天還沒亮，阿傑裹著舊皮衣、跨上機車，騎到阿美家樓下。車聲逐漸隱沒在鹿港早市熙熙攘攘的喧囂中。

他離家時偷了半盒菸，是大哥阿文落下的。他學著電影裡面古惑仔的樣子，單腿靠著牆，一頭雜亂的黃色頭髮。直到天變得透亮，阿傑的腳邊滿是菸蒂，菸盒裡的香菸只剩下一根。他合上菸盒，跨步走到阿美身邊。

「你怎麼來了？你哥呢？」

「在家睡覺。」

他一向不願意提起大哥，但是不得不承認，大哥始終是家裡最耀眼的存在，就連他喜歡的女孩子，滿眼也只是大哥阿文。

「阿美，和我去台北。」

阿美一臉震驚，不可思議地問他：「你來真的？」

阿傑撇撇嘴：「那還能假？」

阿美看向他的身後，又聞到了他滿嘴的菸味，說：「我勸你還是現在把機車還回去。」

阿傑心知肚明阿美不會跟他走，可悲的是他要出逃，離開前也要偷用大哥的東西。

「我不會離開這裡，至於你，隨你好了。」阿美說。

阿美臨走時從口袋裡掏出mp3，搭著一根白色的耳機線：「送給你，路上聽。」

三年過去，阿文和阿美已經結婚生子，這天給孩子辦滿月酒。消失三年的阿傑卻突然出現在眾人面前，他把半盒菸拍在桌上，旁邊放了一把機車鑰匙和一款舊式的mp3。

「恭喜。」他將該還的、該放下的，一一還了。

阿文問他，為什麼回來，不是一門心思要去大城市闖蕩？

為什麼回來？一如當年他離開時阿美給他的答案，只是他那時不懂，撞了三年的牆後這才明白。

「台北不是我的家，我的家鄉沒有霓虹燈……」

那天晚上，兄弟倆和解。阿傑看著阿文和阿美，舉起酒杯送上遲來的祝福：「祝你們百年好合。」

年少時的執意妄為，回頭來看，任性與執拗全部消解在燈火通明又人聲鼎沸的台北。阿傑用了三年的時間和解一切，才明白了當初的蠻傻。

「不過還好，我的家鄉沒有霓虹燈，卻有淳樸的美好。」阿傑看著海面心裡默想。