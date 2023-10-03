在機場候機室裡看到一個小男孩，活潑可愛，我禁不住想逗弄他，跟他玩了起來。這小孩也不怕生，我們就有來有往地逗趣著。過了一段時間，孩子的媽媽說：「來，跟奶奶說拜拜了，我們該上飛機啦。」頃刻，一股冰水般的冷空氣向我襲來。奶奶？前幾天我去購物還被稱為小姐，今天怎麼變成奶奶了！？

由於身材嬌小，平時也注重保養，朋友們都說我青春永駐，是不老女神，怎麼今天會被一個陌生女子稱為「奶奶」呢？我急忙看看自己的穿著，因為搭乘飛機，以舒適為主，T恤、簡單褲裝、便鞋，沒有化妝，連口紅都沒擦，更不戴首飾，一身輕鬆，這種裝扮看起來不是更年輕嗎？為何會被叫「奶奶」呢？

我連忙移駕到洗手間，對著鏡子，不斷端詳自己。摸摸皮膚，儘管不再緊繃但沒有黑斑，眼角雖然有點小皺紋，但年歲到此，已經不錯了。現在的女人哪能顧得周全呢？有很多比我年輕的女人眼睛鼻子都皺成一團了。我注視著五官，我還是我呀，沒有很大變化嘛！本來頭髮有點少年白，可是我早就將頭髮染成跟原來一模一樣的顏色，眉毛也做了霧眉，我若不說，誰能知曉？

再看看身材，也還算中等，平日我注重穿著，不是走流行尖端，但絕對是針對不同場合來穿，不突兀，也不標新立異，並展示自己的特色，將時間刻痕排除在外。

為了防止老化，我每日運動、勤做保養、按時做臉，一點都不怠慢。為了不讓別人說成「LKK」，讀書、研習、寫作、增加見聞，充實學識與內涵，跟孩子和朋友有共同話題可聊，談話不會乏善可陳。不是說：加強自我腦袋的知識是戰勝虛榮外表的利器嗎？

好嘛，我必須承認，論年紀，已經到了可稱「祖字輩」的歲數，可是外貌上，我可是努力維持不老，而且內蘊素養齊頭並進，實在無法接受「奶奶」的稱謂。

洗手間裡有位年約三十出頭的小姐，大概看我在鏡子前傻站好久，走過來問我：「阿姨，妳需要幫忙嗎？」這句話讓我更加愕怔，連這個有年紀的女人都叫我阿姨，我的金色年華怎麼消失的？這青春的尾巴如此難抓，我喪氣好久，深深感嘆，歲月實在不該催我老呀！（寄自加州 ）