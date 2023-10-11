在布拉格初秋的清晨

魔幻師已在黑暗的路口

為沉睡中的人們演出

清潔工與晨跑者錯身時

互比來世才有的手語

刻意攪亂了城市的方位

你因此又經過了卡夫卡的雕像

而他仍紅著眼在沉思

究竟天堂之門是為誰而開

終致你在最後一秒才進入車箱

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火車即將駛往瑪麗安斯凱‧拉斯內

你在最後一秒鐘跨入車內前

在月台上曾略有遲疑

你明知那地名是不熟悉的未來

但你又記得那聲音是隱匿的過去

「瑪麗安斯凱‧拉斯內」

你輕輕呼喚

你畢竟一路蹉跎才到了月台

一旦上車你更將失去方向

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在離開布拉格的前一天

你終於在德文標示的地圖上

找到了馬倫巴

你知道你必須在離去前

先離開馬倫巴，且因此

你必須再次抵達馬倫巴

從很久以前到現在

你都一直在抵達

又始終都不斷離去

因此，你遲疑了

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空蕩的火車一站又一站的向前迤邐而行

你卻困在女性查票員飄忽的眼神之中

「我將讓火車退行」，她說

「如果你無法正確念出馬倫巴的發音

「如果你曾經去過一定會」，她說

「我真的去過」，我嚅嚅的辯解

「瑪麗安芭特」，我說

「不對，是瑪麗安斯凱‧拉斯內」

她捉狹的堅持著

「真的是同一個地方嗎？」，我問

火車開始駛向自己的尾端

有如８字形的蠕蟲

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在不斷變形的車廂中

你數度與她擦身而過

但始終無法展開遊說

因此你必須一次又一次的抵達與離去

日影西斜時，其實是清晨

已入深秋，繁花才要綻放

她躲在時間的深處

注目著自己的故事一再發生於去年

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關於這個世界你有太多的理論

唯獨在前往馬倫巴的路上

你啞口無言

一個精神分析大師在馬倫巴發表的學說

據說沒有人相信

一個吉普賽人從馬倫巴經過

輕易竊走了所有城堡中的記憶

謊言與傳說如秋日的落葉

在空中飛舞

始終無意著地

讓光影組成一個又一個的迷宮

任由火車穿越

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終於，你正確的說出了：

「瑪麗安斯凱‧拉斯內」

但那不是你要去的城市

而只是另一個不明的夢境

你一抬頭，只有窗鏡中隱約的

一名白髮的老者——

你輕聲對他說：「終於

馬倫巴」

註：2014年應邀到捷克布拉格的查爾斯大學講學，返台前終於一償宿願到了夢寐求之的馬倫巴。大學時看過《去年在馬倫巴》之後，為之沉吟良久，此後人生到了某一個階段總會因馬倫巴而留下特別的痕跡，這趟親履斯境，或許是宿緣歸寂的時刻？