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郵箱巧趣

久彌
藝術中心的郵箱。（久彌．圖片提供）
藝術中心的郵箱。（久彌．圖片提供）

行到街頭乃有汽車馳過，

乃有郵筒寂寞。

郵筒PO

乃記不起汽車的號碼X，

乃有阿拉伯數字寂寞，

汽車寂寞，

大街寂寞，

人類寂寞。

這是民初詩人廢名的一首小詩〈街頭〉。廢名說這首詩是他在街頭，一輛汽車馳過後，看著對街的郵筒上PO兩個字，像兩隻眼睛看著他，令他有一種寂寞感而寫出來的。

現今在美國街頭，郵筒已罕見了，因為要寄的信，就放在自家收信的郵箱裡，郵差送信時就會順便取走。平常一般人家的郵箱，不過是寫上號碼的一個黑盒子，枯燥得令人不會有任何印象，廢名看了也許會更寂寞。

我走在街頭時常會帶著好奇心，東張西望，也就常會發現，有很多人為平日生活的小事務動了些手腳，固然是為他們自己的喜好興趣，但也為社會平添了些趣味，郵箱也不例外。

如城裡藝術中心的郵箱，以一個畫架上放一個畫框，就已顯出了畫的主題，再用畫筆、調色盤加強涵意，並以兩個面具，區分代表演藝活動部分，而調色盤中突出的郵箱，則成了雕塑作品，極具巧思，既表達了收信者身分的郵箱，同時也有藝術趣味。

鄉下的路邊也有令人驚奇的發現，如這用破銅爛鐵拼成的機器人，捧著郵箱來收信，其背上插著一把上發條的大鑰匙，這把鑰匙可說是神來之筆，增強了動態感。我覺它遠勝大城裡那些大師把幾根鋼管排在一起的作品，那些名作我看不出任何趣味。相較之下，令我有高手在民間的感覺。

富裕的海邊社區人家，喜歡放一些裝飾了海豚、海馬等的郵箱，用以配合海岸風情，給自家門前增色。其中一家人更是獨一無二地把郵箱掛在女海盜的腹前，有什麼郵箱能比這個更引人入勝呢？我想若是有親友第一次來訪，只要告訴他們以此為據，肯定不會找錯人家。

廢名若見到這些郵箱，不知是否還會有那麼多寂寞？（寄自喬治亞州

鄉下農家的機器人郵箱。（久彌．圖片提供）
鄉下農家的機器人郵箱。（久彌．圖片提供）

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