

我接著又掛了電話給瑪麗的叔叔，希望他能夠幫助勸說一下他的嫂子索菲亞。按照索菲亞的情形，她的罪行已構成刑事罪中「嚴重侵吞他人財產罪」，這件事是一定要解決的，她不好好和瑪麗協商，還要精神折磨和語言虐待，逼得瑪麗無路可退了。如果在三天之內，她想通了把帳戶轉交給瑪麗，瑪麗可以不再追究她年滿十八歲至今八個月的六萬多塊錢，不然我們只得報警，這樣她就會去坐牢。她不但要把六萬美金還給瑪麗，而且我們還要向她追討律師費。

關於索菲亞說的瑪麗不是她親生女兒一事，我請瑪麗的叔叔也代替我答覆索菲亞一下，當年他們一家移民來美的時候，她自己是一個成年人，沒有人拿刀子架在她脖子上逼她把瑪麗帶來美國。當時瑪麗才兩三歲是未成年，是她欺騙移民局把瑪麗冒充她的孩子帶來美國。瑪麗從八歲開始就為她一家做家事、帶弟妹，瑪麗發生交通事故以來，索菲亞已經以監護人的身分提取了瑪麗的賠償金額高達六十萬美金。如果她不同意我們的協議，我們就要她把這過去六年提用的六十萬美金寫個明細表來，看看究竟哪些錢是用在瑪麗身上的。然後我們希望瑪麗這三天能在叔叔家裡居住，一直到瑪麗的事情解決，拿到賠償金。

瑪麗的叔叔答應了。但按照我剛才打電話給索菲亞的態度來看，她是一個不講道理而且比較情緒化的人，我們都為瑪麗捏一把冷汗。而且瑪麗還是念著姨媽的情，想要把傷害姨媽的可能減至最低。

我們耐心地等待著索菲亞的回音，三天過去，瑪麗又來到了我的辦公室。我拿起電話又給索菲亞掛了過去，等了一會兒，一個甜蜜溫柔的聲音讓我大吃一驚，「喂，你好！很高興接到你的電話。你所提到的事完全沒有問題，我早已準備把帳戶轉回給瑪麗呢。謝謝你們幫助她。希望你們能和我一樣，看在她一個可憐的孩子的份上，不要再收她昂貴的律師費了。」聽了索菲亞一百八十度大轉彎的甜蜜聲音，我笑了。我對瑪麗說，法律還是有威力的。我問瑪麗，接下去她自己可以搞定嗎？瑪麗說好的。我說如果事情都一切順利，請通知我一下，三十天後我們就把這個案子結束了。

十五天後，瑪麗又出現在我辦公室，她說索菲亞一直在拖，總是說今天沒空，明天又病了，就是不去市裡把帳戶轉給瑪麗。錢真是個照妖鏡，是人是鬼一照便知，現在把索菲亞一下子照個透徹，要把這個本不是她的錢從她的口袋裡拿出來，不是那麼一件容易的事。看來不去上訴是不成了。不得已，我們只能把所有的檔整理出來，替瑪麗做了一個詳細的陳述，遞交了法院。在陳述中提到索菲亞的出爾反爾，要法官判索菲亞付瑪麗的律師費三千元。並且償還瑪麗成年後至今一年半的費用。開庭日定在一個月後，可憐的瑪麗又要煎熬一個月。我們雖然滿懷信心地等待著開庭審理的日子，但是也為瑪麗這一個月的日子擔憂。

好不容易撐到開庭的日子，就在開庭的前一天，瑪麗的叔叔帶上瑪麗和索菲亞見了一面。索菲亞對瑪麗軟硬兼施，最後達成協議：以前的統統算了，從瑪麗十九歲開始也就是下個月開始，索菲亞簽字同意把帳戶轉回給瑪麗，而且瑪麗要付自己的律師費。

為了杜絕索菲亞又出爾反爾，我們把出庭的日子往後延了兩周，做為備用，然後又為她們做了一個協議書，由雙方簽字立刻去過戶。後來瑪麗說，在去過戶的路上，索菲亞差點又反悔，瑪麗念在她把她養大的情分上還是一再退讓，又同意多給她幾個月的費用。最後終於轉回了帳戶，瑪麗也搬出去自己租了房子，從索菲亞家裡正式搬了出來，開始了自己的生活。

我們真為瑪麗擔心。一個沒有社會經驗、頭腦單純善良的女孩，一生中經歷了這麼多磨難。臨走時她告訴我，她要去專心地讀一個會計師的學位，考上執照，然後開一個自己的會計師事務所。我祝福她早日畢業。

錢到底是個啥東西？如果把錢用在正道上，可以享受生活，可以改造世界，可以發展科學，也可以解救貧困，更可以創造未來。

如今社會上有多少人為了不勞而獲貪圖享樂而貪取別人的錢，為了滿足虛榮去騙別人的錢，為了自私自利而偷別人的錢，為了花天酒地搶別人的錢。機關算盡，昧著良心違法、犯罪，甚至殺人放火；錢讓多少親人六親不認，反目成仇，自相殘殺。

所以怎樣看待錢是一個重要的問題，更值得大家深思。絕不要為錢忘義，要正確處理自己勞動賺來的錢，讓錢能最大程度地提高自己、幫助人類。這樣的錢來得光明，去得有價值。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私 ，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州 ）