倩華∕圖

他能夠成為中醫醫師開辦診所，曾經的奮鬥史讓我望塵莫及：國內名牌大學化學博士來此之後改行做了針灸師，花費了數年時間，考過執照並開業了。並不華麗地轉身，他身體力行做了我自己敢想卻不敢做的移民跨界，對於他我懷有景仰之情。

景仰之情持續而綿綿不絕，初次診療即有奇蹟發生。耐心聽完我的既往病史敘述，他讓我端坐在診療床，背對著他，他的兩隻有力大手敲敲打打我冰凍的肩膀，我就像是一個被操縱的提線木偶，被動地擺動著各個關節 ，並聽著這些部位的醫學名稱和穴位。這些繞口的名詞是雙語的，更加重了天書感，我尚在詞彙中迷惑，小臂被突如其來的一扭，快如閃電，我來不及吃痛躲避，只聽到「刺啦」一聲響動，就如撕開了一片緊貼上皮膚的狗皮膏藥。

粘連的肩膀是被撕開了嗎？我的病症迎刃而解了嗎？我從驚醒中緩過神來，懷著見證魔術師奇蹟的念頭，動了動我的右臂，凍結依然如故。但也不是毫無療效的，我還是敏感地察覺到我的肩膀有了細微變化，就是其中一個小關節解開了。既然冰山一角可以神奇般地被擊碎，那麼持之以恆，解凍指日可待。

那一刻，我幾乎要歡呼雀躍了，我的肩膀終於得救了。博大精深的國粹中醫真是我的救星，我的中醫診療師真是高人，他原本就姓高，名副其實。

接下來的就診是在親切友好的氛圍中，因為雙方建立的信任與坦誠，所言皆所信。在被如燒烤一般的烤電、如生出蛤蟆疙瘩一樣的拔罐、如刺蝟一般充當針灸靶子的當中，高醫師不間斷地給我科普人體的各種穴位，包括身體的陰與陽、虛與實，還有虛幻與現實，前生與今世。我的身體也是一個小宇宙，把我帶入浩瀚的天體中，飃呀飃地。恍惚之中，我似乎頓悟到了：我上一輩子一定是右肩被砍了一刀，才跌落到人世間。雲裡霧裡之中，我不敢忘懷初心，始終記得他的目的是要撕開我被粘連的肩膀。

我想聰明的高醫師也是牢記的，他試圖幾次故技重演，用手法打開我的肩膀，卻都被我僵硬的肌肉，確切地說，是被我警惕的意識而抵擋住了。我想我的初診記憶是如此深刻，以至於只要讓我背對著他，我的全身骨骼和血肉都處於一種臨陣狀態，腦海中一個聲音在不斷迴蕩：「注意，注意，他要動手撕你了。」我多麼想要失憶或者是僅僅是刹那間的失神，但是辦不到。

事後我知道，這種警惕之心是中醫正骨之大忌，猝不及防、正中要害才是百戰不殆之術，是否屬於孫子兵法之列？我不得而知，我只知道我倆的共同失敗之處在於太知己知彼了。

如此這般過招了數個回合，高人醫師不得已放棄了我。他說我的病情再進行諸如此類的中醫治療已經意義不大了，需要我自身的鍛鍊。也就是說，我的病情已經不可他救了，只能自救。

於是，我開始了漫長的自我救贖。好在自救的相關方式很簡單，隨時隨地可開展。我的右手幻化成了一隻蝸牛，不折不撓地在家中的牆壁爬行，以至於家狗以為我在模仿牠撓牆的舊習，觀之甚是困惑；女兒也不解我突然變得有了潔癖，開始青睞於做家務，拿著一塊抹布不停地演示擦拭桌子的動作；兒子也覺得我在公園兒童遊樂場的陪玩太投入了，幾乎占據了一側雲梯，像是一隻猴子雙手吊在梯子上，晃來晃去；老公不再願意與我一同在小區內散步，因為我總是不停揮舞著手臂，雖然已經突破了行納粹禮的姿態，姿勢依然怪異得像是到處向人敬軍禮。

我房間的抽屜裡也配備了整套的真空塑膠拔罐器具，地板上瑜伽墊子替代了地毯，門扉上懸掛了簡易滑輪繩索，用來隨時隨地做拉伸運動。我搖身一變成了到處訴苦的祥林嫂，見到朋友三句話不離其中：「你得過或者聽說過冰凍肩嗎？」

居住在洛城的好友一直以來尤為關注我的冰凍肩，四處打探祕方，還真的被她探到了。一天，她興匆匆地來電：「你的肩膀有救了，我幫你找到了一位大仙兒！」據她所述，這個當屬神人，按摩手法堪稱一流，江湖人稱「人肉CT機器」。為了驗證其真偽，好友還專程去親身體驗了一番，證實此人並非浪得虛名。儘管半信半疑，我還是準備急病亂投醫了，急忙拜託好友主訴了病情並預約了診療時間。我所在的小城距離大城市洛城尚有距離，最早也得排隊在周末了。

誰想到還沒等到周末，友人又告知我的預約已經被取消了。聽她說，大仙兒得知了她所轉述的我為時一年多的病情與診療之後，一改往日的躊躇滿志，變得愁雲密布了，大仙嘴裡反覆念叨著：「不好治，不好玩了！」第二天竟然就從兼職的按摩店辭工，一走了之。看來，我病入膏肓的肩膀經歷了中西醫治療，已經到了無人願意接診的地步了。

我知道「冰凍三尺非一日之寒」，也懂得「病來如山倒，病去如抽絲」的道理，但最終因為灰心喪氣連我也放棄了我自己。康復訓練從每日不間斷操練到「三天打魚兩天曬網」，再到逐漸收網，直到最後的躺平。不知道是我接受了冰凍的肩膀，還是冰凍肩膀放過了我，或者是我和冰凍肩已經學會了相互適應而和諧共處，所幸是肩膀沒有那麼疼痛了，夜晚的翻身也不會再從夢中驚醒。不知不覺又過了一年，被冰凍的右肩從起初的人為「破冰」，到了自行「解凍」。隨著一年又一年的春暖花開，被冰凍後的第三個春天，隨著疫情 的中止，凍結我肩膀的冰凌最終融化而解開了。就像是三年疫情爆發和結局得莫名其妙，右肩凍結時無知無覺，消融也發生得寂靜無聲。

一切來去匆匆，若有若無，只有右肩膀殘餘的微微的痛提醒著自己曾經有過的經歷。直到有一天偶爾翻到一份資料，得知一側肩膀冰凍康復後，另一側肩膀大概率將要步其後塵的資訊。又讓我不由自主陷入惴惴不安之中：命運中「冰凍肩」或者是「五十肩」的另一隻靴子，會不會落地？可是轉念一想：反正此症由天不由我，如人生阻擋不了的日漸老去，就把冰凍的肩膀當作是初老的過程與考驗吧，一切隨緣。（下）（寄自加州 ）