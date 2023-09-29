我的眼睛向來很好，從來沒戴過眼鏡。不知從什麼時候開始，看書看報越拿越遠，在電腦前看銀幕也越坐越遠。那時尚未退休 ，一日老闆看我坐得遠遠地看電腦，便告訴我，我一定是開始老花了，囑咐我快去配老花眼鏡，以免影響工作效率。

生平沒配過眼鏡，到了眼鏡行驗光配眼鏡時忍不住嘆氣，想不到自己在不知不覺中也成了戴眼鏡一族。眼鏡行老闆安慰我：「人過了五十歲都會慢慢老花的，妳的眼睛已經夠好了，我比妳小一歲，前兩年就老花了。」是了，我已年過半白，只因每天家事公事兩頭忙，從來不知老之將至。老花眼讓我感受到歲月不饒人。

為了工作方便，我把眼鏡留在辦公室，另外配了一副在家看書報。在公司，除了坐在電腦前，其他時候並不需要戴眼鏡。但在家裡就成了問題，我有時歪在沙發上看報，有時半躺在床上看書，還時常去書房用電腦，常常不知眼鏡丟到哪兒去了，天天在家到處找眼鏡。朋友得知我的煩惱，告知這種老花眼鏡其實就是大賣場賣的閱讀眼鏡（reading glasses），十塊不到就可買三副，根本不用去眼鏡行配。

我到大賣場買來三副老花眼鏡，在書房、床頭及家庭間角落的燈台上各擺一副，從此不怕找不到眼鏡。某個假日在家，我正偷閒看報，忽然孩子有事打岔，我把事情解決後便坐回沙發繼續看報，發現眼鏡不知又被我隨手擱到哪兒去了。如今家中有四副眼鏡，一副不見了，沒什麼大不了。我滿不在乎地走到書房去拿眼鏡，誰知往兩耳一掛，當下就掉了下來。我急忙跑到浴室對鏡檢視，天啊！我的老花眼鏡正掛在頭頂上，難怪眼鏡掛不上去，原來方才我放下報紙後，就順手把眼鏡往頭上一推。

當時另一個震驚是自己什麼時候變得這般糊塗！前些時到處找眼鏡，只當自己戴不慣眼鏡不習慣而已，卻不知自己有了健忘症。我過日子向來井然有序，家中任何東西都有固定存放之處，往日少有找不到東西的事情發生。隨著視力的減退，精神集中力明顯降低。近來常拿了東西便無意地隨手一丟，等要用時，便翻箱倒櫃地亂找，浪費了許多時間，還是找不到。有時做家務做到一半，發現缺東西要去房間裡拿，走到房間後卻忘了所為何來。

退休以後，閒居家中，常有朋友約我喝咖啡 、逛公園或參加活動。我常早上答應，下午就忘了。甚至會同一時段訂了兩個約會。常常我在家優哉游哉時，突然接到朋友氣急敗壞地打電話來問我在哪裡，我才想起有約，來不及梳妝打扮便飛奔赴約。鬧了幾次烏龍後，我開始將每件事都登記在月曆上，有朋友相約先查時程，避免重複約會。有了記事的習慣後，頭腦也清楚了，再不會放朋友鴿子。

人無法避免老化，我仍然要一步步地往漫漫銀髮路上走去。於是我告訴自己，遇到問題就思考解決之道，幫助自己不要再犯同樣的錯誤。此外，也更重視飲食均衡，注意身體健康，期許我的銀髮路能走得順暢些。

（寄自加州 ）