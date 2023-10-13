從小他的視力就是2.0，從來不需要戴眼鏡，年少的時候，他曾羨慕過戴眼鏡的同學，戴上眼鏡可以多增添一份書卷氣，看起來斯文些。只是一直到高中畢業，他戴上金絲邊眼鏡的願望都沒能實現。後來上了大學，身心靈都定型了，他想此生應該與眼鏡絕緣了吧。

畢業之後找到工作，開始朝九晚五的生活，每天午休時間和同事們組織了一個足球 隊。從學生時代他就有踢足球的習慣，很幸運地，工作之後還有機會踢足球。踢足球是他日常中最企盼的生活趣味。

日復一日，平凡的日子就在日夜規律的交替中流逝，直到有一天在足球場上，不經意地看了手錶一眼，意外發現竟然看不清日期，他不以為意。又過了幾天，情況依舊，這才感到情況不對，這時他閃過腦際一個念頭，萬萬沒想到，沒有近視眼的他，反而比一般戴眼鏡的人更早遭遇到老花的視力問題，他就這樣開始變老了嗎？

那天中午的足球對決，他特別賣力演出，彷彿是在向衰老提出抗議。球場上，他拚命地奔跑，刻意追上每一腳球。並使出渾身的力量，做出一個盤球過人，成功射門得分。隊友們都對他豎起大姆指。連續好幾天，他都覺得自己走路有風。

作為一名理工直男，在他看來，生老病死和經歷人生的春、夏、秋、冬都是一種必然。就像那一句廣告詞說的一樣「做就對了」，此時此刻的他，也只是「接受就對了」。所以，儘管不願意承認，他還是接受了自然的定律，做該做的事，在下一個半年一次的例行眼科檢查時，遵照醫生的指示，配製了「閱讀」眼鏡。年輕的時候，他想要戴上眼鏡以增添斯文感，然而此時的他卻抗拒眼鏡，拒絕眼鏡所帶來的「時不我予」的滄桑感。

有人說變老是一個「沉默的陰謀」，因為變老是一個無聲無息地逐漸開展的過程，視力的衰退只是一個起點，後來他還經歷過更多其他老化的症狀：關節的腫痛、睡眠品質下降、三高 等等。現實教會他正向看待老化，不抱怨也不逃避，配合醫生，用平常心看待自己的健康問題，學會與老化現象和平相處。

此刻的他，退休 在即，回望過去，美好的、糟糕的、醜陋的，一切都已雲淡風輕。他拿下眼鏡，小心翼翼地收納入眼鏡盒內，推門而出，陽光灑在他臉上，展望未來，等待他的是「前途似海，來日方長」。

（寄自馬里蘭州）