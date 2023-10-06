春日的花樹和駿馬，美得如一幅畫。（水影．圖片提供）

我的書房有兩扇窗，書桌臨窗而放。每天，我在書桌前工作、寫字、追劇，時不時地會望向窗外。窗外是一個大草坪，茵茵綠草覆蓋了緩緩向上的斜坡。草坪的盡頭是一道矮籬笆，籬笆的另一邊有一個童話世界般的紅房子馬廐，風和日麗的日子裡，偶爾會有幾匹馬在陽光下散步。

草坪的左側是一片小樹林，布滿了高高低低的樹和灌木叢，右側是鄰居家的房子和花樹。草坪很大，連接了我家的後院、公共區域和鄰居家的側院。除了開著轟隆隆的鋤草機的園丁，很少有人從草坪經過。小動物們倒是經常光臨，出現最多的是鹿和加拿大鵝 。鹿通常是從左側的小樹林裡竄出來的，黃茸茸的身子，黝黑閃亮的圓眼，悠然地在草坪散步，一會兒又跳躍著不見了。記得一個雨後的黃昏，月亮還沒有出來，天空是灰沉沉的雨雲，夕陽頑強地從灰雲的縫隙中露出幾縷陽光，被陽光照到的地方格外耀眼。從窗口望出去，看見大片草地都籠罩在灰雲的陰影裡，唯有靠近籬笆的一小片草地，夕陽的餘暉落下一道極其璀璨的光芒，一隻小鹿在光影中靜靜吃草，陽光灑在小鹿身上，通身金黃閃亮，美得猶如神祇。

加拿大鵝總是在不經意間飛落草坪，有著褐色的羽毛、黑色的頭頸、雪白的臉頸，有時候會一大群棲息在我家後院，也有一段時間，每天有兩隻加拿大鵝在草坪流連。一隻鵝昂首挺胸，四處巡視，另一隻鵝則伸長了脖子，在草叢中全神貫注地覓食。本來我也無從判斷每天來的是同樣的兩隻鵝，但牠們一直是這樣不變的姿勢，甚為有趣。想來也許一隻鵝是守護的母親，另一隻是貪吃的小鵝。

加拿大鵝也叫灰雁。秋天的時候，大雁排成人字形，一群群地從我家的上空飛過，那雁叫聲聽著悲涼、悠長、空靈。除了大雁，還有各式各樣的小鳥光顧我家後院。夏日的傍晚推開窗戶，鳥叫聲此起彼伏，像是在開音樂會，有的歡快啾啾，有的婉轉圓潤，有的悠揚高亢。從遠處看，這些小鳥和麻雀相似，偶爾有小鳥停在窗台下的欄杆上，才發覺有的小鳥背上有著漂亮的藍羽，有的冠上有明亮的紅色，各有不同的驚豔之處。

小鹿、大雁和小鳥都是美麗的小動物，有一次我卻在窗口看見一隻狼。當那有著稠密的毛髮、銳利的瞳孔和長長的鼻子的面孔出現在離窗子一丈遠的時候，我大吃一驚。我清楚地意識到這就是我在影視劇裡見到過的狼。這隻狼倏忽間便消失在了小樹林裡，而我卻心驚難平，我們這兒居然會有狼？後來我瞭解到這是一種北美常見的郊狼，跟人類在城郊共存。

每天從窗口看見最多的是藍天白雲、扶搖翱翔的灰雁和鬱鬱蔥蔥的樹木。小樹林的樹木是野生的，一蓬一蓬雜亂生長，有幾棵參天大樹，向著天空開枝散葉。鄰居家的花樹整齊漂亮，亭亭矗立，葉子嫩綠而茂盛。春夏的時候，草坪青翠欲滴，樹木蔥蘢葳蕤，一片生機盎然的綠色。到了秋天，樹葉在蒼翠中漸漸顯露出黃色、橙色和紅色，這些顏色如水蜿蜒地浸潤著每一片樹葉、每一棵秋樹。待到漫山遍野被秋色滲透，就到了秋天最美的時分，層層疊疊的顏色點亮了整個世界，斑斕如錦，璀燦輝煌。輝煌的盡頭是蕭瑟，冬天的時候，枯葉落盡，枝頭荒涼，在藍天的背景下，光禿禿的樹枝彷彿是無數向上伸展的細細的手。然而冬天也有豐盈美麗的時分，那就是下雪的時候。大雪把一切都掩埋了，到處都是雪白一片，房子、籬笆、樹叢都堆上了厚厚的積雪。本來乏味的枯乾樹枝掛上了晶瑩的雪，瞬間變得生動起來，瓊枝玉樹一般。那一片純白無污的雪地，宛如初生的嬰兒，那麼新，那麼勻整，那麼完美，整個世界潔白無瑕、靜謐安寧，彷彿是不染一絲塵埃的童話世界。打破這一片靜謐的，是坐著大圓盤從斜坡滑雪 的孩子們和在雪地上跳躍而過的小鹿們。

窗口的風景一年四季各有不同，最美當數初春之時。此時的風柔柔的，褪去了昔日的寒意。陽光暖暖的，卻一點也不灼人。滿目是清新的嫩綠，煙紗輕霧一般。窗前的花樹，一棵一棵地開花了。從窗口望出去，看見一幅如畫的景色：一匹黑色的駿馬和一棵開花的樹。花若雲霞，滿目燦爛，光華四射。樹下的馬，精峻瘦峭，搖著尾巴專心致志嚼草。在漫長的冬日後，看見如此明媚的景色，讓人心生感動。