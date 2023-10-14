柏林禪院的山門。（何杰．圖片提供）

柏林禪寺

到了趙縣，沒有不看趙州橋的。但是只看趙州橋，卻沒參訪柏林禪寺，那就像參加盛宴，只吃了菜餚，卻沒有品飲美酒，錯過了和這個城市做靈性與智慧的對話。

所以，柏林禪寺是必須要去看的。

前面提到的趙州禪師八十歲之後生命的最後四十年，就是在柏林禪寺度過的。建於漢獻帝建安年間（196-220）的柏林禪寺，唐朝時還叫觀音院，南宋稱為永安院，金代名柏林禪院，自元代起，即稱柏林禪寺。

在漫長的歷史長河中，這座古刹雖幾經興衰，卻仍然香火綿延、高僧輩出。據僧傳記載，著名的譯經大師玄奘在西行印度 取經之前，曾來此從道深法師研習《成實論》。晚唐時，禪宗巨匠從諗禪師在此駐錫，形成影響深遠的「趙州門風」，柏林禪寺因此成為中國禪宗史上的一座重要祖庭。

但二千年間，柏林禪寺的命運卻沒有趙州橋那樣幸運，木頭的建築和石頭建築相比，顯得脆弱不堪，在無數次兵荒馬亂的朝代更迭、與意外的雷電燈燭的火患之下，它曾一次次化為廢墟，殿堂和經像蕩然無存。但是又一次次奇蹟似地被重建。

1988年這裡重新進駐僧人時，只有趙州禪師的舍利塔及二十餘株古柏遺存，很難使人想到，這裡曾是一處聲名遠播的佛教名刹，燕趙一帶的佛教中心。

近三十年來，柏林禪寺以大慈悲心，廣結善緣，每年面向社會公眾，舉辦「生活禪夏令營」。參加夏令營的多是年輕信眾，每屆人數在二百五十人左右。在七天的寺院生活中，他們參加上殿課誦、坐禪、聆聽佛學講演、吃茶談心、雲水行腳等活動。營員們在一種全新的環境中認識佛法的博大精深，尋求心中塵封已久的真善美，體味佛法的超越與安詳。無數迷失紅塵的痛苦眾生，經此修行問禪，明心見性，重新找回人生的光明境界。

今日柏林禪寺聲譽日隆，上至國家領導人，以及海內外佛教團體，都絡繹前來，做佛學交流。現在主持寺院的明海法師，曾經畢業於北京 大學哲學系，之後落髮出家，將現代文化理念和古老佛學禪宗智慧，融會貫通，啟發有緣之人。在歷年的禪修夏令營開辦開示中，常有振聾發聵、醍醐灌頂的開示。所以，每年來此間參加禪修夏令營的人，不少也是慕其名而來。

在寺院管理上，柏林禪寺開進寺院參觀參拜不收門票的先例，這與目前大陸很多寺院錙銖於金錢的習氣相較，其清流高風，令人景仰。

庭前柏樹子

徜徉柏林禪寺的殿堂、院落之間，儘管是酷暑的正午，但卻是陣陣清涼，隱約從僧堂傳出的唱誦，令人心靜神定。

在趙州禪師舍利塔不遠的內庭裡，有幾棵參天古柏，翠雲生幽，直參雲天，看見它們，我立即想起趙州禪師「庭前柏樹子」的公案。

求學者問：「如何是祖師西來意？」禪師說：「庭前柏樹子。」求學者說：「和尚莫將境示人？」師曰：「我不將境示人。」於是求學者又問： 「如何是祖師西來意？」師曰：「庭前柏樹子。」趙州禪師告訴前來求教的僧人，世間一切萬法都是由眾生心性所造，禪學本真，乃時清淨自性所在的地方。但求學者卻認為從諗禪師是拿眼前的柏樹隨物應機，而禪師真意卻是不論色身，身外一切，都是因心性所現。

我站在柏樹下，摩挲著粗糙的樹皮，想起這段禪機，也產生了和乾隆皇帝一樣的疑問：「笑予柏子曾參熟，不知庭前樹是不？」我比乾隆晚到此間二百年，趕上了現代科技，所以，我有幸獲得了這個問題的答案。根據河北住建局園林管理局懸掛在樹上的銘牌，可知這柏樹的樹齡超過一千一百年，算下來和趙州和尚駐錫此間的中晚唐時期，不相上下。或許，此柏樹正是彼柏樹。

我在大殿拐角處的座椅上坐下來歇息片刻，一起身，突然看見一幅書寫著「吃茶去」的匾額，心中突然湧現在雲南對坐飲茶，彼此凝視的情形，不由會心一笑。

趙州看我

從柏林禪寺的大門出來，經過趙縣的大街，驚奇發現，所過之處，房屋建得都不高，二三層而已，不似其他縣城建築千篇一律、喧囂浮躁、裝飾誇張俗豔的高樓。路旁國槐濃綠，樹蔭蔽護，人行其間，行色從容，街上向人問路，應答之間，言語十分謙和友好，頗有古風。

在燥熱難耐的天氣，在陌生的城市間，遇到如此景象，我覺得很有趣，便想，這是否也和趙州橋、柏林禪寺有關呢？

一座城市，同時擁有一千四百多年的橋梁和二千餘年的寺院，這本來就是一件可以引為傲的物質文化財富。但在精神上，趙州橋已經超越了「橋」的交通功能，而成為了重要的文化載體，是歷史的記憶、審美的對象與社會理想的寄託。柏林禪寺也把禪學的智慧之光，映射到趙州這座城市的世俗人情當中，給這座城市帶來不一樣的祥和與灑落氣象。

歸途中，我記起不知在哪本書上看過，趙州禪師當年曾經帶人去看趙州橋。想當年的趙州橋，靜靜地橫臥在平原上，周圍綠楊垂柳，豆麥莊稼環繞。遠望橋身，只是大地上一個微微的隆起，行到近處，橋才顯現人前。

客人問禪師：「久向趙州石橋，到來只見略約。」師曰：「汝只見略約，且不見石橋。」曰：「如何是石橋？」師曰：「度驢度馬。」

這公案意蘊深厚，禪機巧伏，講了本心即佛的奧義。

一千二百多年後，我又偷得浮生半日閒逸，來探訪趙州禪師參禪的所在，體味他吃茶的會心，和同一棵柏樹相遇，還走他當年看橋的路，和他一樣，坐在綠楊堤下，聽橋下流水，不舍晝夜。

在車上，我睡著了，醒來時，突然有一種莊周夢蝶的幻覺。我與趙州，趙州與我，到底是誰隔著這橋的兩端，隔著古今過往的時間，此岸彼岸的空間、諸相非相的形影，在互相觀望？是我看趙州，還是趙州看我？

看完趙州的我，還是我嗎？