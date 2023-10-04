撕掉的轉系單

我想記述文月老師告訴我的另外一個有趣的故事……

許多人都知道文月老師與臺靜農先生極深的師生情誼，文月老師從大學到在台大教書，一直在臺老師身邊。臺老師喜歡六朝，常常書寫「爛漫晉宋謔」，文月老師也專研齊梁，謝靈運、鮑照、謝脁的玲瓏清明如月，常常不自覺出現在文月老師的文字中。

在池上整理臺靜農先生逝世三十周年紀念展時，過目許多臺老師書法，總覺得老師對一個學生的偏愛流露無遺。

臺老師是魯迅最賞識的青年作家，參與社會運動，是陳獨秀「新青年」的熱血革命者。然而來台灣後，壓抑著他左翼激進的狂飆，在大學任教，把許多熱情寄託於稜稜傲骨的斑爛墨跡書法，創造一代不與世俗苟且的獨特書風。

我一直以為臺老師和文月老師緣分深，讀《飲膳札記》，初讀覺得是寫料理，多讀幾次，會發現一道道料理的背後是一個時代菁英的品味風格。

然而，文月老師有一次有點頑皮地和我說：「我大一讀完，就填了轉系單──」

「啊……」我有點驚訝：「不是要做『讀中文系的人』？」

「那時候好想讀外文系啊……」她說起來還有點委屈。

「怎麼辦？」我忽然想到轉系要系主任簽字。

「臺老師？」

文月老師看出我有點緊張，她依然慢條斯理，其實不是賣關子，是在回憶自己一生關鍵的時刻。

「臺老師沒有准？」其實我已經知道結局了。但是文月老師淡淡一笑，她說出事情真相，我還是吃了一驚。

「臺老師看了轉系單，啪啪啪就撕掉了。說：妳怎麼可以轉系！」

「哈哈哈——」我們一起大笑，我說：「這是射手座會做的事啊……」

臺老師真的是射手座，他在不對的時代，隱忍壓抑，愛恨還是這樣分明。

我高興聽文月老師告訴我這件外人不太知道的事。我也高興，我和臺老師這麼熟，他也常和我談起文月老師，但是撕轉系單的事從來沒透露。

這件事是要文月老師自己說出才像六朝的品格。

這樣的事好像也可以寫進《世說新語》裡去，懂的人會心一笑，不懂的人可能議論紛紛。

我做過系主任，我有時反問自己，我最喜愛的學生要轉系，我會二話不說撕掉轉系單嗎？

那次敘述，文月老師語氣平和，但是談起往事，感覺到她如此開心，從此死心塌地和「中文」在一起。

霸凌與騷擾在一個社會沸沸揚揚，我們或許連偏心的疼愛都畏縮了……

我們還能夠光明磊落偏愛我們讚揚的生命品格嗎？

我知道文月老師愛畫畫，對當時受西方影響的現代繪畫有許多浪漫嚮往，如同她也愛西方文學，談但丁，有時也談喬埃斯的《都柏林人》，談意識流。但是她的畫和她的文字，都古典工整，處女座有激情的幻想，但是本分還是嚴謹，臺老師理直氣壯撕掉轉系單，是不是恰好成全了處女座有時不敢作主的猶疑不決……

文月老師說的往事裡，自己最開心的是這一段，她沒有覺得這個系主任蠻不講理，她如釋重負，因為一位老師的霸氣，讓她放棄了幻想的外文，篤定自己是「讀中文系的人」。

（文月老師1977年5月寫過〈讀中文系的人〉，詳述她讀中文系的來龍去脈。此文1980年收入洪範散文集《讀中文系的人》。後來清華大學演講，再次提及她讀「中文系」的原因。演講稿發表在2014年《明報月刊》，網路上不難查到。距離前文發表時間約四十年後，她和我說的「撕掉轉系單」的事，前文都沒有提到。我有些疑惑，因此記錄在這裡，作為以後有興趣考證的人一個參考。）

爬上雲門的屋頂

2015年12月26日，雲門主辦系列文學講座，該日由詩人許悔之講述周夢蝶——明星咖啡廳騎樓下的孤獨國王。

文月老師來參加講座，坐在第一排貴賓席，講座結束，悔之把雲門所贈鮮花轉送給文月老師，老師也起身向鼓掌觀眾答禮致謝。

我們總是在各種場合看到文月老師的得體、溫暖、優雅，成為大眾嚮往的一種風範。

文月老師很喜歡雲門的綠劇場 ，舞台背景一片綠色樹影婆娑，文學詩句彷彿都還在暮色靄靄中流連不去。一手創立雲門的林懷民也細心一一介紹劇場的設計。

從舞台區走上二樓，看雲門佛堂。佛堂的佛像，隨舞團演出走遍世界各個角落。舞團每到一個劇場，第一件事便是安置佛堂，日日供養香花。舞者、工作人員每日敬拜，演出前後，都在佛堂靜坐調息，安定自己。

文月老師很有興趣，對她平日並不太常涉足的劇場，細心觀看。

最後瀏覽了劇場吊掛燈具、布景的區域，了解一場演出背後許多嚴謹的環節。

劇場的工作區域，一般人看不到，光線闃暗，高高低低，我很擔心文月老師安全，但是她興致頗高，一直瀏覽到舞台最上方的戶外露台。

雲門劇場戶外露台非常美，如果攀爬過大約一百三十公分的一段高台，站在銅片包覆的屋頂上，可以遠眺到淡水河口。

水瓶座的懷民常常會突發奇想，我正在擔心，他已經大聲慫恿文月老師：「上去看一看。」

同去陪伴在旁的悔之是射手，思敏也是水瓶，我想我最好噤聲不再阻攔。

或者，我也好奇，處女座的淑女，在這樣可能要失態的當下，會如何選擇。

文月老師有一點猶疑，上升在獅子的懷民已經下命令，悔之先攀爬上屋頂，在上面接應，我和懷民在下面推，思敏一旁微笑觀看，「哇，上來了——」

大家必然知道誰在大叫。

文月老師好像也真的高興，發現自己過了八十歲，可以有一天如此違反處女座的矜持，肆無忌憚，成就一次冒險。

同行的煜幃也很處女，他負責攝影，不敢唐突，問文月老師：「可以拍照嗎？」

文月老師比了一個「耶」的手勢，在屋頂上留下她非常開心的一張照片。

淡水河的暮色裡有一絲一絲的桃紅，微風吹拂，文月老師停留了很久，看大河悠悠，彷彿還是「望月樓」當年讓許多人遠遠仰慕敬重的珀斯鳳。

我最後一次見到文月老師是2019年夏天，在加州奧克蘭。

我住在學生Nick家，距離文月老師住處不遠，剛好她的女兒郭思敏也在，我們就約了先到文月老師家喝下午茶，再一起回到Nick家。思敏和Nick都做金工，有很多創作經驗交談。

文月老師話不多，很安靜聆聽，也看我在一片木皮上寫的「心無罣礙」四個字。

思敏悄悄告訴我，母親有輕微失智現象。八十六歲了，我不應該意外，但是我完全感覺不到，或許她一貫的矜持優雅，掩藏著她失智可能的失態吧，她是多麼努力著使自己儀容優雅端正，言語更少，動作更謹慎，守著自己品貌的本分。

那是最後一次見面了，她還帶我看了住處地下室許多郭豫倫先生的畫作和收藏。

文月老師特別沉默，幾乎沒有說一句話。感情的深沉回憶都在當下，是不必多說什麼的。

我在2023年5月9日作了一個夢，夢到文月老師在奧克蘭一家餐廳吃飯。

那間餐廳好像叫「chez panisse」，強調當地當季食材，我和文月老師都很喜歡，卻沒有一起去過。談起來都說「下次一起去」。

在那個夢裡，我們也沒有同桌，我和朋友一桌，文月老師一個人遠遠在用餐，她的動作清晰，我在夢裡好像還在讚嘆她怎麼一直如此優雅。

不多久，有輪椅進來。我看著文月老師坐上輪椅，很安靜轉身，輪椅好像滑行，慢慢遠去。

非常清晰的一個夢，每個畫面都可以回想細節。

我覺得像是一種告別，卻沒有一點驚恐哀傷，淡淡看著文月老師遠去。

醒來後還是覺得這個夢似乎是徵兆，我便傳了一則簡訊給思敏。簡訊內容如下：

「昨天夢見文月老師，好像在奧克蘭一個餐廳。我跟幾個朋友一起，文月老師慢慢吃，好優雅，然後好像有輪椅接她走了，很安靜平和的夢。祝願文月老師一切都好。」

思敏收到簡訊，回覆我「媽媽狀況平順」，還傳了三段和文月老師一起翩翩起舞的影片，動作緩慢優雅，像我夢中景象。

十六天後，思敏告知文月老師往生，並且說是美西時間5月10日摔跤後就一直安寧照顧到離去。

思敏最後說：「老師的夢似乎預知了母親的變化……」

是嗎？

星辰之間，我們會預知什麼事發生嗎？

那樣清晰的夢，歷歷在目，竟是魂魄與身體告別的徵兆嗎？

有人說：至親的人離開，是不會入夢的。

我也常常埋怨母親走後，從來不曾入夢。

所以，文月老師的夢中告別是因為我們其淡如水的交往嗎？

我想寫文月老師的一些事，又害怕寫成制式的祭悼文。

文月老師精讀六朝文，她一定知道陶淵明早早自己寫好了「自祭文」。

晚明有性情的文人也大多早早自己寫好「墓誌」，免得被八股迂腐的祭悼文字扭曲到不堪。

我最怕參加葬禮時聽「祭文」朗讀。除了開始「維中華民國」以及結尾「嗚呼哀哉」，其他全都不知道在念什麼。

文月老師「讀中文系的人」努力希望辯駁的也是不以為「中文」就是八股迂腐。

這樣紀念文月老師，希望遠遠的天上，有她的首肯。（下）