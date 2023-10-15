背負忘恩負義的罪名（上）

黛安∕圖

那是感恩節的前夕，早晨我迎著朝陽開車奔馳在上班的路上，遠遠望去，兩旁梧桐樹上茂盛的綠葉一眨眼工夫就被秋色渲染成一片金黃，然後一片片地隨風飄落覆蓋整個大地，來往的車輛壓著那些枯葉發出沙沙作響。

年底的工作往往不是很忙，大家都在把今年的案子收尾，來迎接一年中最讓我們期待的感恩節、聖誕節 和新年這幾個大節日和假期。今天辦公室卻來了一位客人，一位看上去大約十五歲瘦瘦小小面帶幾分青澀的小女生，她長長的黑髮齊腰，黃黃的皮膚暗無光色，一雙大大的眼睛帶著徬徨無助欲哭無淚的眼神，她填寫完個人檔案信息後就走進我的辦公室坐了下來，自述了她的故事。

「我叫瑪麗，出生在一個菲律賓鄉村農民的家庭，我上面有五個姊姊，父母為了想生個兒子，不顧家裡的經濟條件就一口氣連我生了六個女兒。我兩歲的那年，母親又懷孕了，她挺著個大肚子一早起來下田去做農活，天黑時趕回來煮飯給我們一家人吃。當我們都吃完後，母親就一面撿大家吃剩的飯菜胡亂充飢，一面又為我們準備明天的早午餐。父母起早貪黑賺回的錢剛剛夠我們一天兩頓飯的溫飽，沒有多餘的錢為我們添置新衣。家裡的房子破舊不堪，每逢下雨到處都擺滿了瓶瓶罐罐來接屋頂漏雨。隱隱約約記得那天母親一早又挑著擔子去田裡收菜了，中午回來就跑進屋關了門，大約一個小時後，母親出來時把手上抱著剛剛出生的妹妹塞給六歲的大姊，就又下地幹活去了。

「當年嫁到城裡的姨媽索菲亞是家中老老少少都羨慕的人，我三歲那年，她和姨父蘭諾從菲律賓移民 到美國，當時姨媽結婚四年了還沒有孩子，母親就把還不懂事的我送給姨媽當孩子，我就是這樣懵懵懂懂地跟著姨媽一家一起移民來了美國。

「從那時起，名義上我就是我姨媽的孩子了。到了美國後還不到一年，姨媽就懷孕了，接二連三地生了兩個兒子和兩個女兒。姨媽和姨父通過一年的努力也都先後考進了政府辦公大樓做部門文書的工作。我除了上學就是在家幫姨媽帶弟弟妹妹們。我七歲那年姨媽教我學習為全家洗衣服，十歲的我已經學會了燒飯做菜，姨媽姨父工作忙，打那以後我就自然而然地承擔了家裡的大部分家務。我原本以為我會一直這樣做到高中畢業，然後去找個工作，再勤工儉學讀大學，這樣才可以擺脫我多年來如保姆般的生活，可是就在我十三歲將要上初中的那年，發生了一件事徹底改變了我的人生。」

瑪麗深深地吸了一口氣接著說到；

「那是2004年的夏天，一早我和鄰居的兩個女同學一起去上學，那一天我們都非常高興，嘰嘰喳喳地說個不停。這個說要和父母一起去歐洲旅遊，那個說要去加拿大姨媽家住一個月，因為明天學校就要開始放暑假了，而我心中有數，放假意味著四個弟妹們都會一起放暑假，和往常一樣，我也只能天天待在家裡照看他們，哪裡也別想去。

「笑著說著我們到了學校門口，穿過馬路就到我們的學校了，綠燈亮了，就在我們三人一起穿過馬路時，突然開來一輛右轉的卡車一下子撞倒了走在最左面的我，我邊上的兩個同學在我跌倒的慣力衝擊下也都被撞倒在馬路上。當時我只覺得轟的一聲巨響就什麼也不知道了。兩個同學很快從地上爬起來，見我倒在地上不省人事，拿出手機打了911報警求救，後來聽她們說我倒在地上後鼻子耳朵裡都流出了血，任憑她們怎樣叫我我都沒知覺。後來救護車把我送去了醫院急診室。

「等我恢復知覺時已經是第三天的清晨，醫生告訴我，我被撞成腦震盪，脊椎多處骨裂。醫生告訴我姨媽：這個孩子有可能會終身殘疾或者永遠站不起來。動完手術後在醫院裡住了將近二十天，我竟然奇跡般可以在醫生指導下站了起來，並且扶著牆可以慢慢地走路。

「出院後，醫生一再叮嚀我姨媽，我一定要臥床休息，每天不能起來超過十五分鐘的走動，護士每天都會來家裡查看我，給我換藥。姨媽不得不請假在家洗衣做飯看孩子們還帶照顧我，我受傷後，一堆家務事沒人做了，姨媽請假還扣了薪水，她心裡特別不是滋味，琢磨著如何能讓她出這口怨氣。在朋友的介紹下，她找了律師把市政府告上了法庭。這場官司一直打了將近一年，最後我們以市政府沒有在出事路口安裝紅燈不能右轉的指示牌而贏了這場官司，拿到了市政府的九百萬美元的賠償金額。四百萬付了律師費外，我得到四百多萬的賠償金額。我們和政府的合同書上寫著他們付我一年十萬元，一直到我四十五歲付清，另外再加上他們給我提供終身的醫療保險 。

「當時我才十三歲，還是未成年，姨媽是我名義上的母親，所以理所當然地在我十八歲成年之前她就成了我賠償金的保管者和使用者。贏了這場官司，最高興的就是姨媽，她告訴我，是我報答她帶我來美國的時候了，她從賠償金中拿出一百美金給我當每月的零花錢，其餘每月的八千二百美金都由她支配。賠償從一年半前出事的那天算起，所以姨媽第一筆就拿了十八萬美金。姨媽用這筆錢把他們的舊房子好好地擴建和裝修了一下。然後給自己買了一些奢侈品，也給姨父、我和四個兄弟姊妹們都添置了幾件新衣服。

「我的身體慢慢恢復了健康，又和往常一樣，我除了上學就是做家務。唯一不同的是，第二年暑假姨媽姨父帶上弟妹們和我一起回了一趟菲律賓旅遊，還和我的生父母見了面。那是我自三歲被姨媽帶出國以來第一次回家鄉。姨媽一再叮嚀我，為了免除那些不必要的麻煩，我出車禍的事千萬不能告訴我的生母。回家後母親見到我淚流滿面，家中自我以後又添了一個妹妹和兩個弟弟。儘管我們的相貌都長得十分相像，但是姊姊弟弟妹妹們都用十分陌生的眼光盯著我看。兄弟姊妹們十分羨慕我穿的衣服比他們的好看，新衣服也比他們多，雖然我的膚色不是很白，但是和他們相比顯得又白又嫩的。弟弟妹妹們不知道從哪裡又冒出一個姊姊，總是傻傻地盯著我看。姨媽讓我和父母一起待了三天後，就帶著我們和弟妹們去菲律賓大城市去旅遊。姨媽沒忘了一再叮嚀我說：看看他們過的是什麼生活，要是我不帶你出國，你就和他們一樣，你還不好好地感謝我。那次旅遊還是我第一次看到姨媽用錢如此大方。

「自那次以後，姨媽幾乎時不時地就會叮嚀我幾句，要我永遠都不要忘記，要是沒有她把我帶出國，我現在只是一個鄉下窮人，她對我的大恩大德是我一輩子都還不清的。就在姨媽這樣的叨叨下，我終於年滿十八歲高中畢業了，沉默了五年的我本以為姨媽會照市政府賠償合同上寫的，在我年滿十八歲後有權利管理自己的賠償金了。可是姨媽卻一直不出聲，就這樣日復一日，一拖又是半年過去了。這天我終於沉不住氣開口問了她，我說：姨媽，我已經成年了，按照合同，我的賠償金是否應該由我自己保管了？姨媽起先裝作若無其事完全沒有聽到似地，後來在飯桌上，我當著全家人的面又提了一下，這下可把她惹毛了。她把飯碗一丟，破口大罵：你這個狼羔子、白眼狼，沒有我把你帶來美國，哪有你的今天？我帶你來美國，供你吃喝，供你住，你欠我的這輩子都還不清，這點錢算個什麼？她扯開嗓子一直大罵大叫不停，嚇得我狼狽地逃去了我叔叔家（我姨父的弟弟）。我告訴叔叔發生了什麼事，叔叔聽後讓我先住下來，他幫我去和我姨媽談談。

「可是叔叔去了幾次都被姨媽罵得狗血淋頭，敗下陣來。叔叔怕得罪姨媽，只得讓我搬出去，自尋別的出路。其實是想逼我回去和姨媽道歉。我心裡不好受，但是我身無分文，在馬路上遊蕩，這時碰到我小學的同學韓瑞，他見我一個人在外面閒逛，便請我去吃飯又帶我去看電影，我正餓得眼冒金星，自然就跟著他了。

「晚上我沒處可去，就跟著韓瑞住進了他租的套房裡了。我在那裡住了一個多月，吃他的用他的，就這樣莫名其妙地我和韓瑞成了一對同居的情侶。可是慢慢地我發現韓瑞有許多我不能容忍的事情，特別是他每晚都要吸食大麻，而且還讓我和他一起吸；二是他對待我就好像是他雇來的保姆一樣，一日三餐都要我燒新鮮的給他吃，他還嫌棄這不好那不好的；三是他不准我去讀大學，只要在家伺候他就行。我受不了這樣的日子，心裡很難過就打電話告訴叔叔。這時叔叔傳來了姨媽的話，我想回去，可以，但是要向她道歉，而且永遠都不准再提錢的事。」

說到這裡瑪麗哭了，她告訴我，她已經無路可走了，她真的不想回韓瑞那裡，更不想回姨媽家。我看著已經快要十九歲的瑪麗，心裡挺難受的，她比她同齡人長得要瘦小，暗暗的臉色沒有一點陽光。更可憐的是她遠離父母，無家可歸，沒人疼，沒人愛，孤苦伶仃又身無分文。這是火燒眉毛的事，要立刻解決。（上）（寄自加州）