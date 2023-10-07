火車開馳進站時，月台上人不多。炎夏午後，居民們多在睡午覺，整個西班牙也在打盹中。

我拿著行李，走下火車後，迎面而來是媲美沙漠的熱浪，酷熱的風襲來，嘴裡彷彿舔得到沙的味道。

好友法蘭克已經等在車站大廳，看到我們臉上露出開朗的微笑。他上前擁抱我們，親著雙頰，我才意識到真的到了西班牙。

法蘭克是當年在洛杉磯 省立大學認識的朋友。那時大家都還年輕，我也只是個研究醫師，捧著微不足道的薪水，長期睡眠不足，白天巡病房看診，晚上守著BB Call待命。半夜BB Call作響時，代表等待腎臟移植的病童有了希望。睡眼惺忪開車到醫院，趁黑摸到兒童病房，等著罹難者的腎臟緊急抵達後，將病童整頓好，抑制排斥的藥物輸入靜脈後，等著外科組人員把孩子推到手術房，之後在醫院call room再睡幾個小時，孩子手術結束後，天也亮了，再開始新的一天。

那些日子的夥伴都是患難的好兄弟。法蘭克從西班牙拿到獎學金，到洛杉磯受訓三個月。半夜值班時，好學的他想參與，不像一些國外來的醫師只是想趁機度假。移植手術發生時，也會把他從醫院宿舍叫醒，三更半夜算著藥劑量數容易出錯，法蘭克在一旁幫忙，兩人手忙腳亂奮鬥著，多年後還是記憶猶新。

年輕的法蘭克有一頭烏黑的捲髮，瘦高的身材，說起英文有種濃厚的西班牙語氣。去醫院聽課時看到一些著名的腎臟教授時，他會興奮地偷偷說這是某某教科書的作者，宛如看到影壇巨星，就怕他課堂結束後會拿著課本衝上去討簽名。

他那時有個交往多年念新聞系的女友，三個月結訓完成前，來到洛杉磯看他。法蘭克戰戰兢兢，事前請教我和當時還是男朋友的先生，幫他準備了浪漫的燭光晚餐，在海邊的餐廳求婚成功。

離開洛杉磯後，法蘭克和我們保持聯絡，每年過節會通信，卡片上漸漸多了家庭成員。他們幾年後生了一對可愛的雙胞胎女孩，太太在家鄉的電視台當記者，他也順利在省立醫院任職。

疫情 爆發時，西班牙情況嚴峻，法蘭克時常和我們通訊。美國情況也不樂觀，他很緊張先生在急診室的安危。患難時候見真情，即使多年不見，法蘭克和我們的情誼沒有減低，反而是更濃厚了。

今年暑假時，我們帶著孩子到歐洲，繞道到南西班牙探望他一家人。法蘭克已經是教授了，還是一頭烏黑的捲髮，身材也沒有變形，和當年認識的大男孩外表相仿。只是牽著兩個寶貝女兒露出溫柔的眼神時，才發現男孩長大了，如今是個父愛洋溢的爸爸。

他守著一個安穩的工作，熱愛他的家庭和病患，我們聊了許多從醫的心得。西班牙醫療系統是全民健保，公立醫院的醫師底薪都一樣，比公務員高不了多少。每個小時在醫院的加班費非常低廉，換成美金只是二十多元，我們聽了嚇一跳。但法蘭克很惜福，他說在西班牙當醫生，本來就是一種服務，能夠在從小長大的家鄉從醫，薪水雖然不多，但也買得起一間小公寓。父母就住附近，最好的朋友都是小學就認識的，每年四月過節時，大家都會一同在街上跳舞喝酒。淡淡的幸福在他臉上。這種人生，真好。（寄自加州 ）