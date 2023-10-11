終於馬倫巴
在布拉格初秋的清晨
魔幻師已在黑暗的路口
為沉睡中的人們演出
清潔工與晨跑者錯身時
互比來世才有的手語
刻意攪亂了城市的方位
你因此又經過了卡夫卡的雕像
而他仍紅著眼在沉思
究竟天堂之門是為誰而開
終致你在最後一秒才進入車箱
●
火車即將駛往瑪麗安斯凱‧拉斯內
你在最後一秒鐘跨入車內前
在月台上曾略有遲疑
你明知那地名是不熟悉的未來
但你又記得那聲音是隱匿的過去
「瑪麗安斯凱‧拉斯內」
你輕輕呼喚
你畢竟一路蹉跎才到了月台
一旦上車你更將失去方向
●
在離開布拉格的前一天
你終於在德文標示的地圖上
找到了馬倫巴
你知道你必須在離去前
先離開馬倫巴，且因此
你必須再次抵達馬倫巴
從很久以前到現在
你都一直在抵達
又始終都不斷離去
因此，你遲疑了
●
空蕩的火車一站又一站的向前迤邐而行
你卻困在女性查票員飄忽的眼神之中
「我將讓火車退行」，她說
「如果你無法正確念出馬倫巴的發音
「如果你曾經去過一定會」，她說
「我真的去過」，我嚅嚅的辯解
「瑪麗安芭特」，我說
「不對，是瑪麗安斯凱‧拉斯內」
她捉狹的堅持著
「真的是同一個地方嗎？」，我問
火車開始駛向自己的尾端
有如８字形的蠕蟲
●
在不斷變形的車廂中
你數度與她擦身而過
但始終無法展開遊說
因此你必須一次又一次的抵達與離去
日影西斜時，其實是清晨
已入深秋，繁花才要綻放
她躲在時間的深處
注目著自己的故事一再發生於去年
●
關於這個世界你有太多的理論
唯獨在前往馬倫巴的路上
你啞口無言
一個精神分析大師在馬倫巴發表的學說
據說沒有人相信
一個吉普賽人從馬倫巴經過
輕易竊走了所有城堡中的記憶
謊言與傳說如秋日的落葉
在空中飛舞
始終無意著地
讓光影組成一個又一個的迷宮
任由火車穿越
●
終於，你正確的說出了：
「瑪麗安斯凱‧拉斯內」
但那不是你要去的城市
而只是另一個不明的夢境
你一抬頭，只有窗鏡中隱約的
一名白髮的老者——
你輕聲對他說：「終於
馬倫巴」
註：2014年應邀到捷克布拉格的查爾斯大學講學，返台前終於一償宿願到了夢寐求之的馬倫巴。大學時看過《去年在馬倫巴》之後，為之沉吟良久，此後人生到了某一個階段總會因馬倫巴而留下特別的痕跡，這趟親履斯境，或許是宿緣歸寂的時刻？
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